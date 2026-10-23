Luisa González, que fue la candidata del correísmo en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 en Ecuador, fue detenida este jueves 22 de octubre dentro de una investigación por un supuesto manejo irregular de las finanzas de su primera campaña electoral, que incluye presuntamente sumas de dinero en efectivo procedentes de Venezuela.

González, una abogada de izquierdas, de 48 años y que tiene dos hijos, fue detenida en la madrugada de este jueves en Canuto, en la provincia costera de Manabí.

Aunque nació en Quito, cuando sus padres visitaban la capital, González creció en Canuto, una localidad rural de Manabí, a cuya prefectura provincial trató este año -sin éxito- de inscribir su candidatura con otro partido, dado que Revolución Ciudadana está suspendida a petición de la Fiscalía.

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La política perdió en segunda vuelta en las dos últimas elecciones presidenciales en Ecuador frente al actual mandatario, Daniel Noboa. La izquierda correísta señala al presidente de persecución y de estar detrás de distintas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra ese movimiento opositor.

González se erigió como la figura central de relevo del expresidente Rafael Correa, que dirigió Ecuador durante una década, entre 2007-2017. Fue miembro del Parlamento entre 2011 y 2013, y jefa del partido Revolución Ciudadana (RC), entre noviembre de 2023 y enero de 2026.

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¿De qué es acusada?

Desde inicios de año, el Ministerio Público (Fiscalía) inició una investigación contra González y Revolución Ciudadana, en un caso denominado "Caja Chica". En el marco de ese caso, la Justicia apuntó a un cargo de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, al señalar que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023″.

Pero la detención de González este jueves se dio en otro caso, llamado 'Laberinto', que investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023″.

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“Han trabajado juntos por años”: Noboa sugiere vínculos de Luisa González con Petro

Este mismo jueves, Daniel Noboa sugirió en declaraciones a medios colombianos que el expresidente colombiano Gustavo Petro tiene vínculos con una "estructura de narcotráfico y lavado de activos" que las autoridades ecuatorianas están investigando.

Su declaración tuvo lugar después de que Petro, el principal líder de izquierda de Colombia, condenara la detención de Luisa Gonzalez.





“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, dijo Noboa a la revista Semana, una afirmación que luego reiteró a Caracol Radio.

Gustavo Petro y Luisa González “han trabajado juntos por años”, dijo Noboa a Caracol y afirmó que, durante el Gobierno del colombiano, se habrían entregado pasaportes originales a criminales vinculados con el correísmo.

Meses antes, Semana también divulgó una entrevista en la que Noboa acusaba a Gustavo Petro de mantener vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas.

Elegida por Correa

González llegó al movimiento de Correa cuando este empezaba su vida política para luego alcanzar rápidamente la Presidencia de Ecuador en 2007. En ese momento, comenzó como la coordinadora de Agenda Estratégica (2010) del presidente. Luego fue viceministra de Gestión Turística (2014), secretaria general del Despacho Presidencial (2015) y secretaria nacional de la Administración Pública (2017).

La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, reacciona durante un evento tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales este domingo, en Quito (Ecuador). Luisa González, del movimiento político Revolución Ciudadana, dio al correísmo el mejor resultado en una primera vuelta electoral desde que su líder, Rafael Correa, salió del poder en 2017.

Años después fue nombrada vicecónsul en Madrid (2011) y cónsul en Alicante (España) en 2017, además de secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

Tras el fin del Gobierno de Correa, lanzó sus aspiraciones electorales y en 2021 logró un escaño en el Parlamento, donde sostuvo una fuerte oposición al Gobierno del conservador Guillermo Lasso (2021-2023), cuya salida anticipada llevó a las elecciones extraordinarias de 2023.

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Firme opositora de Noboa

Su candidatura presidencial comenzó a barajarse luego de que Lasso invocara la llamada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones para completar el periodo que no culminó (2021-2025).

El correísmo la escogió como candidata en lugar del exvicepresidente Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción, pero que en ese momento estaba en libertad, antes de ser capturado en 2024 en un asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.

Archivo. Este combo muestra a Daniel Noboa, izquierda, en un acto de campaña en Quito, Ecuador, durante su primera candidatura a la presidencia el 29 de septiembre de 2023, y a Luisa González, derecha, candidata presidencial con el partido Revolución Ciudadana, durante una entrevista en Quito, Ecuador, el 14 de agosto de 2023.

González ejerció una dura oposición a Noboa con algunas victorias en los referéndums impulsados por Noboa, donde frenaron la intención del mandatario de frenar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 2008, establecida a iniciativa de Correa.

Sin embargo, Noboa se volvió a imponer en los comicios de 2025 para un mandato completo de cuatro años, en unas elecciones donde tanto Correa como González denunciaron sin pruebas fehacientes un fraude en su contra, debido a la ventaja obtenida por el gobernante, más amplia de lo que se anticipaba en los sondeos.

Con EFE

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