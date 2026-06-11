Una negociación frustrada, el doble bloqueo en el estrecho de Ormuz y el riesgo de una guerra regional.

Aunque el derribo o colisión de un helicóptero militar estadounidense fue el detonante inmediato de la actual escalada, los acontecimientos de los últimos días reflejan el fracaso de semanas de esfuerzos diplomáticos y la creciente impaciencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, ante la falta de una respuesta iraní a una propuesta de acuerdo que Washington consideraba cercana a concretarse.

La decisión de Trump de ordenar ataques contra Irán el pasado martes 9 de junio llegó después del derribo de un helicóptero Apache estadounidense por un dron iraní, en el estrecho de Ormuz.

Un misil iraní es lanzado, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había llevado a cabo ataques contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos en el Golfo el miércoles en represalia por ataques estadounidenses alrededor del Estrecho de Ormuz, desde una ubicación dada como Teherán, Irán, publicado el 10 de junio de 2026, en esta imagen fija tomada de un video.

Según funcionarios estadounidenses, Washington todavía no había determinado con certeza si el episodio había sido intencional o accidental cuando se tomó la decisión de responder con fuego. Sin embargo, la Casa Blanca concluyó que no reaccionar habría sido interpretado como una señal de debilidad, tanto en el plano militar como en el diplomático.

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Por esa razón, Estados Unidos lanzó ataques limitados contra sistemas de radar, instalaciones de control de drones y capacidades de vigilancia militar iraníes. La operación fue diseñada para evitar víctimas y transmitir el mensaje de que Washington estaba dispuesto a responder sin cerrar completamente la puerta a una solución negociada, según declararon bajo condición de anonimato dos altos funcionarios de la Casa Blanca a ‘Axios’.

Horas antes de los bombardeos, la Administración estadounidense incluso notificó a Irán que los objetivos serían exclusivamente militares.

Tras los ataques estadounidenses, Irán respondió por segundo día consecutivo lanzando misiles hacia países de la región que albergan instalaciones militares de EE. UU. Kuwait cerró temporalmente su espacio aéreo, Jordania interceptó proyectiles dirigidos hacia zonas donde se encuentran tropas norteamericanas y Baréin reportó daños materiales y una menor herida debido a los restos de las interceptaciones.

Aunque las represalias iraníes fueron limitadas en comparación con las capacidades militares del país, reflejan la voluntad de Teherán de demostrar que cualquier acción estadounidense tendrá consecuencias regionales.

Al mismo tiempo, el conflicto amenaza con involucrar a más actores. Israel continúa enfrentado con Hezbolá en el Líbano, mientras diversos gobiernos de la región observan con preocupación el riesgo de que los enfrentamientos se conviertan en una guerra más amplia.

Estrecho de Ormuz: la verdadera palanca estratégica

Más allá de los enfrentamientos militares, una de las razones centrales de la crisis es el control del estrecho de Ormuz.

Esta angosta vía marítima conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y constituye una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Una parte significativa del petróleo y gas exportados por los países del Golfo transita por esa zona.

Desde el inicio de la guerra, Irán ha restringido severamente el tráfico marítimo, provocando alteraciones en los mercados energéticos internacionales, aumentos en los precios del combustible y preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial.

Archivo: vista satelital del Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz.

Washington considera que la capacidad iraní para bloquear o dificultar la navegación convierte al estrecho en una poderosa herramienta de presión política y económica. Precisamente por eso, una de las condiciones clave planteadas por Trump en las negociaciones era garantizar la libre circulación de buques.

Las recientes operaciones estadounidenses contra radares y sistemas de vigilancia iraníes también parecen estar vinculadas a la intención de reducir la capacidad de Teherán para controlar el tránsito marítimo en la zona.

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Uranio, sanciones e Israel: los núcleos de la disputa

Las diferencias fundamentales entre ambos países siguen siendo las mismas que han obstaculizado numerosos intentos de acuerdo en las últimas décadas.

Estados Unidos exige que Irán limite significativamente sus reservas de uranio altamente enriquecido, material que, según Washington e Israel, podría acercar al país a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Irán sostiene que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos y rechaza entregar sus reservas actuales de uranio. Además, exige el levantamiento de sanciones económicas y el acceso a miles de millones de dólares en activos congelados.

La discrepancia sobre qué debe ocurrir primero —si los compromisos nucleares iraníes o el alivio económico ofrecido por Estados Unidos— continúa siendo uno de los principales obstáculos para cualquier acuerdo.

Esta imagen de satélite facilitada por Maxar Technologies y tomada el 12 de febrero de 2025 muestra una vista general de la instalación nuclear iraní de Natanz, al sur de la capital, Teherán. A primera hora del 13 de junio de 2025 se escuchó una nueva explosión en la planta clave de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, informó la televisión estatal iraní, después de que Israel lanzara ataques aéreos contra la república islámica.

Pero Israel, con sus exigencias frente a Irán y ataques contra Líbano, que asegura van dirigidos a Hezbolá, pero que dejan miles de civiles muertos, se mantiene como un factor que complica los intentos de solución por una vía diplomática.

Cuando la respuesta iraní parecía estar cerca de llegar a Washington, la situación regional volvió a deteriorarse. Durante los últimos días se produjo una nueva ronda de enfrentamientos entre Israel e Irán. Un ataque del Estado de mayoría judía sobre Beirut fue seguido por un lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí y posteriores bombardeos israelíes sobre Teherán.

Según fuentes involucradas en la mediación, estos acontecimientos alteraron profundamente el clima de las negociaciones.

Desde la perspectiva estadounidense, la embestida iraní contra Israel proporcionó al Gobierno de Benjamin Netanyahu una oportunidad para endurecer su posición y aumentar la presión militar. Desde la visión iraní, cualquier concesión diplomática después de recibir ataques israelíes habría sido percibida internamente como una señal de debilidad.

El resultado fue un nuevo congelamiento del proceso negociador.

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¿Cómo quedan las negociaciones?

El trasfondo de la crisis se encuentra en unas negociaciones que llevaban semanas desarrollándose con mediación de Qatar. A finales de mayo, ambas partes parecían acercarse a un entendimiento para reducir las tensiones, reabrir plenamente el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y establecer compromisos sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Trump decidió introducir cambios de última hora en el borrador del acuerdo. Entre sus principales exigencias figuraban que Irán redujera el nivel de enriquecimiento de uranio en un plazo de 60 días y que garantizara el libre tránsito marítimo sin imponer peajes o restricciones a los barcos que cruzaran Ormuz.

A cambio, Washington estaba dispuesto a aceptar una importante concesión: permitir que la reducción del material nuclear se realizara dentro del propio territorio iraní bajo supervisión internacional, en lugar de exigir que el proceso se llevara a cabo en el extranjero.

Montaje de Donald Trump junto a un átomo de uranio y la bandera de Irán.

Teherán solicitó varios días para responder. Lo que inicialmente debía ser una breve consulta interna terminó convirtiéndose en casi dos semanas de espera, durante las cuales la frustración en la Casa Blanca fue creciendo.

Trump consideró que Irán estaba dilatando deliberadamente las conversaciones, mientras Teherán reclamaba la liberación anticipada de activos congelados, una condición que Washington rechazó.

Ahora, las negociaciones siguen vivas, pero son cada vez más frágiles. A pesar de los bombardeos y de los intercambios de misiles, los canales diplomáticos no se han cerrado completamente.

La estrategia de Washington parece combinar presión militar limitada con intentos de mantener abierta la vía diplomática. La Casa Blanca sostiene que el acuerdo aún es posible, pero también insiste en que Irán enfrentará consecuencias si continúa retrasando una respuesta.

La situación deja a Medio Oriente en un punto de máxima tensión: las negociaciones siguen existiendo, pero cada nuevo ataque aumenta el riesgo de errores de cálculo que podrían arrastrar a la región hacia un conflicto de mayor escala. El desafío para las partes consiste ahora en evitar que el lanzamiento de ataques termine destruyendo definitivamente una negociación que, según varios mediadores, estuvo cerca de concretarse pocas semanas atrás.

Con AP y medios locales

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