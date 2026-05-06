Saif Abu Keshek, de origen palestino y nacionalidad española, y Thiago Ávila, brasileño, permanecerán detenidos en territorio israelí al menos hasta el 10 de mayo, informó este martes el grupo de derechos humanos Adalah, que está colaborando en la defensa de los activistas.

Ambos fueron arrestados por Israel a finales de abril, durante la interceptación, en aguas internacionales, de la flotilla Global Sumud con destino a Gaza, en la que viajaban cientos de activistas con ayuda humanitaria para el enclave palestino devastado por la guerra

"El tribunal aprobó su detención hasta el domingo por la mañana", informó a la agencia de noticias AFP Miriam Azem, coordinadora internacional de la oenegé israelí Adalah, horas antes de que un portavoz del tribunal israelí confirmara a Reuters el alargamiento del arresto.

Las autoridades israelíes solicitaron una prórroga de seis días de arresto por sospechas de delitos que incluyen ayudar al enemigo en tiempos de guerra, contacto con un agente extranjero, pertenencia a una organización terrorista y prestación de servicios a la misma, y ​​transferencia de bienes para una organización terrorista. Los detenidos rechazan los señalamientos.

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"Se trata de dos ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en aguas internacionales"

La abogada de Adalah, Hadeel Abu Salih, defensora de los activistas, explicó este martes que el juez justificó la decisión al afirmar que la policía aún tiene más interrogatorios por realizar y tareas pendientes mientras ambos hombres permanezcan bajo custodia.

"Hoy dejamos claro ante el tribunal que, en primer lugar, estamos hablando de una detención ilegal que debe terminar de inmediato y que ambos deben ser liberados sin condiciones. Especialmente, teniendo en cuenta que se trata de dos ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en aguas internacionales, aproximadamente a 1.000 kilómetros de Gaza, y trasladados a Israel contra su voluntad", manifestó la defensa al salir del audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Ashkelon.

La defensa adelantó que apelará ante un tribunal superior. Se trata del primer caso en el que integrantes de la Flotilla Global Sumud son señalados por Israel de cargos vinculados al terrorismo.

Las autoridades del Estado de mayoría judía ya habían validado el pasado domingo 3 de mayo una primera prolongación de dos días de la detención de los activistas, tras la captura en altamar el jueves, mientras que otros 175 tripulantes fueron liberados en la isla griega de Creta.

Los arrestados formaban parte de la segunda escuadra naval de Global Sumud que zarpó desde el puerto de Barcelona el 12 de abril.

Ambos permanecen en huelga de hambre desde su detención, por lo que el tribunal israelí ordenó al Servicio Penitenciario que supervisara su estado de salud.

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Israel insiste en los vínculos con Hamás

Con grilletes en los pies, los detenidos comparecieron este martes por segunda vez ante un tribunal en Ashkelon, a unos 60 km de la ciudad de Tel Aviv. Allí escucharon nuevamente la acusación de las autoridades de Israel sobre los supuestos vínculos con el movimiento islamista Hamás.

Esta imputación no solo ha sido rechazada por los detenidos, sino también por los gobiernos de España y Brasil, que emitieron un comunicado conjunto el pasado viernes 1 de mayo, calificando la detención de ilegal. El Ministerio de Asuntos Exteriores español remarcó que Israel no ha aportado "ninguna prueba" de su denuncia.

El activista Saif Abu Keshek, miembro de la Flotilla Global Sumud detenido por Israel, comparece ante un tribunal de primera instancia en Ashkelon, al sur de Israel, el 3 de mayo de 2026, para una vista sobre la prórroga de su detención.

Pero la cartera de Relaciones Exteriores israelí insiste en que los dos activistas están vinculados a la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), una organización sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington acusa a la PCPA de "actuar clandestinamente en nombre" de Hamás.

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"Han sufrido torturas"

La abogada de los detenidos, Hadeel Abu Salih, declaró que Abu Keshek y Ávila fueron víctimas de violencia durante su traslado a Israel. Detalló que ambos permanecieron esposados ​​y con los ojos vendados hasta el jueves por la mañana.

La letrada, quien visitó a los activistas durante media hora el fin de semana, denunció que tienen moretones en la cara y en las manos, ya que los han mantenido esposados boca abajo.

En entrevista con la cadena estatal española, RTVE, Abu Salih también condenó que los detenidos, a quienes no se les ha imputado ningún cargo, están siendo interrogados sin haber recibido una asistencia legal óptima.

Saif Abukeshek, activista palestino-español y miembro del comité directivo de la Flotilla Global Sumud (a la izquierda), y Thiago Ávila, activista brasileño y miembro del comité directivo de la Flotilla Global Sumud, a bordo del buque Arctic Sunrise de Greenpeace, que se unió a una flotilla con destino a Gaza, en el mar Mediterráneo, el 18 de abril de 2026.

En la misma línea, Sally Issa, pareja del activista hispano-palestino, denunció este martes en Madrid que ambos detenidos "han sufrido torturas, maltrato" y "han sido interrogados durante muchas horas". Y agregó: "No podemos hablar con Saif porque el Estado israelí no permite que tenga contacto con la familia".

La esposa de Ávila, Lara Souza, afirmó que su marido está siendo monitoreado por médicos, durante el sexto día de huelga de hambre". "Está mejor de las heridas, pero está muy débil, y la embajada está muy preocupada por ello", añadió.

Preguntado por las acusaciones de maltrato, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que el personal se vio obligado a actuar para detener lo que describió como una violenta obstrucción física por parte de Abu Keshek y Ávila. La cartera del Gobierno israelí subrayó que todas las medidas adoptadas fueron legales.

Sin embargo, Sally Issa lo duda: "Los compañeros en la barco nos han dicho que escucharon los gritos de Saif durante todo el viaje hasta Grecia".

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Con Reuters, AFP y EFE

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