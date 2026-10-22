Este miércoles 21 de octubre, Kim Yo-jong, la hermana del líder supremo norcoreano, caminó en la frontera intercoreana durante una inspección de las obras de fortificación que su país está realizando.

Durante su visita lanzó amenazas contra su vecino del sur en caso de que hubiera una agresión hacia sus soldados, según informó la agencia estatal KCNA.

“Nuestra dirección militar ha subrayado que debemos hacer saber a esos canallas que nuestras nuevas unidades de fuego han ocupado posiciones de tiro”, afirmó durante su recorrido.

Kim Yo-jong, en Beijing (China), el 3 de septiembre de 2025.

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Pyongyang ha aumentado la cantidad de tropas en esa zona durante las últimas semanas. El endurecimiento del tono también llegó a través del ministro de Defensa, Pak Jong-chon, que subrayó que no tolerarán “bajo ninguna circunstancia” amenazas de Corea del Sur que pongan en peligro a los militares que están en la frontera.

La hermana del líder norcoreano aseguró el lunes pasado que el Ejército surcoreano estaba “amenazando gravemente la seguridad” de sus hombres en los últimos meses.

¿Quién es Kim Yo-jong?

Considerada la mujer más poderosa de Corea del Norte, en numerosas ocasiones se la ha visto junto a su hermano, el líder supremo, Kim Jong-un. Incluso, reportes de inteligencia surcoreanos la han catalogado como la “número dos de facto” del país.

Kim Yo-jong, de 39 años, es la encargada -al menos años atrás- de las posturas políticas del régimen hacia Corea del Sur y Estados Unidos, según habían revelado los informes del vecino del sur.

También es considerada una de las más cercanas aliadas del máximo dirigente norcoreano. Es la hija menor del antiguo líder Kim Jong-il y de Ko Yong-hui, su esposa.

Al igual que su hermano, vivió e hizo sus estudios universitarios en Berna, entre 1996 y 2000. Posteriormente, ya en Pyongyang, asistió a la Universidad Militar Kim II-sung, donde hizo su formación en ciencias de computación.

Su figura fue desconocida hasta hace menos de dos décadas. Su primera aparición fue en 2010, en el marco de un congreso del Partido de los Trabajadores, donde se la vio junto a su padre.

Desde 2014, con su hermano ya en el poder, fue la responsable de la imagen pública del líder supremo, oficiando de vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación, misma ocupación que su tía durante el mandato de su padre.

También fue la primera autoridad fuerte de Pyongyang en visitar Corea del Sur cuando acompañó a la delegación de deportistas que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018. Asimismo, estuvo en las reuniones de alto perfil que su hermano mantuvo con Donald Trump y con las autoridades surcoreanas.

El estado de salud de Kim Jong-un

Los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un continúan luego de que un disidente chino radicado en Estados Unidos dijera que el líder norcoreano había entrado en coma y que hubo un despliegue de tropas chinas en Pyongyang.

Sin embargo, pese a no mostrar pruebas, algunos medios internacionales se hicieron eco, pero con cautela. Incluso el británico 'The Sun' habló de falta de sustento en las versiones sobre el presunto estado delicado de la autoridad norcoreana.

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Para desmentirla, la agencia estatal de noticias KCNA publicó imágenes de Kim junto a su hija que presuntamente datan de esta semana, donde se los ve en la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026 de la capital, aunque la veracidad y la fecha de estas imágenes no se ha confirmado tampoco.

Con Reuters, EFE y medios internacionales

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