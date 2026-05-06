El Parlamento rumano votó este 5 de mayo a favor de una moción de censura contra el primer ministro liberal Ilie Bolojan, una decisión que se alcanzó con el mayor apoyo legislativo desde el retorno de la democracia en 1990, pero que no necesariamente marcará un cambio de postura de Bucarest con respecto a la Unión Europea.

La moción fue el resultado de una inusual alianza entre los socialdemócratas de izquierda (PSD) y el partido ultranacionalista AUR, que presentaron juntos la censura y sumaron 281 de los 288 votos que se emitieron, mientras los liberales y otros socios en la coalición de gobierno que también formaban la base de apoyo de Bolojan se abstuvieron de participar.

Antes de que se procediera a la votación, Bolojan tomó la palabra para calificar el proceso de “engañoso, cínico y artificial”, y para reivindicar las acciones que finalmente condujeron a la moción en su contra. “Decidí hacer lo que era urgente y necesario para nuestro país”, afirmó.

El Gobierno de Bolojan se había desmoronado luego de que los socialdemócratas abandonaran el mes pasado la coalición (que también incluía a liberales, conservadores y representantes de la minoría húngara), molestos por el aumento de impuestos y los recortes fiscales promovidos por el primer ministro.

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Las impopulares medidas de Bolojan, que erosionaron el respaldo político a los partidos de su coalición, buscaban reducir el déficit presupuestario de Rumania, que es el mayor de la Unión Europea, y contener el desplome del leu, la moneda nacional, que un día antes de la votación parlamentaria había alcanzado un mínimo histórico con respecto al euro.

Los dos objetivos eran condiciones para que Rumania pudiera acceder a 10.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE antes de la fecha límite de agosto.

Bolojan se mantendrá en el poder, aunque con facultades limitadas, hasta que sea nombrado un nuevo gobierno, una facultad que en Rumania corresponde al presidente Nicusor Dan, que había sido una figura decisiva para lograr hace 10 meses los acuerdos que derivaron en la llegada de Bolojan al poder.

"Creo que aún hay esperanza y, tras esta moción, es deber de las partes responsables encontrar una solución. Espero que el señor Nicusor Dan nos convoque a consultas", dijo tras la sesión el presidente del PSD Sorin Grindeanu.

Durante meses, el PSD acusó a Bolojan de no aplicar reformas estructurales y no actuar con suficiente transparencia de cara a sus socios en la coalición gobernante, asegurando que había tomado decisiones a espaldas de ésta, hasta que sus quejas lo hicieron apartarse hace dos semanas.

No habrá nuevas elecciones

El presidente Dan, un europeísta convencido, descartó que tenga previsto convocar a elecciones anticipadas tras la caída del Gobierno de Bolojan, y trató de disipar las preocupaciones de que las opciones antieuropeas comiencen a ganar espacio.

"Estamos comenzando las consultas informales. Tendremos un nuevo Gobierno en un plazo razonable. Descarto la posibilidad de elecciones anticipadas y recalco que, al finalizar estos procedimientos, tendremos un gobierno prooccidental”, prometió Dan, en sus primeras declaraciones luego de la votación.

En un mensaje televisado, Dan llamó a la calma y descartó que la decisión de este 5 de mayo marque un rumbo diferente a la posición proeuropea de Rumania.

Su posición se mantiene fiel a la tradición del país, donde nunca se han celebrado elecciones anticipadas, pero también hace frente al crecimiento del ultraderechista AUR en las encuestas, al mantener 2028 como la fecha pautada para los próximos comicios.

Se cree que la preferencia de Dan se inclinará hacia Catalin Predieu, actual ministro del Interior y miembro del conservador PNL al igual que Bolojan.

Predieu se anticipó este martes a las dudas sobre la posición del PNL. "La mejor decisión para el PNL es seguir gobernando y mantener abiertas todas sus opciones", afirmó luego de la sesión parlamentaria, con lo que disipó las especulaciones de que el partido se inclinaría por convertirse en oposición.

Las otras alternativas son que trate de gobernar en minoría o que busque una nueva alianza con el PSD, el partido con más representación en el Parlamento.

Más que la posición de la mayoría, es ahora el papel del segundo partido con más escaños, el ultraderechista AUR, el que ha comenzado a generar preocupaciones sobre la vocación europeísta de Rumania.

El politólogo Costin Ciobanu le dijo a la agencia AFP que el hecho de que el PSD apelara a un acuerdo con AUR para censurar a Bolojan ha convertido a la bancada ultranacionalista “en un actor político significativo, cuando antes era un partido aislado, marginado y relegado a los márgenes del sistema político”.



Su líder George Simion, ungido por el candidato prorruso Calin Georgescu cuando el Tribunal Constitucional le impidió participar en la segunda ronda presidencial, no perdió oportunidad de sacar provecho de la moción, al celebrar en X que “hoy se ha escuchado la voz del pueblo” y hacer votos por la “reconciliación nacional”.

Seguir mirando hacia Europa, no hacia Rusia

Los socialistas europeos se apresuraron a exhortar a sus afiliados rumanos del PSD a "la rápida formación de un gobierno proeuropeo con un liderazgo renovado".

El Partido de los Socialistas Europeos (PES) publicó un comunicado en el que apuntó que “en un momento de incertidumbre política, Rumanía necesita claridad, estabilidad y un liderazgo que responda a las necesidades de sus ciudadanos", condiciones que a su juicio garantiza el PSD.

Para los socialistas europeos, sin embargo, será difícil explicarse la alianza de sus socios rumanos con el ultranacionalista AUR, un partido que ha calificado a la Unión Europea como la “nueva Unión Soviética”.

El eurodiputado rumano Siegfred Muresan lamentó que el partido progresista “se está alineando abiertamente con una de las fuerzas políticas más radicalmente antieuropeas y extremistas de la UE”.

"Su líder tiene prohibido entrar en Ucrania y Moldavia por su retórica nacionalista dura que directamente cuestiona la condición de Estado de Moldavia y socava la soberanía e integridad territorial de Ucrania", agregó Muresan en un comunicado, refiriéndose a Simion.

Con AFP, EFE y Reuters

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