Aunque sus realidades no son equiparables, Ucrania y Arabia Saudita comparten ser dos países atacados en el marco de las dos grandes guerras activas en la actualidad. Mientras Kiev intenta desde hace más de cuatro años repeler la invasión rusa (que no ha disminuido su intensidad pese a que la atención global ahora se gira a Medio Oriente), Riad lidia casi a diario con los ataques con drones de Irán, que desde el 28 de febrero ha apuntado a posiciones de los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico como represalia a las hostilidades iniciadas por Estados Unidos e Israel.

En este contexto, y en el marco de su visita a Arabia Saudita, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el príncipe heredero saudita y gobernante de facto, Mohamed bin Salman, anunciaron la firma de un pacto de cooperación en defensa.

En su cuenta de X, Zelenski señaló que este "importante acuerdo" sientas las bases para "futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones", además de cimentar "el papel internacional de Ucrania como donante en materia de seguridad".

El mandatario ucraniano subrayó que su país está dispuesto "a compartir nuestra experiencia y sistemas con Arabia Saudita y a colaborar para fortalecer la protección e vidas", del mismo modo que el país del Golfo Pérsico "también tiene capacidades que son del interés de Ucrania". "Esta cooperación puede ser beneficiosa para ambas partes", subrayó.

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Además, hizo el paralelismo entre las realidades de ambos conflictos en curso: "Tras cinco años de lucha, Ucrania resiste el mismo tipo de ataques terroristas —con misiles balísticos y drones— que el régimen iraní lleva a cabo actualmente en Medio Oriente y la región del Golfo".

Este asunto fue abordado en el cara a cara en Yeda entre Zelenski y Bin Salman, encuentro en el que, según el mandatario ucraniano, abordaron en particular cuestiones como "la asistencia de Rusia al régimen de Irán" y una posible colaboración energética entre Kiev y Riad frente a las alteraciones en el mercado internacional de petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En esta visita no anunciada de Zelenski al Golfo, Ucrania pretende cerrar otros acuerdos. El presidente ucraniano había manifestado esta semana su interés en recibir financiación de países de la región a cambio de acceso a las tecnologías y la experiencia en defensa antidrones de Ucrania, una vía alternativa con la que Kiev intentaría paliar el bloqueo de Hungría al crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, aseguró en una entrevista a Reuters que Kiev está cerca de cerrar varios acuerdos de seguridad, entre ellos con Emiratos Árabes Unidos y Qatar, para ayudarles a contrarrestar los ataques iraníes.

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Ucrania pide a EE. UU. que presione tanto a Rusia como a Irán

Por otro lado, en sus redes sociales, Sibiga, que asiste como invitado a la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux-le-Cernay, a las afueras de París, denunció que Rusia está suministrando a Irán datos satelitales, inteligencia, recursos y drones de combate, una señal, según su mirada, de que "los regímenes de Moscú y Teherán están trabajando juntos para destruir la seguridad en Europa y Medio Oriente".

En su publicación, que cita un artículo al respecto del Financial Times, el jefe de la diplomacia ucraniana sostiene que Putin "deliberadamente" apuesta a "prolongar la guerra", tanto en Ucrania como en Medio Oriente, porque para el mandatario ruso esto es "una fuente de ganancias, especialmente dados los precios del petróleo".

"Cuanto más dure el sufrimiento, mejor para él. En este contexto, cualquier levantamiento de las restricciones a la economía rusa carece de sentido. Al contrario, la presión debe incrementarse drásticamente. El costo de ambas guerras debe volverse insostenible para ambos regímenes criminales", sentenció Sibiga, llamando a Washington a no suavizar sanciones ni contra Moscú ni contra Teherán.

En una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al margen del encuentro de ministros del G7, Sibiga insistió en la necesidad de esa "presión conjunta", subrayó "la ayuda tangible que Ucrania ha prestado a los estados del Golfo para protegerlos del terrorismo iraní" y reclamó que "la cuestión de contrarrestar la agresión rusa contra Ucrania debe seguir siendo una prioridad en la agenda internacional".

Con los esfuerzos de EE. UU. puestos en Medio Oriente, Kiev teme quedar relegado y, por eso, está buscando diversificar sus alianzas. Por caso, el viaje de Zelenski al Golfo ocurre después de que The Washington Post informara el jueves que Estados Unidos, con sus reservas de municiones bajo presión, estaba valorando redirigir hacia su guerra con Irán suministros de armas que estaban destinados a Ucrania.

Del mismo modo, Ucrania ha insinuado que China podría ejercer un rol en futuras negociaciones con Rusia frente al estancamiento de los diálogos mediados por Estados Unidos. En la misma entrevista con Reuters, Sibiga afirmó haber recibido una invitación para visitar Beijing y señaló que espera concretarla en el corto plazo.

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Zelenski se reúne con expertos ucranianos que asesoran a países del Golfo para repeler drones iraníes

Como parte de su visita a Arabia Saudita, Volodímir Zelenski también mantuvo un encuentro con el grupo de expertos ucranianos que, desde hace más de una semana, ayudan al Ejército saudita a repeler los ataques de los drones Shahed de Irán.

Según un video difundido por la oficina del presidente ucraniano este viernes, el grupo está compuesto por especialistas en defensa aérea y funcionarios del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que imparten talleres a funcionarios sauditas y comparten información con el Estado Mayor saudita.

Con los drones siendo el arma dominante utilizada por Rusia, Ucrania ha innovado rápidamente en sistemas de defensa contra esas amenazas y ha incrementado su producción nacional de diversos tipos de drones, experiencias que Kiev quiere aprovechar como moneda de cambio con las naciones del Golfo.

En concreto, más de 220 expertos ucranianos en defensa aérea antidrones han sido desplegados en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

"Los muchachos me han informado de los primeros resultados del equipo y han compartido las conclusiones tanto a nivel operativo como de forma más amplia", explicó Zelenski en sus redes sociales al detallar su reunión con los especialistas de su país.

El mandatario ucraniano agregó que estos profesionales se dedican a "identificar retos y determinar los cambios necesarios" para hacer más efectivas las defensas de los países del Golfo frente a los ataques iraníes.

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Con EFE y Reuters

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