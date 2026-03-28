Lo esencial:

Israel mantiene sus ataques contra Irán y advierte que los “intensificará” y “extenderá” a otros objetivos de la República Islámica.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, afirmaron que están listos para intervenir militarmente en la guerra.

La advertencia llega después de que Donald Trump anunciara una segunda prórroga–hasta el próximo 6 de abril–para que Irán levante su bloqueo de facto al estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacará sus centrales eléctricas.

El diario ‘The Wall Street Journal’, que cita fuentes con conocimiento del asunto, reporta que EE. UU. sopesa el envío de 10.000 tropas adicionales a Medio Oriente.

Ante los informes, Teherán advierte que atacará a los militares estadounidenses donde sea que se encuentren.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, acusó a Israel y EE. UU. de tener una "clara intención de genocidio" al describir los ataques contra su país, especialmente los que han golpeado a escuelas y otros sitios civiles.

acusó a Israel y EE. UU. de tener una "clara intención de genocidio" al describir los ataques contra su país, especialmente los que han golpeado a escuelas y otros sitios civiles. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró a los aliados del G7 que su país espera que la guerra acabe en cuestión de "semanas, no meses".

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 27 de marzo en torno a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en la región:

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