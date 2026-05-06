La Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió a siete el número de infectados por hantavirus en el Crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde.

De los siete casos, tres personas han muerto, una se encuentra en estado crítico y tres presentan síntomas leves, señaló el organismo sanitario en un comunicado.

“Se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados por laboratorio y cinco casos sospechosos), incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres individuos que presentan síntomas leves. El inicio de la enfermedad ocurrió entre el 6 y el 28 de abril de 2026 y se caracterizó por fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión rápida a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”, precisó la OMS.

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La entidad informó además que el brote está siendo gestionado a través de una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aislamiento y atención de casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio.

“No somos solo titulares. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”

El bloguero estadounidense Jake Rosmarin publicó un video en el que relata el drama y la incertidumbre que atraviesan los pasajeros a bordo del crucero.

“Lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, cuenta el influencer en una grabación publicada en su cuenta de Instagram.

“No somos solo titulares. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, añade, mientras se lo ve contener las lágrimas.

Rosman aprovecha la publicación para agradecer el trabajo de la tripulación y de la empresa operadora, Oceanwide Expeditions, y concluye con un deseo: “Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”.

#Atención🛑 Drama en alta mar: Jake Rosmarin, pasajero del MV Hondius relata entre lágrimas la crisis por el brote de hantavirus. "Queremos claridad y sentirnos seguros". Tres muertos y al menos tres afectados. 🚢📉 pic.twitter.com/SUM3iv3uQb — Vanguardia (@vanguardiacom) May 5, 2026

El crucero partió de Ushuaia el 1 de abril y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples paradas en regiones remotas y ecológicamente diversas, incluyendo la Antártida continental, Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena e isla Ascensión.

Según la OMS, la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero.

“Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

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Los siete casos de hantavirus

A continuación, algunos datos sobre los pasajeros, basados ​​en la información compartida por la las autoridades sanitarias y nacionales:

La primera persona en fallecer a bordo del barco fue un hombre de 70 años de los Países Bajos. El 6 de abril presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, y falleció el 11 de abril tras sufrir dificultad respiratoria. Su cuerpo fue recuperado del barco en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

La segunda víctima mortal fue la esposa del primer paciente, de 69 años. Se enfermó a bordo del barco y desembarcó en Santa Elena. Fue trasladada en avión a Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril, donde debía tomar un vuelo de conexión a los Países Bajos, pero se desplomó en el aeropuerto y falleció en un hospital cercano el 26 de abril.

Le paquebot MV Hondius à l’ancrage au large du port de Praia, la capitale du Cap-Vert, le 3 mai 2026.

El tercer caso corresponde a un ciudadano británico que comenzó a presentar síntomas a bordo del barco tras su partida de Santa Elena. Desembarcó en la isla Ascensión, donde recibió tratamiento, y fue evacuado por vía aérea a Sudáfrica el 27 de abril. Permanece hospitalizado y se encuentra aislado en una unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo.

El cuarto caso se trata de una mujer alemana que falleció en el barco el 2 de mayo, tras haber desarrollado síntomas cinco días antes.

La embarcación transporta a un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación. Los pasajeros y tripulantes a bordo representan 23 nacionalidades.

Ante esta situación, España ha aceptado, a pedido de la OMS y la Unión Europea, que el crucero realice una escala en las Islas Canarias para coordinar la atención sanitaria de pasajeros y tripulantes.

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Con EFE, Reuters y medios locales

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