El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su preocupación y señaló que su país está cooperando con las autoridades mexicanas en la búsqueda de los dos veleros desaparecidos.

"Desde nuestro país, estamos haciendo todo lo posible en la búsqueda y rescate de estos hermanos en lucha", declaró el mandatario.

Las embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, la semana pasada como parte del “Convoy Nuestra América”, una iniciativa civil destinada a enviar alimentos, medicamentos y suministros energéticos a la isla, que atraviesa una grave crisis económica y energética.

De acuerdo con la Marina mexicana, los veleros tenían previsto arribar a Cuba entre el 24 y el 25 de marzo, pero desde entonces no se ha recibido comunicación ni confirmación de su llegada, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de búsqueda.

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Así transcurre el operativo de búsqueda en el Caribe

La Secretaría de Marina desplegó unidades navales y aeronaves tipo Persuader que realizan patrullajes aéreos y marítimos a lo largo de la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. Las labores consideran posibles cambios de rumbo, condiciones meteorológicas y corrientes oceánicas predominantes en la región.

Como parte del operativo, las autoridades alertaron a los mandos navales de Isla Mujeres y Yucalpetén, así como a las estaciones navales de búsqueda y rescate, mientras mantienen un monitoreo constante para actualizar las zonas probables de deriva.

Además, México estableció coordinación con centros internacionales de salvamento marítimo en Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representantes diplomáticos de los países de origen de los tripulantes.

La Marina mexicana también hizo un llamado a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que navegan por el Caribe y el Golfo de México para reportar cualquier posible avistamiento.

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¿Quiénes forman parte de los veleros desaparecidos?

Una primera embarcación del convoy, con 14 toneladas de alimentos y medicinas, además de 73 paneles solares y una docena de bicicletas, llegó sin contratiempos a La Habana el martes.

Según la organización, los veleros que permanecen desaparecidos estaban tripulados por activistas, incluidos dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años. La salida, prevista inicialmente para el viernes, se retrasó hasta el sábado debido a condiciones meteorológicas adversas.

“Los capitanes y las tripulaciones son marineros experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con los sistemas de seguridad y señalización adecuados”, señaló un portavoz del convoy, que afirmó además que mantienen la confianza en la llegada segura de las embarcaciones.

La organización del convoy indicó que, de acuerdo con la velocidad estimada de las embarcaciones, estas podrían llegar a La Habana entre el viernes y el sábado, y lanzó un llamado público para recabar información sobre su paradero.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades mexicanas mantienen el monitoreo permanente de la zona y la coordinación internacional para incrementar las probabilidades de localización de los veleros.

Hasta el momento, no se ha informado de señales de emergencia ni de contacto con las tripulaciones.

La desaparición ocurre en un momento en que diversos países y organizaciones han incrementado el envío de ayuda a Cuba, que enfrenta apagones prolongados y una profunda crisis energética vinculada, según La Habana, al endurecimiento del embargo estadounidense sobre combustibles.

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Con Reuters, AP y EFE

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