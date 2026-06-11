Lo esencial:
- Comienza el espectáculo musical previo al primer partido de la Copa del Mundo.
- México será el primero de los anfitriones que verá acción en el Mundial de fútbol, con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca.
- La selección local enfrentará a Sudáfrica, en una reedición del partido de apertura de la Copa del Mundo de 2010.
- La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que las protestas en la capital mexicana no afectarán la inauguración.
- Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defiende la decisión de denegar visas por parte de Estados Unidos.
- La UEFA designa a Omar Artan, el árbitro somalí a quien se le negó la entrada a Estados Unidos, para dirigir la Supercopa continental entre PSG y Aston Villa.
A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio sobre el Mundial 2026:
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