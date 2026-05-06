El Gobierno de Ecuador anunció que reducirá al 75% los aranceles a productos colombianos, según informó la Presidencia en un comunicado, luego de que entrara en vigor la tasa del 100% impuesta por el presidente Daniel Noboa al considerar que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, no combate con firmeza el narcotráfico en la frontera que comparten.

La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio y, según Quito, responde a la “apertura” del Gobierno ecuatoriano de “avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad” para impulsar “una mayor articulación entre ambos países” y fortalecer “el desarrollo de la zona fronteriza”.

La tensión entre Colombia y Ecuador ha ido en aumento en los últimos meses tras una serie de declaraciones cruzadas entre los presidentes Petro y Noboa en relación a la gestión del narcotráfico a lo largo de la frontera de 586 kilómetros que comparten ambos países.

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La guerra comercial se inició el pasado enero, cuando el mandatario ecuatoriano anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas hasta que “exista un compromiso real” de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Colombia respondió con un corte a la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos.

Por su parte, Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos y subió en marzo los aranceles al 50%.

Un mes después, Quito afirmó que el arancel subiría al 100% desde este viernes 8 de mayo “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

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Paloma Valencia asegura que Noboa bajó aranceles como “muestra de buena voluntad”

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, aseguró este lunes 4 de mayo que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario Noboa, quien le prometió que reducirá al 75% los aranceles a productos colombianos como muestra de buena voluntad con el próximo Gobierno.

“El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobiern”, escribió en su cuenta de X la senadora Valencia, quien se ubica en el tercer lugar en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que será elegido el sucesor de Petro.

Acusaciones entre Noboa y Petro

El cortocircuito entre ambos países sudamericanos ha estado marcado por acusaciones entre Noboa y Petro, que ha llevado a sus gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

En marzo, militares ecuatorianos bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Una de esas bombas fue hallada en un campo de cultivos de coca de Colombia, un incidente que quedó zanjado después de que concluyeran que el artefacto había rebotado en territorio vecino sin llegar a detonar.

La relación volvió a tensarse cuando Petro insistió en llamar al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, un “preso político”.

Al mismo tiempo, Noboa lo acusó de mantener vínculos con gente cercana al narcotraficante José Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025. El presidente colombiano rechaza las acusaciones.

El último episodio tuvo lugar el pasado miércoles, cuando Noboa responsabilizó a Petro de haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, a lo que el presidente colombiano lo instó a que “deje de creer mentiras” y le propuso un encuentro en la frontera común para “construir la paz”.

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Con EFE y medios locales

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