Colombia comenzó la semana electoral con la apertura de 253 centros de votación en 67 países, que estarán abiertos entre el 25 y el 31 de mayo para una diáspora de 1.414.661 sufragantes.

El primer país en habilitar las urnas fue Nueva Zelanda, con la apertura del puesto instalado en el consulado en Auckland, la principal ciudad del país oceánico. La inauguración fue seguida desde Bogotá por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, junto al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, y otros funcionarios.

Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el exterior está en Estados Unidos y España, que serán las naciones con más puntos habilitados, con 57 y 24 respectivamente.

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Baños de masas para cerrar la campaña

El inicio de las votaciones se produce un día después de que los candidatos clausuraran oficialmente sus campañas.

El candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, inició el cierre de su campaña el viernes en Bogotá, con un acto multitudinario en la céntrica plaza de Bolívar, donde llamó a sus seguidores a "asegurar el triunfo", colocando afiches en las ventanas y enviando mensajes por las plataformas sociales.

Después, comenzó una gira por múltiples municipios y poblados de la costa caribe, que terminó con un discurso en Barranquilla, en el que tildó de "oposición fascista" a la campaña de De la Espriella.

Cepeda dio así por terminada su campaña en la ciudad costera, en el norte del país, mientras que el abogado y empresario de derecha que se presenta como independiente por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se despidió de sus simpatizantes en Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. Por su parte, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, congregó a miles de seguidores en el Movistar Arena de Bogotá, la capital.

De la Espriella pareció contestar a más de 500 kilómetros de la ciudad caribeña a sus opositores, desde donde aseguró que ha sido "una campaña dura y compleja", que estuvo "llena de agravios y burlas".

Como en ocasiones anteriores, el candidato habló protegido por un cristal blindado en el centro del escenario, debido al riesgo que asegura experimentar en sus actos públicos.

"Yo he dejado el alma, la piel y la vida en cada pueblo de Colombia. Ahora, mis queridos defensores, es el turno de ustedes (…) solo hay un único lugar que me falta conquistar: las urnas. Las vamos a conquistar", manifestó De la Espriella.

En paralelo, Paloma Valencia convocó a sus seguidores al último mitin de campaña en Bogotá, donde prometió "una Colombia segura y equitativa, con oportunidades para todos", durante un discurso proclamado junto a Amapola, su hija menor de edad.

La candidata aprovechó la ocasión para restar importancia a los sondeos, que le adjudican una disminución de votos en favor de De la Espriella: "No estamos para ganar encuestas, sino para ganar elecciones".

Pese a que los aspirantes presidenciales cerraron sus campañas en distintas ciudades, la costa caribeña fue un escenario particularmente disputado por los candidatos debido a su capacidad para marcar la diferencia en el escrutinio, como demuestra el hecho de que Barranquilla, una de las principales ciudades de la región, haya sido elegida por Iván Cepeda para su último discurso de campaña el domingo, un día después de que estuviese allí De la Espriella y dos después de Valencia.

El próximo presidente colombiano se enfrentará al reto de restablecer la seguridad, mejorar la situación fiscal del país, combatir el empleo informal y reducir la pobreza y la desigualdad.

Al interior del país, más de 41 millones de votantes están llamados a sufragar el domingo 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Entre el continuismo y el regreso de la derecha

De los doce aspirantes inscritos, los favoritos en las encuestas son el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; el abogado y empresario de derecha que se presenta como independiente, Abelardo de la Espriella, y la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Cepeda, quien se presenta como el candidato de la continuidad de las políticas sociales del Gobierno Petro declaró que si llegara a ganar, su eventual gobierno será de "justicia social y equidad (…) Nuestro segundo gobierno progresista tendrá una prioridad profundamente humana: poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados", manifestó.

El aspirante izquierdista hereda el descontento ciudadano por algunas deudas del Gobierno Petro, como la fallida política de "paz total", un intento del Ejecutivo para entablar diálogos con los grupos armados ilegales del país que no funcionó.

Los críticos de Cepeda lo acusan de tener vínculos con líderes del ahora extinto grupo guerrillero FARC, cuyas facciones disidentes siguen siendo actores clave en un conflicto que ya dura seis décadas y que ha involucrado a paramilitares de derecha, narcotraficantes y ha dejado más de 450.000 muertos. Acusaciones que Cepeda siempre ha rechazado.

Para llegar a la Casa de Nariño, Cepeda deberá imponerse ante Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado de 47 años que ha prometido recortes de impuestos, inversiones en minería y energía, así como una ofensiva militar contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, el 6 de mayo de 2026 en Bogotá

Los críticos de De la Espriella lo acusan de defender a imputados como el empresario Alex Saab, deportado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos como testaferro y operador financiero del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Entretanto, Paloma Valencia, ahijada política del expresidente Álvaro Uribe, ha prometido desmantelar la política de "paz total" de Gustavo Petro, para instaurar un modelo de "seguridad total" basado en el fortalecimiento de la fuerza pública, el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados al margen de la ley.

La senadora, de 48 años, aboga por reducir impuestos a las empresas y reactivar la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking.

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Encuestas cada vez más reñidas

A menos de una semana para la jornada electoral, las encuestas pronostican un escenario ajustado que derivaría en la convocatoria a una segunda vuelta, en la que se enfrentarían los dos candidatos más votados el 21 de junio de 2026.

Varias encuestadoras decidieron publicar sus últimos pronósticos el fin de semana, al límite del silencio electoral. La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el sábado por la revista 'Cambio', sitúa como líder a Iván Cepeda con un 33,4 % de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, con el 30,9 %, y, muy por detrás, Paloma Valencia, con el 12,6 %.

La diferencia entre Cepeda y De la Espriella, de solo 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error del 3 % del estudio, lo que dibuja un empate técnico.

Un sondeo de la misma firma publicado el 3 de mayo otorgó al abogado ultraderechista apenas el 20,4 % del respaldo, lo que implica un incremento de 10,5 % en el último mes. Este impulso coincide con el desplome de la senadora uribista, también del espectro de la derecha, quien cedió un 15,6 % respecto a la medición anterior.

En la encuesta de AtlasIntel, que fue portada del sábado de la revista 'Semana', Cepeda lidera con menos margen, con un 38,7 % frente al 37,3 % de Abelardo de la Espriella, lo que, nuevamente, implica un empate técnico, teniendo en cuenta el margen de error del 1 %, según la firma. Valencia permanece tercera en esta encuesta con el 14,3 % de intención de voto.

Otras encuestas ofrecen escenarios menos disputados, como la de Guarumo Ecoanalítica, que otorga una ventaja de casi el 10 % a Cepeda sobre De la Espriella; o la de Invamer, que amplió ese margen a 13 puntos porcentuales. Esta última medición otorga un 44 % del respaldo al candidato progresista. Sin embargo, según los sondeos, ninguno de los aspirantes obtendría más del 50% de los votos, necesarios para ganar en primera vuelta.

Las encuestadoras revierten la proyección en caso de una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, en la que el candidato progresista sería derrotado por el de la derecha.

Así, el Centro Nacional de Consultoría otorga a De la Espriella una ventaja del 2,7% respecto a Cepeda para la jornada del 21 de junio. El traslado de votantes de Valencia hacia el otro candidato de la derecha explicaría este posible repunte del abogado.

Entretanto, la encuesta que más favorece a De la Espriella, la de AtlasIntel, vaticina que el empresario se llevaría la victoria en segunda vuelta con el 50% de los votos, frente al 41,3 % de Cepeda.

No obstante, si la figura de la derecha en segunda vuelta es Paloma Valencia, el CNC proyecta que el candidato progresista sumaría el 40,8 % del apoyo contra el 39,1 % de la candidata uribista. En ese mismo escenario, AtlasIntel revierte la victoria a favor de Valencia por un margen del 3 %.

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Con EFE y medios locales

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