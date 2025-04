07/04/2025 · 12:29 AM

El 23 de marzo, un convoy de vehículos de emergencia fue interceptado por miembros del Ejército israelí en la Franja de Gaza, lo que provocó que 15 rescatistas fueran asesinados y enterrados en una fosa improvisada a un lado de la carretera ese día. Israel argumenta que se trataba de "terroristas" de Hamás, pero un video de esa madrugada cuestiona esa narrativa y apunta a una masacre.

La polémica y la indignación internacional acorrala al Ejército de Israel de nueva cuenta, semanas después de que algunos de sus soldados abrieran fuego a discreción en contra de un convoy de rescatistas -socorristas y paramédicos- palestinos que iban a auxiliar a civiles heridos por los bombardeos israelíes en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, la madrugada del 23 de marzo.

Los hechos ocurrieron secuencialmente en un período de horas antes del amanecer. Un primer convoy con nueve rescatistas que se dirigía a atender a las víctimas de los bombardeos fue interceptado y el paradero de sus ocupantes, hasta ese momento, era desconocido; fue allí cuando las organizaciones sanitarias que aún funcionan en Gaza decidieron enviar otro contingente para descubrir que había sucedido con sus colegas, temiendo un encuentro violento con soldados israelíes.

"La información disponible indica que el primer equipo fue abatido por las fuerzas israelíes el 23 de marzo, y que otros equipos de emergencia y ayuda fueron alcanzados uno tras otro durante varias horas mientras buscaban a sus colegas desaparecidos", sostuvo un portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Palestina.

Ante el silencio de ambos contingentes, días después, se conoció la realidad de su paradero, cuando funcionarios de la Media Luna Roja Palestina y Naciones Unidas desenterraron los cuerpos de 15 de sus colegas de una fosa común improvisada a un lado de la carretera, además de visualizar sus vehículos aplastados por bulldozers.

En total, los trabajadores de emergencias que atendieron a los diferentes llamados ese día fueron 17. Dos de ellos fueron detenidos, y aunque uno de ellos ya fue liberado – el único superviviente conocido hasta la fecha – el otro rescatista sigue desaparecido.

Ocho de las víctimas fueron identificadas como médicos de la Meda Luna Roja Palestina; cinco eran trabajadores de la Defensa Civil y uno era un empleado de las Naciones Unidas.

La Media Luna Roja acusa a Israel de arremeter indiscriminadamente en contra de los funcionarios y voluntarios sanitarios – lo que sería considerado un crimen de guerra – mientras que Israel defiende que los rescatistas asesinados eran "terroristas" de Hamás que utilizan indumentaria médica para despistar a los soldados.

¿Qué se sabe hasta el momento?

La primera versión de Israel

En su primer comunicado castrense sobre el asesinato de los rescatistas, el Ejército israelí sitúa a los soldados protagonistas tendidos en una carretera cerca de Rafah, a eso de las 6 de la mañana del 23 de marzo, cuando se encontraron con el primer convoy de rescatistas, contra el que abrieron fuego debido a dos factores: la "ansiedad" provocada por un encuentro anterior y la "conducta sospechosa" de los rescatistas.

El informe revela que, según los soldados israelíes, los vehículos de emergencia que conformaban ambos contingentes de rescatistas iban con las luces apagadas y sin distintivos de a qué organización sanitaria pertenecían, mientras que los rescatistas en sí mismos no portaban vestimenta reflejante que los pudiera identificar inmediatamente como trabajadores de emergencia.

Además, argumenta en un primer momento que, en realidad, no eran rescatistas, sino "terroristas" pertenecientes a la milicia palestina de Hamás. Según reportes de oficiales israelíes citados por 'The New York Times', la inteligencia israelí identificó al menos a ocho de los 15 rescatistas asesinados como miembros de Hamás y la Yihad Islámica.

Hasta la fecha, ningún oficial u organismo israelí ha presentado algún tipo de prueba que pueda sostener la hipótesis de que los rescatistas eran "terroristas", sin embargo, el portavoz internacional del Ejército israelí, Nadav Shoshani, repitió la justificación en sus redes sociales.

"[Las fuerzas israelíes] eliminaron a un operador militar de Hamás, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, que participó en la matanza del 7 de octubre, junto con otros ocho terroristas de Hamás y la Yihad Islámica.", escribió Shoshani en una publicación en su perfil de X el 31 de marzo.

El nombre que lanzó el funcionario no corresponde con la identidad de alguno de los rescatistas desenterrados, según los obituarios compartidos por la Media Luna Roja Palestina.

Por otro lado, el Ejército israelí niega haber querido ocultar su encuentro fatal con los rescatistas, afirmando que, minutos después del accionar violento, los soldados se comunicaron con Naciones Unidas para que fueran a recuperar los cuerpos de los fallecidos, pero tardaron tanto que tuvieron que enterrarlos para evitar que llamar la atención de "animales salvajes". La ONU no ha confirmado esta versión.

Los vehículos también fueron removidos con maquinaria para liberar el camino, aunque Israel aún no proporciona una respuesta concreta para la pregunta de por qué los aplastaron.

"Mamá, perdóname": el vídeo que desmiente a los soldados

El caso de los rescatistas asesinados parecía destinado a ser otro caso 'cuestionable' en el historial de las fuerzas israelíes en Gaza, condenado a sucumbir entre la oscuridad de las presuntas investigaciones internas y a estar envuelto en incertidumbre sobre lo que pasó esa noche. Sin embargo, un video rescatado del teléfono celular de uno de los trabajadores asesinados ha cambiado la narrativa.

El 4 de abril, 'The New York Times' publicó un video rescatado del bolsillo de uno de los rescatistas asesinados y desenterrados de la fosa cavada por los soldados israelíes. En las imágenes, se puede ver claramente como todos los vehículos de emergencia que componían el convoy tenían luces, torretas y sirenas de emergencia encendidas mientras conducían a baja velocidad.

El vídeo muestra como las ambulancias tenían distintivos que muestran perfectamente que pertenecían a la Media Luna Roja Palestina. Pasados los minutos, también se puede percibir que los individuos que bajan de los vehículos visten ropa reflejante y con identificadores de los equipos de rescate que laboran en Gaza.

De la nada, las imágenes y el sonido del video retratan cómo los soldados israelíes comienzan a disparar una ráfaga de balas en contra de los médicos, quienes entre rezos y gritos, buscan refugio de las balas. En una de sus últimas oraciones, el autor del metraje se disculpa con su madre antes de advertirle a sus compañeros que los soldados se están acercando a su posición.

“Mamá, perdóname. Sabes que me dedico a esto para ayudar a la gente”, dijo el rescatista que grabó el metraje, que luego fue recuperado por uno de sus colegas de la Media Luna Roja Palestina, institución que llevó el vídeo ante las Naciones Unidas para esclarecer su versión de los hechos.

“Este vídeo refuta inequívocamente las afirmaciones por parte de la ocupación de que las fuerzas israelíes no atacaron ambulancias al azar y que algunos vehículos se habían acercado sospechosamente sin luces ni marcas de emergencia”, expresó la institución en un comunicado.

Las últimas palabras del autor, los testimonios de los rescatistas que tuvieron que desenterrar a sus colegas asesinados, y los resultados de las autopsias a los cuerpos también desmontan la idea defendida por Israel de que los soldados atacaron desde lejos.

El 5 de abril, Younis Al-Khatib, presidente de la Media Luna Roja Palestina, reveló que los resultados de las autopsias mostraron que los rescatistas fueron "atacados desde muy cerca".

La segunda versión de Israel

Ante la innegable realidad que presenta el vídeo recuperado del móvil de una de las víctimas, el Ejército israelí ha tenido que recular en algunas de sus afirmaciones y cambiar su posición sobre la visión de los soldados de los hechos del 23 de marzo.

A última hora del 5 de abril, el Ejército israelí admitió que sus investigadores están "examinando" el vídeo mostrado por funcionarios de la Media Luna Roja Palestina, adelantando que sus conclusiones debían ser presentadas en los próximos días a los altos mandos de la empresa castrense.

Sobre las afirmaciones de que los rescatistas no tenían las luces encendidas, ni identificadores en sus vehículos y personas – lo que el vídeo desmiente – el Ejército de Israel se justificó mencionando que el informe inicial sobre los sucesos no había añadido la presencia de luces, pero reconocieron que, posiblemente, todo se trata de un error achacado a la persona que realizó la primera versión oficial de los hechos.

"Lo que entendemos actualmente es que la persona que da el relato inicial se equivoca. Estamos tratando de entender por qué", afirmó un oficial israelí citado por Reuters.

Aunque la Media Luna Roja Palestina y las Naciones Unidas ya confirmaron las identidades de los rescatistas asesinados, el mando israelí mantiene su hipótesis de que los trabajadores de emergencias asesinados eran parte de Hamás, o de la Yihad Islámica, en un intento de justificar el actuar de sus soldados. Empero, hasta la fecha, Israel sigue sin presentar algún tipo de prueba que respalde estos señalamientos.

"Según nuestra información, allí había terroristas, pero la investigación no ha terminado", mencionó un funcionario castrense en una rueda de prensa el 5 de abril, en donde también descartó expresamente que las tropas israelíes involucradas hubieran disparado de cerca a los rescatistas, a pesar de lo que muestra el vídeo y las autopsias de las víctimas.

Israel y su violento historial con los voluntarios en Gaza

El lamentable suceso que le costó la vida a 15 rescatistas y voluntarios en la Franja de Gaza es el último episodio de violencia del Ejército israelí en contra de organizaciones de la sociedad civil que proporcionan asistencia al pueblo palestino, bajó ataque desde octubre de 2023.

En 2024, el Ejército israelí comandó no uno, si no tres ataques, en contra de miembros de la World Central Kitchen (WCK), una organización internacional sin fines de lucro que se encargaba de aportar alimentos a la población de la Franja de Gaza, que experimenta altos niveles de hambruna debido a las limitaciones a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave impuestos por Israel.

El ataque más recordado fue el ocurrido en noviembre de 2024, cuando un bombardeo israelí impactó en Gaza al mismo tiempo que miembros de la WCK participaban en la entrega de ayuda humanitaria dentro del enclave, lo que resultó en el asesinato de siete de ellos.

Otro caso. En marzo, un ataque con drones israelíes impactó la localidad de Beit Lahia, en Gaza, asesinando a ocho voluntarios de la organización benéfica Al-Khair mientras armaban tiendas de campaña que servirían de refugio para algunos desplazados palestinos. La dirigencia de la organización declaró que uno de los drones atacó directamente al equipo mientras regresaban a su auto.

Excusados en "errores" y supuestas infiltraciones de Hamás en los lugares del ataque – que nunca son comprobadas por nadie –, el Ejército israelí ha protagonizado numerosos encuentros violentos en contra de rescatistas, paramédicos y voluntarios humanitarios que laboran en el enclave palestino, mismos que han resultado en bajas mortales.

