Lo esencial:
- Emiratos Árabes Unidos denuncia los primeros ataques contra su territorio con drones iraníes desde el inicio de la frágil tregua entre Teherán y Washington.
- Estados Unidos niega ataque iraní contra un buque de su Armada en el estrecho de Ormuz.
- Teherán afirmó que dos misiles impactaron un buque de la Armada estadounidense cerca de Jask, en el estrecho de Ormuz, tras ignorar las advertencias de la Guardia Revolucionaria para que se detuviera.
- Donald Trump había anunciado para este lunes la operación denominada “Proyecto de Libertad” para escoltar fuera del estrecho de Ormuz a los buques varados.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este lunes 4 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:
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