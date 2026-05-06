El abogado Gabriel Estuardo García Luna fue designado este martes como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción y cuestionamientos internacionales.

La designación fue anunciada por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, y el nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para el período 2026-2030.

“Este es un momento para aprender de nuestra historia. Con demasiada frecuencia, la justicia ha sido utilizada como una herramienta de venganza. Es hora de dejar atrás ese pasado”, afirmó Arévalo, quien celebró el inicio de “un nuevo capítulo” y le deseó a García Luna claridad y determinación al asumir el cargo.

El mandatario sostuvo además que el fiscal general no debe servir “al presidente de turno ni a intereses políticos particulares o espurios”, sino a “un sistema de justicia independiente e imparcial dedicado al pueblo que conforma la nación guatemalteca”.

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Larga experiencia en el Poder Judicial

García Luna cuenta con una trayectoria de casi tres décadas dentro del sistema judicial guatemalteco.

Inició su carrera en 1997 en distintos cargos administrativos del Organismo Judicial y posteriormente se desempeñó como juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de sala en el ámbito penal.

Es graduado de la Universidad Rafael Landívar y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de San Carlos. Además de su carrera judicial, ejerció la docencia universitaria y trabajó como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en temas vinculados al Derecho Penal.

Su llegada al Ministerio Público marca el cierre de los ocho años de gestión de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos hechos de corrupción y por acciones que, según esos gobiernos, buscaron debilitar el proceso democrático tras las elecciones de 2023 ganadas por Arévalo.

Porras, de 72 años, quedó fuera del listado final de aspirantes elaborado por la comisión encargada del proceso de selección del nuevo fiscal general. De todos modos, Arévalo ya había descartado públicamente su continuidad al considerar que representaba un riesgo “peligroso” para el país.

Durante el proceso de selección, García Luna intentó mostrarse como un perfil técnico e independiente, en medio de una fuerte atención internacional sobre la elección del nuevo fiscal general.

Ante la Comisión de Postulación, afirmó que el Ministerio Público debe actuar “sin injerencias externas” y orientado a la búsqueda de la “verdad material”.

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¿Cuáles son sus propuestas?

Entre sus propuestas figura impulsar una política de persecución penal basada en análisis criminal y modificar el esquema aplicado durante la gestión anterior, criticado por priorizar el cierre estadístico de expedientes antes que la resolución efectiva de los casos.

Durante la etapa de entrevistas, García Luna presentó además una propuesta de reestructuración del Ministerio Público que apunte a mejorar los resultados de investigación y la capacidad operativa de la institución.

Entre sus principales ejes, pondrá el foco en la importancia de jerarquizar recursos para la investigación criminal, así como avanzar en la modernización tecnológica del organismo y fortalecer la capacitación permanente del personal.

Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel García Luna (c), durante una entrevista con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (d), en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

También se comprometió a implementar mecanismos de evaluación y meritocracia dentro del Ministerio Público, además de impulsar equipos multidisciplinarios para abordar investigaciones complejas.

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Cuestionamientos y desafíos

La trayectoria de García Luna también ha recibido cuestionamientos.

Como presidente de la Junta de Disciplina Judicial, fue criticado por sectores sociales debido a la sanción considerada leve contra la jueza Rocío Murillo, vinculada a irregularidades previas al incendio de un hogar estatal ocurrido en 2017, donde murieron 41 niñas.

El principal desafío de García Luna será recuperar la credibilidad y autonomía del Ministerio Público, en un contexto marcado por reclamos para poner fin a la persecución judicial contra exfiscales, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

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Con EFE, Reuters, AFP y medios locales

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