Paul Seixas, el prodigio del ciclismo francés, anunció este lunes que participará en el Tour de Francia este verano boreal para convertirse, a sus 19 años, en el corredor más joven en tomar la salida de la competición en 89 años.

El ciclista confirmó que tomará la salida de la Grande Boucle el 4 de julio en Barcelona, a través de un video difundido en las redes sociales por su equipo, el Decathlon CMA CGM.

Grabado en la casa de sus abuelos en Alta Saboya, el joven ciclista les explica que ha ido a "anunciarles algo especial: en julio tendré una carrera".

"¿El Tour de Francia?", pregunta su abuela. "Sí", responde el nacido en Lyon, decidido a hacer historia una vez más gracias a su precocidad.

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Cuando el Tour arranque en Barcelona, Seixas tendrá 19 años, nueve meses y diez días, lo que lo convertirá en el participante más joven desde 1937, cuando el francés Adrien Cento tomó la salida con 19 años y tres meses.

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Siete victorias en lo que va de 2026

La decisión era muy esperada tras el excepcional inicio de temporada del fenómeno francés, quien ya suma siete victorias en 2026, apenas en su segundo año como profesional.

Tras ganar una etapa en el Tour de Algarve (donde terminó segundo en la general), realizó una exitosa cabalgada en solitario en la Classic Ardèche y obtuvo el segundo puesto en la Strade Bianche, solo por detrás de Tadej Pogačar. Su consagración definitiva llegó con el triunfo en la Vuelta al País Vasco —donde logró tres etapas—, la Flecha Valona y, finalmente, un segundo lugar en la Lieja-Bastoña-Lieja el pasado 26 de abril, siendo el único capaz de seguirle el ritmo a Pogačar durante un tramo.

Su equipo había pospuesto la decisión hasta el final de las clásicas de primavera (carreras de un solo día de gran prestigio), pero los resultados sensacionales del joven talento terminaron por inclinar la balanza a favor de su debut este mismo verano boreal.

Paul Seixas será el ciclista más joven en comenzar un Tour de Francia en 89 años.

Sin embargo, estrenarse en las carreras de tres semanas directamente en el Tour de Francia —donde la presión mediática es máxima— es un movimiento poco habitual en un deporte donde la resistencia suele mejorar con la edad.

Lo habitual es "foguearse" en otras Grandes Vueltas, como el Giro de Italia o la Vuelta a España, antes de enfrentarse al máximo nivel del Tour. Por ejemplo, Tadej Pogačar se probó primero en la Vuelta en 2019 (donde ganó tres etapas y fue tercero) antes de conquistar su primer Tour al año siguiente, a los 22 años.

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Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

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