El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el martes por la noche la suspensión de la operación que había comenzado el día anterior en el estrecho de Ormuz. Previamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la Casa Blanca alcanzó sus objetivos militares en Irán.

El mandatario había indicando que respondería con firmeza a cualquier obstrucción al denominado "Proyecto Libertad", pero ahora comunicó a través de su red social Truth que suspendía la iniciativa en Ormuz por un "breve período" para determinar si se podía alcanzar un acuerdo con Teherán. El presidente estadounidense especificó que mantendría el bloqueo de los puertos iraníes.

Estas declaraciones se produjeron después de que legisladores estadounidenses acusaran a Donald Trump de violar la Ley de Poderes de Guerra, que limita cualquier intervención militar a 60 días sin la aprobación del Congreso. El presidente estadounidense informó al Congreso el viernes que la campaña militar en Irán, iniciada el 28 de febrero, había concluido.

Washington intenta preservar la frágil tregua anunciada hace un mes, a pesar de los ataques reportados el martes por los Emiratos Árabes Unidos, país que alberga una importante base militar estadounidense, y a pesar del aparente estancamiento en las negociaciones con Teherán desde la reunión celebrada en Islamabad los días 11 y 12 de abril. Pakistán actúa como intermediario entre ambas partes.

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El martes, en una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca, en ausencia del secretario de prensa, Marco Rubio describió la misión lanzada el día anterior para asegurar la salida de los buques mercantes atrapados en el estrecho de Ormuz como una operación puramente defensiva y a pequeña escala, independiente de la campaña de bombardeos.

El secretario de Estado Marco Rubio se dirige a los periodistas en la Casa Blanca, el martes 5 de mayo de 2026, en Washington.

"No habrá disparos, a menos que nos ataquen primero", declaró a los periodistas. "La Operación Furia Épica ha terminado", añadió, refiriéndose al nombre de la campaña militar estadounidense-israelí en Irán. Miles de personas han muerto en la región en menos de seis semanas.

Sin embargo, Washington aún no ha asegurado los aproximadamente 400 kilogramos de uranio enriquecido que se cree que Teherán todavía posee y que permanecen enterrados desde la masiva campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes de junio pasado. Donald Trump reitera su deseo de garantizar que Irán nunca adquiera armas nucleares; Teherán ha negado repetidamente cualquier intención de desarrollarlas.

Mientras tanto, a pesar de la tregua anunciada el 16 de abril por Donald Trump, las hostilidades entre Israel y Hezbolá no han cesado en el Líbano. El ejército israelí, que invadió el sur del Líbano en marzo, continúa sus operaciones y la destrucción de pueblos y aldeas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron nuevas órdenes de evacuación esta semana, ya que más de un millón de libaneses han sido desplazados por la campaña militar israelí.

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Con Reuters

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