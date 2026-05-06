Un comité de apoyo a Narges Mohammadi, quien se encuentra encarcelada en Irán, declaró el martes 5 de mayo que su estado es crítico.

El deterioro de la salud de Mohammadi ha generado gran preocupación entre sus allegados.

Mohammadi, que ahora tiene poco más de 50 años, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras estaba detenida por su campaña a favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte en Irán.

Sufrió un presunto infarto a finales del pasado marzo y fue trasladada a un hospital en el noroeste de Irán el 1 de mayo debido a un rápido deterioro de su salud, según informó su familia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“No solo luchamos por la libertad de Narges, luchamos para que su corazón siga latiendo”, declaró su abogada, Chirinne Ardakani, con sede en París, en una rueda de prensa con sus partidarios.

Jonathan Dagher, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización parisina que también forma parte de su comité de apoyo, afirmó: “Esta es la primera vez que decimos que se encuentra entre la vida y la muerte, que existe riesgo de fallecimiento”.

“Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Mohammadi, una activista perseguida pro defender los DD. HH. en Irán

Mohammadi, quien ha pasado gran parte de las últimas dos décadas entrando y saliendo de prisión por su activismo, fue arrestada recientemente en diciembre tras denunciar a la República Islámica en el funeral de un abogado.

Mohammadi está experimentando un “deterioro sin precedentes” de su salud (…) Nunca habíamos temido tanto por la vida de Narges; podría dejarnos en cualquier momento”, remarcó Ardakani.

Mohammadi ha perdido 20 kilogramos en prisión, tiene dificultades para hablar y actualmente está irreconocible en comparación con su estado anterior a su último arresto.

Sus partidarios exigen que Mohammadi sea trasladada a Teherán para recibir tratamiento por parte de su equipo médico personal, pero no hay indicios de que vaya a ser trasladada desde Zanjan.

Los hijos mellizos adolescentes de Mohammadi y su esposo viven en París, y Ardakani instó al Ministerio de Asuntos Exteriores francés y al presidente Emmanuel Macron a adoptar una postura más firme frente a su caso.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más