Lo esencial:
- Israel mantiene sus ataques contra Irán y advierte que los “intensificará” y “extenderá” a otros objetivos de la República Islámica.
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Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaron que están listos para intervenir militarmente en la guerra.
- La advertencia llega después de que Donald Trump anunciara una segunda prórroga–hasta el próximo 6 de abril–para que Irán levante su bloqueo de facto al estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará sus centrales eléctricas.
- El diario ‘The Wall Street Journal’, que cita fuentes con conocimiento del asunto, reporta que EE. UU. sopesa el envío de 10.000 tropas adicionales a Medio Oriente.
- Ante los informes, Teherán advierte que atacará a los militares estadounidenses donde sea que se encuentren.
- El canciller iraní, Abbas Araghchi, acusó a Israel y EE. UU. de tener una "clara intención de genocidio" al describir los ataques contra su país, especialmente los que han golpeado a escuelas y otros sitios civiles.
- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró a los aliados del G7 que su país espera que la guerra acabe en cuestión de "semanas, no meses".
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 27 de marzo en torno a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en la región:
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