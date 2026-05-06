Bombardeos letales y un bloqueo de internet en Moscú anteceden un anunciado alto el fuego.

Las horas previas a la tregua impulsada por el Gobierno ucraniano han dejado múltiples reportes desde el frente de batalla. El último de ellos habla de al menos 22 personas muertas en Zaporizhia, en el sureste del país, según informó el gobernador regional, Iván Fedorov, este martes 5 de mayo.

12 de las víctimas murieron en el que es considerado uno de los peores ataques de lo corrido de este año. Edificios residenciales, un taller mecánico y un lavadero de vehículos sufrieron daños durante la embestida, que también causó incendios en una tienda y en una empresa no identificada, describió el gobernador.

Las imágenes del lugar que compartió mostraban un edificio gravemente dañado, con llamas y humo. Asimismo, se observaron autos ardiendo en llamas, mientras los servicios de emergencia ayudaban a evacuar a personas ensangrentadas.

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Antes de esta ofensiva, cinco personas perdieron la vida en la madrugada, debido a ataques con misiles y drones rusos contra instalaciones de producción de gas en las regiones ucranianas de Poltava y Járkiv.

Entre las víctimas se encuentran tres empleados de la empresa energética estatal Naftogaz y dos rescatistas de los servicios de emergencia, mientras que 39 personas resultaron heridas, según las autoridades ucranianas.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, detalló que los dos rescatistas murieron en un doble ataque sobre un mismo punto, después de que llegarán a extinguir un incendio provocado por el golpe inicial contra la planta de gas de Poltava.

Esta práctica, conocida en el argot de la guerra como el bombardeo de doble toque, es particularmente letal para el personal sanitario y periodistas, los primeros en acudir a un lugar después de ser bombardeado.

"Se trata de ataques deliberados contra quienes salvan vidas", declaró en Telegram Serhiy Koretskyi, director ejecutivo de Naftogaz. Por esta misma razón, Zelenski afirmó que el bombardeo doble contra Poltava es una agresión "especialmente vil".

Koretskyi afirmó que las instalaciones de Naftogaz sufrieron daños importantes y pérdidas de producción en el ataque. Desde principios de año, las sedes de la empresa estatal han sido atacadas 107 veces, según informó la compañía.

Paralelamente, un ataque aéreo ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó al menos tres muertos y cinco heridos el martes, según informó el gobernador regional.

Punto del ataque aéreo ruso en Zaporizhia, Ucrania, 5 de mayo de 2026, en una imagen del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso explicó que embistió las instalaciones energéticas ucranianas en represalia por los ataques recibidos contra la infraestructura civil, según informaron agencias de noticias rusas.

Esta respuesta no convenció al presidente Zelenski quien definió como "un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para celebrar actos de propaganda mientras se llevan a cabo ataques con misiles y drones todos los días previos al mismo".

Las fuerzas rusas dispararon 11 misiles balísticos Iskander-M y 164 drones de ataque contra Ucrania durante la noche del lunes al martes, incluyendo una variante del dron Shahed propulsado a reacción, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Sin embargo, el ejército ucraniano también ha lanzado fuertes ataques con drones en la antesala del alto fuego impulsado por Kiev, en los que al menos dos rusos murieron y 32 resultaron heridos en la región de Chuvashia, reportó TASS, citando al gobernador regional.

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Se apaga el internet en Moscú

Miles de residentes en Moscú no lograron este martes realizar pagos electrónicos, usar la mensajería instantánea o navegar por GPS a causa de las restricciones al internet móvil decretadas por el Kremlin, como una medida de seguridad con vista a las celebraciones del 9 de mayo por el Día de la Victoria.

El Gobierno de Vladimir Putin aseguró que la medida busca prevenir ataques con drones ucranianos, que necesitan de conectividad a internet para ser guiados en tiempo real, en el marco de la invasión ordenada por Vladimir Putin contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

Las operadoras de telefonía móvil y el banco más grande de Rusia, Sberbank, advirtieron posibles problemas con el internet móvil durante los próximos días. Las agremiaciones de taxistas y repartidores han reportado complicaciones para trabajar.

La limitación al internet se ha convertido en una medida cada vez más frecuente por parte del Gobierno ruso, que ha obligado a millones de personas a recurrir a las VPN para mantener conectados, una política que los opositores de Putin denuncian como un mecanismo de control de la población y coerción informativa.

En esta ocasión, el perímetro del bloqueo de red fue mucho mayor al que tuvo lugar el pasado marzo, que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre sus habitantes. Pese a que el Ministerio de Desarrollo Digital informó en la tarde del martes que se había restablecido el internet en Moscú, algunas regiones alejadas de la capital seguían presentado problemas de conectividad.

El ministerio afirmó más temprano a la agencia estatal de noticias, TASS, que podría poner en marcha las denominadas "listas blancas", donde están incluidas aquellas empresas y recursos aprobados por el Kremlin que no levantan sospechas de seguridad. Este grupo, en el que están las aplicaciones bancarias, de taxis, mapas y otros servicios esenciales, podrían tener acceso a la red durante los periodos de restricción.

Los cuatro aeropuertos de Moscú también suspendieron sus operaciones el martes debido a problemas de seguridad no especificados.

Los drones de largo alcance ucranianos pueden volar desde centros de mando hasta infraestructuras al otro lado de la frontera, muy por detrás de las "zonas de muerte" creadas por los drones de corto alcance en las líneas del frente.

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Dos treguas, una misma guerra

En las primeras horas de este martes, Kiev insistió en su propuesta de una tregua con Rusia entre el 6 y el 7 de mayo, a través del jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov, quien escribió en redes sociales: "Si el alto el fuego anunciado por el presidente (Zelenski) recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo. Y nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera".

La tregua del Gobierno ucraniano, según lo anunciado por Zelenski el lunes 4 de mayo, entraría en vigor a la medianoche de este martes, como una contrapropuesta al Kremlin, que horas antes anunció un cese de hostilidades de 72 horas, pero entre el 7 y el 9 de mayo, en un intento por blindar el día festivo más importante en el país.

El desfile del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo de la Unión Soviética contra la Alemania nazi, es uno de los eventos propagandísticos más simbólicos para el Kremlin, con fastuosas exhibiciones de armas y equipamiento militar. Sin embargo, este 9 de mayo se llevará a cabo sin tanques, misiles ni armamento pesado por primera vez en casi dos décadas, en medio de un recrudecimiento de los ataques desde Ucrania, principalmente contra las infraestructuras energéticas.

Las mismas preocupaciones de seguridad han llevado a restringir o cancelar desfiles más pequeños en otras ciudades del país.

Budanov destacó que la tregua planteada por Kiev "no está sujeta a fechas específicas para imponer dogmas ideológicos, sino que busca salvar vidas humanas y restablecer la seguridad".

El Kremlin, que no reaccionó a la respuesta de su contraparte, acompañó su propuesta de alto el fuego con una advertencia sobre un "ataque masivo con misiles en el centro de Kiev" en caso de que Ucrania golpee a Moscú durante los festejos del Día de la Victoria.

En ocasiones anteriores, Moscú también ha declarado breves ceses al fuego en periodos de festividades, la más reciente durante la Pascua ortodoxa.

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Con Reuters, AP y EFE

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