Un ataque ruso mató a tres personas e hirió a otras nueve este martes 5 de mayo en la ciudad de Dnipró, al sureste de Ucrania, según informó el gobernador regional Oleksandr Hanzha.

Uno de los heridos se encuentra en estado grave, señaló Hanzha en Telegram, y especificó que una empresa de la ciudad fue incendiada.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó de “cínicos” los ataques, al producirse a horas del inicio de las treguas propuestas por ambos países en distintos días.

Photo prise et diffusée par le Service d’État des situations d’urgence de l’Ukraine, le 25 avril 2026, montrant des secouristes dans les décombres d’un immeuble résidentiel après une attaque russe à Dnipro, dans le centre-est du pays

“Se trata de ataques terroristas absolutamente cínicos y sin sentido, carentes de cualquier lógica militar”, escribió en Telegram.

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“Estos ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos no cesan ni un solo día”, afirmó.

Alto el fuego en debate

Previo a los ataques, el Gobierno de Ucrania había reafirmado la oferta de alto el fuego indefinido formulada por Zelenski, sin que haya recibido por el momento respuesta de Rusia, según Kiev.

“Si el alto el fuego anunciado por el presidente recibe una respuesta recíproca, continuaremos cumpliéndolo. Y nos dará al menos una pequeña chispa de esperanza para lograr una paz duradera”, escribió en X el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov.

El funcionario agregó que Rusia debe demostrar ahora si “la vida humana tiene el menor valor para ellos”.

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Zelenski propuso un alto el fuego a partir de la medianoche del martes si Rusia también cesa sus ataques, en respuesta a la tregua unilateral declarada por Moscú para el 8 y el 9 de mayo.

El Kremlin declaró esa tregua con motivo de la conmemoración en Rusia del Día de la Victoria.

Budánov señaló que, a diferencia de la tregua unilateral rusa, la propuesta ucraniana “no está ligada a ninguna fecha específica” relacionada con “dogmas ideológicos” y tiene como objetivo “salvar vidas humanas”.

“Al dar este paso, el presidente de Ucrania ha demostrado su compromiso con la paz al mundo entero”, indicó, al tiempo que aseguró que los ucranianos siguen con atención los movimientos de los rusos y se encuentran preparados para cualquier escenario.

El Kremlin no ha mostrado por el momento interés en adherirse a la tregua propuesta por Ucrania, que ve en el alto el fuego ruso una maniobra de Moscú para contentar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una forma de poder celebrar el llamado Día de la Victoria sin el riesgo de ataques ucranianos contra la capital rusa.

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Aumentan el fuego cruzado

Mientras tanto, los ataques cruzados continúan. Un dron ucraniano impactó un edificio residencial cerca de Kazán, en Rusia, hiriendo a varios civiles, pese al anuncio previo de un alto el fuego unilateral por parte de Kiev.

Al mismo tiempo, Ucrania sigue bajo intensos bombardeos rusos en ciudades como Zaporiyia, Kramatorsk y Chernihiv, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la posibilidad de una pausa real en los combates.

Con EFE, Reuters y AFP

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