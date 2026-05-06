El presidente de Argentina, Javier Milei, registra una caída en su nivel de aprobación, según los últimos relevamientos de opinión pública a nivel nacional.

De acuerdo con una encuesta de la consultora brasileña AtlasIntel, el 63% de los argentinos desaprueba su gestión, mientras que el 35,5% la aprueba, lo que consolida una mayoría clara de evaluaciones negativas.

La tendencia refleja un deterioro sostenido en la percepción pública del presidente, con un aumento progresivo de la desaprobación en los últimos meses, de acuerdo con la serie histórica del informe.

En la misma línea, la evaluación general del Gobierno también presenta un sesgo negativo: el 59,3% de los encuestados considera que la gestión es mala o muy mala, frente a un 30,6% que la califica como buena o excelente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las consecuencias de las denuncias contra el jefe de Gabinete

Este escenario coincide con semanas marcadas por controversias políticas, entre ellas el denominado “escándalo Adorni”, y con un contexto de persistente preocupación económica, factores que contribuyen a explicar el clima de opinión adverso en torno a la gestión.

En la misma línea, una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados afirma que la desaprobación de la gestión presidencial alcanzó el 64,5%, mientras que la aprobación se ubicó en 34,3%.

El informe señala además que el 71,2% de los encuestados cree necesario un cambio de Gobierno y alerta sobre la consolidación de una tendencia negativa en la evaluación de la administración de la extrema derecha.

El estudio también identifica brechas en la percepción de acuerdo al género: casi el 70% de las mujeres desaprueba la gestión, un nivel de rechazo superior al registrado entre los hombres.

“No es un dato coyuntural ni un ruido estadístico; es una señal estructural que cualquier estrategia electoral libertaria debe procesar, porque sin recuperar terreno en ese segmento será difícil mover el techo de 2027”, sostiene la encuestadora.

Dentro del propio oficialismo, la imagen de sus principales figuras también refleja tensiones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece como la dirigente mejor posicionada del espacio, con una imagen negativa del 55,5%, por debajo de la del presidente Milei, que alcanza el 60,6%.

Leer tambiénEl jefe de Gabinete de Milei se defiende de sospechas de corrupción al exponer ante el Congreso

El resto de los referentes cercanos al Gobierno muestra niveles de rechazo más elevados

Tanto la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, superan el 65% de imagen negativa, lo que sugiere “un desgaste que ya no se limita a la figura presidencial, sino que se extiende al conjunto del armado político y comunicacional del oficialismo”, señala el informe.

Este deterioro en la percepción pública se da en un contexto de controversias recientes. En particular, el denominado “caso Adorni” incluyó cuestionamientos e investigaciones sobre viajes, gastos y patrimonio del funcionario.

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, se dispone a hablar sobre su gestión, el 29 de abril de 2026 en el Congreso, en Buenos Aires

En paralelo, el año pasado también se registraron denuncias por supuestas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpicaron al entorno más cercano del oficialismo.

Por otro lado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presenta un escenario más equilibrado, con un 45,2% de imagen positiva frente a un 46,3% de negativa, lo que lo ubica como uno de los dirigentes con mejor desempeño relativo de la actualidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más