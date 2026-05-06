Una decisión pendiente de los datos epidemiológicos. El Ministerio de Sanidad de España, dirigido por Mónica García, considera que, si se realiza esta evacuación y no aparecen nuevos casos durante la travesía, “no habría motivo clínico” para que el barco atraque en territorio español.

No obstante, deja abierta la posibilidad de prestar asistencia en el archipiélago canario si surgieran nuevos contagios durante el trayecto, en aplicación del principio de socorro.

La postura española contrasta con el planteamiento inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que trabaja con el escenario de trasladar el crucero a Canarias para someterlo a una investigación epidemiológica completa, desinfección y evaluación de riesgos de los pasajeros.

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Sanidad ha subrayado que cualquier decisión dependerá de los datos que se obtengan tras la inspección del buque en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos analizará la situación a bordo. Hasta entonces, España no confirma que vaya a recibir el barco, pese a que reconoce su obligación humanitaria y la capacidad del sistema sanitario para atender posibles casos.

Fuentes gubernamentales indican además que la decisión final sobre el destino del crucero corresponde a la naviera, Oceanwide Expeditions, cuyo buque transporta a 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles.

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Canarias rechaza la llegada del buque

El posible atraque en Canarias genera reticencias en las autoridades locales. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, ha manifestado que el barco “debe ser atendido donde está” y ha pedido que cualquier decisión alternativa sea debidamente justificada.

En la misma línea, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que el riesgo es “no alto” y ha llamado a gestionar la situación con proporcionalidad, recordando que la transmisión entre personas es muy poco habitual.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad insiste en que el riesgo para la población española es “extremadamente bajo” y advierte sobre la difusión de bulos que puedan generar alarma social.

Según testimonios de pasajeros, el buque mantiene protocolos de prevención como uso de mascarillas, distancia social y limitación de aglomeraciones, además de ofrecer aislamiento en camarotes para quienes lo soliciten.

El futuro del crucero dependerá ahora de la evaluación epidemiológica en Cabo Verde. Si no se detectan nuevos casos, España apuesta por evitar su llegada a Canarias; en caso contrario, no se descarta una escala para atender a los afectados en centros preparados para este tipo de enfermedades.

La OMS confirma siete casos, incluidos tres fallecidos

La OMS ha elevado a siete los afectados por el brote, incluidos tres fallecidos y dos casos confirmados en laboratorio. Entre los enfermos, uno permanece ingresado en cuidados intensivos en Sudáfrica con evolución favorable, mientras que otros continúan a bordo con síntomas.

El hantavirus se transmite habitualmente por contacto con roedores o sus excrementos, aunque la organización estudia la posibilidad de contagio entre personas en este caso, una vía poco frecuente asociada principalmente a la variante Andes del virus. Aun así, el organismo insiste en que el riesgo para la población general es bajo.

Las investigaciones apuntan a que la infección pudo producirse antes del embarque, dado que el periodo de incubación oscila entre una y seis semanas y no se han detectado roedores en el barco.

Con Reuters y EFE

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