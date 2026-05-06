La Grimmaische Strasse es un paso obligado para peatones en el centro de Leipzig (Alemania). Comunica la Augustusplatz, una de las plazas más grandes del país, con el mercado, el corazón comercial de la ciudad, y también académico, porque allí viven muchos estudiantes de la Universidad de Leipzig.

Contra esa arteria peatonal embistió este 4 de mayo con su vehículo un hombre alemán de 33 años con aparentes problemas de salud mental, arrollando a la multitud que transitaba y causando la muerte a dos personas y heridas que amenazan la vida a otras tres.

El hombre fue detenido de inmediato sin oponer resistencia, según informó el alcalde de la ciudad, Burhard Jung.

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"Estamos de luto por dos muertes, actualmente tres personas gravemente heridas y muchas otras que resultaron heridas", dijo Jung durante una rueda de prensa, según informa el portal ‘Leipziger Volkszeitung’.

"Es imposible encontrar las palabras adecuadas para este ataque tan horrible", añadió.

De momento, las autoridades han descartado que el ataque tenga motivaciones religiosas o políticas, como ha sido el caso de otros episodios similares de violencia ocurridos en Alemania.

Armin Schuster, ministro del Interior del estado de Sajonia, señaló que el ataque había tenido como detonante “un ataque de locura con impulsos homicidas” y agregó que “no hay indicios que apunten a otra interpretación”.

"Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de inestabilidad psicológica", indicó Schuster.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, se hizo eco de esta versión y agregó que el sospechoso se había entregado voluntariamente a los efectivos policiales luego de conducir su auto Volkswagen tipo furgoneta contra la multitud.

Agentes de policía trabajan en el lugar donde un coche atropelló a un grupo de personas, en Leipzig, Alemania, el 4 de mayo de 2026.

Un comunicado de la ciudad indicó que se trataba de un “evento con víctimas masivas”, pero ofreció cifras consolidadas de heridos, más allá de los tres a los que se refirió el alcalde Jung.

Posteriormente, se conoció que 22 personas habían resultado lesionadas como consecuencia del incidente.

La Policía desplegó una operación de cierre de vías a gran escala, antes de concluir que se trataba de un atacante solitario.

La Fiscalía investigará si este es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, especificó que el sospechoso, de ciudadanía alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región, pero no detalló si tenía antecedentes.

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Dolorosos precedentes

No es la primera vez que Alemania sufre un ataque de esta naturaleza. En 2025, dos personas murieron en Mannheim, cuando un hombre de 40 años embistió su auto contra un grupo de peatones que participaba en el carnaval de Paradeplatz.

Los servicios de emergencia y la policía tras el atropello de varios peatones por un auto, el lunes 3 de marzo de 2025, en Mannheim, Alemania.

Semanas antes, otro atropello masivo tuvo lugar durante una manifestación sindical en Múnich, con saldo de otras dos víctimas mortales y más de 40 heridos, varios de ellos niños.

En diciembre de 2024, cinco personas murieron y más de 200 resultaron heridas, cuando un hombre de origen saudita, simpatizante de la extrema derecha, condujo su auto BMW a toda velocidad a lo largo de 400 metros, en medio de un mercado navideño de Magdeburgo.

En 2018, un alemán arrolló a cuatro personas en Münster (oeste) con un minibús antes de quitarse la vida, mientras que en 2020, en Tréveris (también oeste), otro individuo que sufría un trastorno psiquiátrico mató con su vehículo a seis personas e hirió a 23.

"De nuevo una ciudad del este de Alemania es víctima de algo así", lamentó a la agencia EFE Teresa, una psicóloga que se encontraba en Leipzig junto a su hijo.

"Y ya han pasado 10 años desde Berlín", agregó la mujer, refiriéndose al ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico en el que un tunecino atacó con un camión de alto tonelaje un mercadillo navideño, matando a 13 personas y ocasionando más de 60 heridos graves.

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Con EFE, Reuters y AP

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