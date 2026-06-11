Las autoridades israelíes anunciaron este jueves 11 de junio que prohibieron la entrada y expulsaron a Alice Froussard, periodista francesa que cubre desde hace varios años el conflicto israelí-palestino para Radio France y Radio France International (RFI).

A la reportera se le negó la entrada al territorio israelí a su llegada el miércoles por la tarde al aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, donde se vio obligada a pasar la noche antes de ser enviada de regreso a París en un avión que despegó en la mañana de este jueves.

Su expulsión fue anunciada por el ministro de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

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Alice Froussard “intentó entrar a Israel y reanudar su trabajo aquí de manera permanente, pero se aceptó la recomendación del Ministerio y la periodista fue expulsada y puesta en un avión con destino a Francia”, escribió en un comunicado, acusando a la periodista de ser supuestamente partidaria del movimiento islamista Hamás.

Sin justificación

En un comunicado publicado poco después de este anuncio, RFI denunció “una restricción a la libertad de prensa”.

“A la periodista de RFI, Alice Froussard, se le negó la entrada al territorio israelí (…) a pesar de que contaba con la autorización de viaje requerida y una solicitud de visado de prensa en regla para trabajar en Cisjordania”, declaró el medio de comunicación en un comunicado.

“Las autoridades israelíes no han transmitido a RFI ninguna justificación de esta decisión”, continúa, añadiendo que “la dirección de RFI brinda todo su apoyo a Alice Froussard y protesta contra esta expulsión, que constituye una obstaculización de la libertad de prensa y que se produce en un contexto de crecientes dificultades que enfrentan los periodistas para cubrir la actualidad de la región”.

El hecho, sobre el que también se espera una reacción por parte de la radio pública Radio France, se produce dos días después de que París anunciara la prohibición de entrada en territorio francés al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. En particular, las autoridades francesas reprochan al político de ultraderecha promover la anexión de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

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Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP

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