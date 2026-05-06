El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó un nuevo golpe a la OTAN y a sus aliados europeos al ordenar el viernes el repliegue de más de 5.000 soldados estadounidenses en Alemania, en pleno cruce de acusaciones con el canciller de ese país, Friedrich Merz.

Así están distribuidas las tropas de EE. UU. en Europa

Europa alberga alrededor del 40% de las tropas estadounidenses desplegadas en el mundo. Después de Alemania, Italia y Reino Unido son los países del Viejo Continente con mayor presencia de soldados del otro lado del Atlántico, todos supervisados por el Comando de Estados Unidos en Europa (USEUCOM), con sede en Stuttgart (Alemania).

Creado en 1947, el USEUCOM es uno de los 11 órganos de combate dentro del Departamento de Defensa de EE. UU, que abarca unos 50 países y territorios. La institución opera a través de seis componentes: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, las Fuerzas de Operaciones Especiales y la recién creada Fuerza Espacial. Estos órganos tienen sus sedes en Alemania e Italia.

Archivo: soldados participan en el ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU. en las instalaciones de entrenamiento del Ejército estadounidense en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026.

🇩🇪 Alemania

Es el principal colaborador militar de Washington en Europa, como lo demuestran los 36.436 militares en servicio activo desplegados a diciembre de 2025, según datos del Centro de Datos de Personal Militar de Defensa (DMDC), lo que lo sitúa a Alemania como el país con más uniformados estadounidenses de la región y el segundo en el mundo, solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54.000.

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Además, en el territorio alemán se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

🇮🇹 Italia

La presencia militar estadounidense en Europa es un legado de la Segunda Guerra Mundial, cuando Washington contribuyó a estabilizar y reconstruir el continente tras la caída del nazismo. Durante la posterior Guerra Fría, las tropas echaron raíces con el fin de contrarrestar la expansión de la Unión Soviética (URSS).

De esta manera, los soldados estadounidenses han estado en Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Incluyendo divisiones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con una presencia actual de 12.662 soldados en servicio activo en las bases de Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia, siempre según el registro del DMDC de finales del 2025. La base en Sicilia fue la que la primera ministra Giorgia Meloni le negó a Estados Unidos para ejecutar operaciones contra Irán, tras el estallido del conflicto el 28 de febrero.

Archivo: un soldado pilota un dron durante una jornada de prensa en el marco del ejercicio Combined Resolve del Ejército de EE. UU. en las instalaciones de entrenamiento del Ejército estadounidense en Hohenfels, Alemania, el 30 de abril de 2026.

🇬🇧 Reino Unido

Las fuerzas estadounidenses en el Reino Unido contaban con 10.156 militares a diciembre del año pasado, acuartelados en tres bases, principalmente personal de la Fuerza Aérea.

🇪🇸 España

Hay 3.814 efectivos de EE. UU. en la base naval de Rota y la base aérea de Morón, ambas en España, donde el presidente Pedro Sánchez se ha posicionado como uno de los líderes más críticos con Trump. Ninguna de estas infraestructuras fue autorizada por el Ejecutivo español para colaborar en las operaciones contra Irán.

Muy por detrás, Polonia, Rumania y Hungría continúan la lista con 369, 153 y 77 soldados estadounidenses activos en su territorio.

Décadas después de la caída del bloque soviético en 1991, las operaciones de soldados estadounidenses en Europa se centran en maniobras en el Ártico, África y Oriente Medio, incluido el conflicto actual con Irán.

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¿Por qué EE. UU. resultaría perjudicado con la reducción de sus tropas en Alemania?

Si bien la decisión de Trump traería una reducción de hombres y equipos militares de suelo europeo en medio de la amenaza rusa, la medida también acarrearía perjuicios para Estados Unidos. Y es que las operaciones de ese país en al menos tres continentes reciben apoyo desde territorio del Viejo Continente.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute de Londres, afirmó que Estados Unidos obtiene muchos beneficios de su presencia en Alemania —como logística y apoyo para las operaciones de combate en Medio Oriente— y que es improbable que se retire.

Por su parte, Nico Lange, del Centro de Análisis de Política Europea, coincidió y señaló que hay aproximadamente 36.000 soldados estadounidenses en Alemania que sirven principalmente a los intereses de Estados Unidos, incluyendo "la proyección del poder estadounidense a nivel mundial", en lugar de contribuir a la defensa de Alemania.

Archivo: banderas de la OTAN y de Estados Unidos ondean en la entrada del recinto, el primer día de una cumbre de la OTAN, en La Haya, Países Bajos, el 24 de junio de 2025.

Entre las instalaciones militares más valiosas para Estados Unidos en Europa está el mayor hospital militar fuera de sus fronteras, ubicado en Landstuhl (Alemania), donde se atendieron a los heridos de las guerras de Afganistán e Irak, mientras que la base de Grafenwoehr, en Baviera, es el mayor campo de entrenamiento militar en el extranjero.

Además, la instalación militar más importante de EE. UU. fuera de su territorio se levanta cerca de la ciudad alemana de Ramstein, la cual se ha mantenido operativa desde 1952.

Por si fuera poco, EE. UU. tiene más de 100 bombas nucleares estacionadas Europa, según estimó en marzo la Federación de Científicos Estadounidenses.

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¿Cuál es la respuesta en EE. UU. a la decisión de Trump?

En comparecencia ante el Senado, el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante en Europa de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, sostuvo que "contar con capacidades y municiones en Europa" le permite a Washington "ayudar al Comando África de Estados Unidos a atacar a terroristas en África, o al Comando Central de Estados Unidos en la ejecución de la Operación Furia Épica", en relación a la guerra contra Irán.

El militar remarcó que "las distancias son menores, es menos costoso y es mucho más fácil proyectar poder", si se cuenta con hombres y equipamiento en Europa.

En este contexto, la decisión de disminuir el número de hombres en Europa ha empezado a generar voces críticas incluso entre los copartidarios del presidente Trump. Los líderes republicanos de ambos comités de servicios armados en el Congreso expresaron su preocupación por el plan del Pentágono al advertir de que enviaría "una señal equivocada a Vladimir Putin", en plena guerra con Ucrania.

De hecho, el senador Roger Wicker de Mississippi y el representante Mike Rogers de Alabama sugirieron que las tropas deberían ser trasladadas a bases al este de Europa, más cerca a Rusia, en lugar de ser retiradas del continente.

La orden de Trump para el repliegue en Alemania tampoco sentó bien al primer ministro polaco, Donald Tusk, quien escribió en redes sociales que "la mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración en curso de la alianza".

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Con Reuters, AP y medios locales

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