El Arsenal se clasificó para la final de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia tras imponerse por 1-0 en casa al Atlético de Madrid en un reñido partido que selló su victoria por 2-1 en el global de la semifinal disputada el martes.

El gol de Bukayo Saka, capitán del equipo, justo antes del descanso resultó decisivo para que el Arsenal se impusiera en un segundo partido muy cauteloso, en el que los locales mantuvieron su novena portería a cero en la competición de esta temporada.

El equipo de Mikel Arteta se enfrentará al París Saint-Germain, actual campeón y que les eliminó en las semifinales de la temporada pasada, o al Bayern de Múnich en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo, una semana después de que esperen haber sellado su primer título de la Premier League en 22 años.

La única aparición anterior del Arsenal en una final de la Liga de Campeones fue en 2006, cuando cayó derrotado ante el Barcelona.

IT HAD TO BE BUKAYO SAKA ⭐ pic.twitter.com/CaTKaIGu1a — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

En el conjunto de los dos partidos, el Arsenal se impuso por un estrecho margen al Atlético, cuya peligrosa delantera se mantuvo en gran medida a raya en una noche marcada por la tensión y, posteriormente, por la alegría desenfrenada en el norte de Londres.

El regreso de Saka tras su lesión no podía haber llegado en mejor momento para el Arsenal. Marcó en la victoria por 3-0 sobre el Fulham el fin de semana y estuvo atento para empujar a la red un rebote en el minuto 44, después de que Jan Oblak despejara a sus pies un disparo de Leandro Trossard.

"Fue un partido de mucha presión. Significaba mucho para ambos equipos. Lo gestionamos bien", dijo Saka. "A veces el balón te favorece y otras no, pero a mí me favoreció y ahora estamos en la final".

La temporada del Arsenal se tambaleaba hace unas semanas, pero ahora avanza con fuerza hacia lo que podría ser un glorioso colofón.

Un día después de que el tropiezo del Manchester City, con un empate en Everton, dejara al Arsenal a un paso de su primer título inglés desde 2004, el equipo está ahora en el umbral de la gloria europea.

Sea quien sea su rival, deberá tener cuidado con un Arsenal clínicamente eficaz y con la historia en mente.

Más eficiencia que derroche

En la víspera del partido, los aficionados del Arsenal habían organizado un ruidoso espectáculo pirotécnico frente al hotel del Atlético en el este de Londres, lo que provocó una queja del club español ante la UEFA.

A decir verdad, el partido de vuelta no fue precisamente un espectáculo brillante sobre el terreno de juego, aunque a los jugadores del Arsenal no les importó lo más mínimo, ya que lo celebraron a lo grande y durante mucho tiempo tras el pitido final.

ARSENAL ARE ON THEIR WAY TO BUDAPEST 🏆💥 pic.twitter.com/G6shU8ViV5 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 5, 2026

Los críticos del estilo señalarán el contraste entre esta semifinal, a menudo tensa, y el festival de nueve goles de fútbol ofensivo que ofrecieron el PSG y el Bayern, que volverán a enfrentarse el 6 de mayo en Múnich.

Lo que no se puede discutir es la forma en que el Arsenal neutralizó el ataque del Atlético, en el que destacaban Julián Álvarez, Marcos Llorente y Antoine Griezmann, este último sumido en la desilusión en el que será su último partido europeo con el club madrileño.

Álvarez falló una ocasión al principio del partido y Declan Rice, del Arsenal, realizó una intercepción crucial poco después. Sin embargo, los locales apenas tuvieron problemas y el gol de Saka llegó en el momento perfecto.

"Cuando nos pusimos 1-0 arriba, supe que íbamos a ganar. Notaba que se estaba gestando algo especial", afirmó el incansable Rice.

El Atlético salió con más determinación en la segunda parte y hubo un momento de tensión para los locales cuando Giuliano Simeone parecía dispuesto a empatar tras una escapada, pero Gabriel Magalhães hizo lo suficiente para evitar el peligro, aunque los visitantes reclamaron un penalti.

El Arsenal debería haberse dado un respiro cuando Piero Hincapié envió un centro al área y Viktor Gyökeres disparó por encima del larguero con la portería a su merced.

El carácter irregular de los tensos últimos compases benefició al Arsenal, mientras el entrenador del Atlético, Diego Simeone, empapado por la lluvia, se mostraba cada vez más exaltado y fue amonestado, al igual que Arteta, del Arsenal.

La noche del Atlético quedó resumida cuando Alexander Sorloth remató al aire en una de las pocas ocasiones de la recta final.

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