Los líderes europeos y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúnen este lunes en Armenia con el objetivo de sortear un entorno geopolítico tenso bajo una Casa Blanca impredecible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una gran influencia en la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra en Ereván, un cruce de caminos entre Rusia y Oriente Medio, los dos temas principales de la agenda.

"Líderes de todo el continente, con Canadá como invitado, debatirán cómo cooperar para reforzar la seguridad y la resiliencia colectiva", escribió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en las redes sociales a su llegada a la capital armenia el domingo.

La guerra de Irán, que ha sacudido la economía mundial al disparar los precios de la energía, profundizó las grietas en las relaciones transatlánticas.

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Tras una disputa entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien había criticado la gestión del conflicto por parte de Washington, Estados Unidos anunció que retiraría 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

Esto ha aumentado las dudas en torno al compromiso de Estados Unidos de defender a sus aliados europeos, mientras la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania entra en su quinto año.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también viajaron a Ereván, mientras que Merz estará representado por el francés Emmanuel Macron.

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"Un desafío de 360 grados"

A ellos se unirá el canadiense Carney, el primer líder no europeo en participar en las conversaciones del Consejo Europeo de Política Exterior, lo que supone una muestra de los lazos cada vez más estrechos entre Ottawa y Europa propiciados por Trump.

La cumbre "en pocas palabras, será una oportunidad para subrayar que la seguridad de Europa es un desafío de 360 grados", afirmó un alto funcionario de la UE.

Al igual que Europa, la economía de Canadá se ha visto perjudicada por los aranceles de Trump, pero Carney se ha mantenido desafiante, emergiendo como una especie de figura emblemática para los países que buscan plantar cara al presidente republicano.

En un emotivo discurso a principios de este año, instó a las potencias medias a unir fuerzas ante una nueva realidad global definida por la competencia entre grandes potencias y un orden basado en normas que se está "desvaneciendo".

La Comunidad Política Europea (CPE) celebró su octava cumbre en Ereván, a la que asistió por primera vez un líder no europeo, el canadiense Mark Carney.

"El CPE se percibió inicialmente como un club anti-Putin (…) Con la invitación a Canadá, esta iniciativa —que en un principio estaba impulsada por motivos geográficos— está adquiriendo ahora un sesgo anti-Trump", afirmó Sébastien Maillard, asesor especial del Instituto Jacques Delors, un centro de estudios.

En un intento por diversificar sus relaciones más allá de su vecino del sur, Ottawa se ha sumado al plan de financiación de la defensa de la UE —convirtiéndose en el primer país no europeo en hacerlo— y ha buscado aumentar la cooperación en materia comercial.

"Canadá tiene una forma de ver el mundo y de abordar los retos actuales que Europa comparte en gran medida", afirmó el funcionario de la UE, que habló bajo condición de anonimato.

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"Reorientación"

El CPE, un foro político bianual, se creó por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, en 2022 como respuesta a la invasión de Ucrania. Reúne a los miembros de la Unión Europea y, en esta ocasión, a otros 21 países, desde Albania hasta Reino Unido.

Las cumbres del CPE no suelen concluir con decisiones concretas, pero ofrecen a los líderes la oportunidad de intercambiar opiniones en grupos y de forma bilateral, como ocurrió en una cena informal el domingo a la que asistió la mayoría de las autoridades de la cumbre.

Se espera que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se una a la reunión el lunes, según informó Madrid, después de que un problema técnico con su avión le obligara a realizar un aterrizaje de emergencia en Turquía y a pasar la noche en Ankara.

La reunión de Ereván es la primera de este tipo en el Cáucaso y se produce en un momento en que Armenia fomenta unos lazos más estrechos con Europa, al tiempo que busca distanciarse cautelosamente de la influencia de Rusia.

A este encuentro seguirá el martes una cumbre UE-Armenia con los principales responsables del bloque, entre ellos Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien describió la ocasión como un "hito importante" en el acercamiento del país a Europa.

Las relaciones entre Ereván y su aliado tradicional, Moscú, se han vuelto tensas en los últimos años, en parte porque las fuerzas de paz rusas no intervinieron durante los conflictos militares con la vecina Azerbaiyán.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinian, antes de una reunión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el 2 de junio de 2021.

Bajo el mandato del primer ministro Nikol Pashinian, Armenia ha aplicado oficialmente una estrategia que él denomina de "diversificación", en la que este país sin litoral busca establecer vínculos tanto con Rusia como con Occidente.

Costa afirma que el bloque espera "profundizar esta relación" con el país de tres millones de habitantes, que firmó un acuerdo de asociación global con la UE en 2017 y el año pasado declaró su intención de solicitar la adhesión.

En abril, la UE estableció una misión para ayudar a la antigua república soviética a hacer frente a la injerencia extranjera, ante la sospecha de que Rusia está llevando a cabo una campaña de desinformación de cara a las elecciones de junio.

Putin se ha declarado "totalmente tranquilo" ante las aperturas de Armenia hacia Europa, al tiempo que ha advertido de que pertenecer tanto a la UE como a la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, es "simplemente imposible".

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Con AFP

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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