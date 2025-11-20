Donald Trump no ha ocultado su intención de que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela, y la presión que ejerce en múltiples frentes contra el mandatario venezolano así lo demuestra. De hecho, cuando a comienzos de este mes una periodista de ‘CBS’ le preguntó al republicano si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió escuetamente que “sí”.

Para el jefe de Estado estadounidense, el Gobierno chavista ha perjudicado a su país “no solo con las drogas”, sino también con la migración: “vaciaron sus prisiones en nuestro país, vaciaron sus instituciones mentales y sus manicomios en Estados Unidos de América”.

Y los señalamientos de Washington no terminan ahí. Según la Casa Blanca, Maduro lidera un supuesto grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles, que será designado como organización terrorista por Estados Unidos el próximo 24 de noviembre, pese a que su existencia y estructura han sido ampliamente cuestionadas.

En ese contexto, Estados Unidos ha presionado a Venezuela mediante un histórico despliegue militar en el Caribe, con el portaaviones más grande del mundo en aguas caribeñas, varios buques de guerra y más de 10.000 militares, según autoridades estadounidenses.

Al mismo tiempo, Washington ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra embarcaciones señaladas de ser narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, bombardeos que han dejado más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes según la versión estadounidense, aunque el sustento de esos señalamientos ha sido mínimo.

Con este panorama en mente, ‘The New York Times’ publicó un informe que asegura que, en el marco de negociaciones extraoficiales entre la Casa Blanca y Maduro, Trump habría rechazado una propuesta del líder chavista de dimitir tras un periodo de dos años.

Según las fuentes consultadas por el diario, la iniciativa venezolana planteaba un proceso de transición de dos a tres años para garantizar una salida ordenada. Sin embargo, el Gobierno Trump considera inaceptable postergar la renuncia del mandatario por tanto tiempo.

Dicho esto, el ‘Times’ ha puesto sobre la mesa la idea de una posible salida negociada de Maduro, en medio de la evidente presión estadounidense y como una alternativa que se aleja de la tensión militar que ha marcado la relación entre ambos países durante los últimos meses.

¿Qué tan lejos está esto de dejar de ser una simple hipótesis? Lo analizamos.

¿Es factible una salida del poder de Maduro en la actualidad?

Para responder esta pregunta, hay que partir de un punto crucial: públicamente “no ha habido ninguna señal” por parte del chavismo que confirme la eventual salida de Maduro del poder, explica Piero Trepiccione, politólogo y consultor de opinión pública entrevistado por France 24.

Sin embargo, el ya mencionado despliegue estadounidense en el Caribe “dice por sí mismo la magnitud del riesgo que enfrenta Maduro y las posibilidades ciertas de verse forzado a salir de poder”, según Orlando Viera Blanco, abogado de DD. HH., diplomático y profesor de cultura política, también consultado por este medio.

Así pues, “todo dependerá de las opciones o salidas” que se le puedan dar al presidente venezolano, afirma Txomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad el Rosario de Colombia.

“Si se le dan a él y a sus principales colaboradores opciones de una salida segura en el sentido de que pueden puedan eventualmente o bien permanecer en Venezuela con garantías de que no vayan a ser juzgados, o bien que puedan irse a otro país en el exilio, en esa medida creo que siempre es factible pensar que podrían en un momento dejar el país”, indica Las Heras.

¿Una prueba de lo que pasa “tras bastidores"?

A pesar de que, como él mismo mencionó, no hay información pública que confirme una eventual salida de Maduro, “lo normal es que las negociaciones de este tipo se lleven de manera tras bastidores” y que se usen “canales que no sean dados a conocer a la opinión pública hasta que no se logren resultados concretos”, afirma Trepiccione.

Por ello, a partir del reporte del ‘Times’, “esto indicaría que nunca ha dejado de haber canales de comunicación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el Gobierno de Donald Trump”, “a pesar de la gran presión militar que se ha ejercido”, apunta Las Heras.

Este analista considera que es algo que “ya hemos visto en el pasado cuando se negoció la liberación de los prisioneros norteamericanos” y cuando “Estados Unidos alivió las sanciones de carácter petrolero a Venezuela”. En ese sentido, la revelación del diario estadounidense podría reflejar el fruto de conversaciones extraoficiales, aun cuando la narrativa pública entre ambos gobiernos mantiene una retórica que se aleja de cualquier negociación.

El rol de las Fuerzas Militares si Maduro sale del poder

Para Las Heras, de materializarse la eventual salida de Maduro del poder, el rol que jugarían las Fuerzas Militares sería fundamental, ya que, como él mismo menciona, “hoy en día el principal factor que garantiza la permanencia en el poder de Nicolás Maduro es el sector militar”.

El experto recuerda que, históricamente, las Fuerzas Armadas han jugado un papel trascendental en la vida política del país: “en 200 años de vida republicana apenas ha habido poco más de 40 años de gobiernos civiles en Venezuela”.

¿Qué forma puede tomar ese rol si Maduro ya no está? La respuesta es aún incierta. Lo que sí es previsible, de acuerdo al investigador, es que “siempre exista el peligro (…) y uno de los escenarios a raíz de la (eventual) salida de Nicolás Maduro es que pudiera presentarse un tipo de situación anárquica o de enfrentamientos en Venezuela”. Por lo que “la única Institución que hoy en día podría garantizar que esto no pase serían las fuerzas armadas”.

¿Qué pasaría con Venezuela sin Maduro?

Los escenarios que podrían ocurrir son difíciles de determinar hoy por hoy. El experto citado anteriormente considera que “la oposición seguramente propondrá que se reconozcan los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado y que el poder lo asuma (Edmundo) González Urrutia, que fue la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos”.

Sin embargo, todo dependerá del “camino que agarren las eventuales negociaciones que se puedan estar haciendo”, con la posibilidad de que existan “gobiernos provisionales que pudieran tomar las riendas del poder”.

Por su parte, para el politólogo Trepiccione, “el primer gran elemento que hay que abordar es el tema de la confianza”. En caso de una eventual transición, “será necesario un involucramiento de actores internacionales (…) más aún en una época en donde el multilateralismo está severamente golpeado en el escenario internacional”.

Una posición con la que coincide el diplomático Viera Blanco: “debe establecerse una estructura internacional que apoye la restitución democrática en el país, la aplicación de medidas de reparación y justicia y políticas urgentes de reconducción humanitaria donde la comunidad de naciones y organismos multilaterales deben intervenir”.

“No basta la salida de Maduro para lograr un proceso restaurador”

Los analistas consultados por France 24 coinciden en que los retos para una eventual Venezuela post-Maduro son grandes y requerirían de un gran apoyo de la comunidad internacional.

Trepiccione considera que sería necesario “desactivar la polarización, la recuperación de la identidad nacional, la reinstitucionalización del país y la posibilidad de que las diferencias políticas puedan ser procesadas en medio de elecciones”.

“Venezuela es un país de muchas posibilidades, pero que hay que ordenarlo, hay que transparentarlo e institucionalizarlo en sus gestiones para que, efectivamente, en el corto, mediano y largo plazo pueda consolidarse como república, como Estado, y como un buen vecino”, añade.

Por su parte, Viera Blanco sostiene que “no basta la salida de Maduro para lograr un proceso restaurador”. Para el diplomático consultado por este medio la “transformación del país no es solo política o económica, es profundamente moral”.

Es por eso que “el reto es reconciliar a una sociedad injustamente dividida, desplazada y defraudada”.

Con EFE y medios locales

