Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, ha dejado hasta el momento tres personas fallecidas y al menos seis casos sospechosos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades sanitarias internacionales.

El hantavirus es endémico en algunas regiones del sur de Argentina y Chile, donde se registran casos aislados cada año.

Aunque los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe común, este patógeno es seguido de cerca por las autoridades sanitarias debido a su rápida evolución y su elevada letalidad (alrededor del 40%).

¿Qué es el hantavirus y cómo se propaga?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica (transmitida de animales a humanos) producida por diversas especies de virus del género Orthohantavirus. En América, es conocido por causar el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según el Ministerio de Salud de Argentina, el virus reside principalmente en roedores silvestres —como el ratón colilargo—, que lo eliminan a través de la saliva, la orina y las heces.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. señalan que la vía más frecuente de contagio es la inhalación de partículas virales en espacios cerrados, que se da al respirar aire contaminado por partículas virales desprendidas de excrementos o nidos, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

También se puede producir el contagio por contacto directo, al tocar superficies contaminadas o roedores infectados y luego llevarse las manos a la nariz o la boca.

Si bien no es lo habitual, la OMS advierte que la cepa Andes —presente en el sur de Argentina y Chile— ha demostrado capacidad de contagio entre personas en situaciones de contacto estrecho, aunque sigue considerándose un fenómeno excepcional.

Leer tambiénAl menos tres muertos por posible brote de hantavirus en un crucero que viajaba de Argentina a Cabo Verde

Síntomas y complicación crítica

El peligro del hantavirus se encuentra principalmente en su fase inicial. Sus síntomas son muy parecidos a los de una gripe: fiebre alta, dolores musculares (sobre todo en espalda y muslos), dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Sin embargo, pasado unos días, la enfermedad puede progresar súbitamente hacia una dificultad respiratoria grave y falla cardíaca.

Según los CDC, la tasa de mortalidad por hantavirus puede alcanzar entre el 30% y el 40%, incluso con tratamiento.

Actualmente no existe una vacuna ni un antiviral específico, por lo que el manejo clínico se basa en el soporte intensivo temprano, especialmente respiratorio.

El período de incubación suele ser de entre una y tres semanas, aunque en casos excepcionales puede extenderse por más tiempo tras la exposición al virus.

Dado que el período de incubación suele ser de una a tres semanas, las autoridades sanitarias barajan dos hipótesis principales:

Contagio en origen: Que los pasajeros se hayan expuesto en zonas rurales de Ushuaia antes de embarcar.

Vector a bordo: La presencia de roedores infectados que pudieran haber ingresado a la embarcación durante su escala en puerto.

El caso del MV Hondius: Incertidumbre en el Atlántico

El brote ha puesto el foco en los protocolos de bioseguridad en embarcaciones de expedición. El barco zarpó de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, con destino hacia Cabo Verde cuando se reportaron los primeros casos.

Frente a esta situación, el crucero se dirige actualmente hacia las Islas Canarias (España), donde se evalúa el desembarco bajo estrictos protocolos de cuarentena.

"Se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque, donde podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos", indicó la operadora Oceanwide Expeditions, propietaria del crucero, en un comunicado oficial.

Archivo: el crucero MV Hondius atraca en el puerto de Cabo Verde, mientras los pasajeros no podían desembarcar. Las autoridades sanitarias investigaban presuntos casos de hantavirus a bordo del buque, en el puerto de Praia, Cabo Verde, según se observa en esta captura de pantalla obtenida de un video, el 4 de mayo de 2026.

La empresa neerlandesa dijo estar colaborando estrechamente con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de los Países Bajos y España para contener la situación.

Leer tambiénCanarias, posible destino para desembarco del crucero con hantavirus

Cautela y tranquilidad

Pese a la gravedad del brote, la OMS busca evitar una alarma generalizada.

El director del organismo sanitario para el continente europeo, Hans Kluge, compartió un mensaje tranquilizador respecto al alcance global del virus.

"El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", apuntó.

Kluge destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y subrayó que, en términos generales, el patógeno "no se transmite fácilmente entre personas".

De esta manera, la OMS busca reforzar la idea de que el incidente en el MV Hondius es una situación focalizada, vinculada a condiciones específicas del entorno y la región de origen. Según el organismo, hoy no representa una amenaza de pandemia que justifique restricciones de viaje, siempre y cuando se mantengan los protocolos de detección temprana.

En ese contexto, especialistas señalan que la principal medida de prevención sigue siendo evitar el contacto con roedores y asegurar una adecuada ventilación en espacios cerrados, especialmente en zonas donde el virus es endémico.

Con EFE, AFP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más