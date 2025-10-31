El partido centrista D66 habría ganado las elecciones neerlandesas, según las proyecciones de la agencia de noticias local ANP, reveladas este viernes 31 de octubre. Rob Jetten, líder del partido, reaccionó afirmando que “esta victoria demuestra que los populistas europeos pueden ser derrotados”. Sin embargo, los resultados oficiales no serán anunciados sino hasta, al menos, el próximo lunes 3 de noviembre.

El partido centrista D66, liderado por Rob Jetten, habría ganado las elecciones legislativas celebradas hace dos días en Países Bajos, según las proyecciones de la agencia de noticias local ANP difundidas este viernes 31 de octubre. Tendría una ventaja de 15.155 votos sobre Geert Wilders, el líder de extrema derecha al frente del PVV.

Sin embargo, los resultados oficiales se darán a conocer hasta, al menos, la noche del próximo lunes 3 de noviembre.

El líder del D66, Rob Jetten, está bien posicionado para convertirse en el dirigente más joven de la quinta economía de la Unión Europea, pero le esperan largas negociaciones para formar coalición.

“Creo que ahora hemos demostrado al resto de Europa y al mundo entero que es posible derrotar a los movimientos populistas haciendo campaña con un mensaje positivo para el país”, declaró Rob Jetten a la agencia de noticias AFP.

Las proyecciones de la ANP fueron inmediatamente recogidas por varios medios de comunicación neerlandeses, entre ellos el canal de televisión público 'NOS'.

Todavía faltan los resultados de un distrito electoral y de los votos de los neerlandeses en el extranjero, pero Rob Jetten tiene una ventaja de 15.155 votos sobre Geert Wilders. Los sufragios por correo ya se están escrutando en La Haya.

Los expatriados suelen votar por partidos de centro e izquierda. En las últimas elecciones de 2023, el D66 superó al PVV por casi 3.000 votos por correo.

El próximo martes 4 de noviembre, los principales líderes políticos se reunirán en el Parlamento para elegir a un “explorador”, encargado de que sondear a los partidos para determinar quién está dispuesto a trabajar con quién.

El líder del partido que haya obtenido más votos elegirá al “explorador” y encabezará el difícil proceso de formación de una coalición, que durará varios meses.

Hasta entonces, el primer ministro interino, Dick Schoof, seguirá al mando. “Creo que seguiré siendo primer ministro en Navidad”, declaró este viernes.

Todos los partidos han descartado a Geert Wilders, quien socavó la última coalición al retirar al PVV tras una disputa sobre la inmigración.

“Buenos resultados” para la extrema derecha

Si se confirma su victoria en las elecciones, Rob Jetten deberá formar una coalición de partidos con ideas afines, con una mayoría de al menos 76 escaños en el Parlamento, que cuenta con 150 miembros.

Para lograrlo, tendría probablemente que formar un “gran coalición” con el CDA (18 escaños), partido de centroderecha, el VVD (22 escaños), partido liberal, y el grupo Verdes/Laboristas (20 escaños), un partido de izquierda. Por su parte, el partido D66 cuenta con 26 escaños.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la posibilidad de una colaboración entre el VVD y el grupo Verdes/Laboristas. La líder del VVD, Dilan Yesilgöz, declaró antes de las elecciones que una alianza con el grupo Verdes/Laboristas “no funcionaría” y que deseaba una coalición de centroderecha.

El lunes, el grupo Verdes/Laboristas elegirá un nuevo líder tras la dimisión del exvicepresidente de la Unión Europea, Frans Timmermans.

Dilan Yesilgöz y Frans Timmermans son conocidos por sus difíciles relaciones. Por lo tanto, un nuevo líder de los Verdes/Laboristas podría facilitar el camino hacia una alianza.

Aunque Geert Wilders ha visto disminuir su apoyo, otros partidos de extrema derecha han obtenido buenos resultados. El Foro por la Democracia (FvD), un partido nacionalista que quiere retirarse del acuerdo de Schengen sobre la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea, ha más que duplicado sus resultados.

El partido, considerado extremista por Geert Wilders, contará con siete diputados en el nuevo Parlamento, frente a los tres que tenía anteriormente. El partido de extrema derecha JA21, que se describe a sí mismo como un “partido liberal conservador con una visión positiva de los Países Bajos”, también ha pasado de un escaño a nueve.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP

