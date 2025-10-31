De acuerdo con los informes, cientos de personas han muerto en Tanzania después de salir a las calles para protestar contra las elecciones de esta semana, en las que la presidenta Samia Suluhu Hassan, cada vez más autoritaria, se postuló sin oposición para otro mandato después de que sus principales rivales fueran encarcelados o se les prohibiera presentarse.

Unas 700 personas han muerto en tres días de protestas electorales en Tanzania, aseguró este 31 de octubre el principal partido de la oposición, mientras los manifestantes siguen en las calles en medio de un apagón de internet.

"Mientras hablamos, la cifra de muertes en Dar (es Salaam) es de alrededor de 350 y para Mwanza es de más de 200. Sumado a las cifras de otros lugares del país, el número total es de alrededor de 700″, afirmó John Kitoka, portavoz del principal partido de la oposición, Chadema.

"El número de muertos podría ser mucho mayor", advirtió, diciendo que los asesinatos podrían estar ocurriendo durante el toque de queda nocturno.

La presidenta Samia Suluho Hassan, cuyo gobierno está acusado de una campaña de represión, había tratado de consolidar su posición y silenciar a los críticos de su partido en las elecciones prácticamente sin oposición, con los principales rivales encarcelados o excluidos de presentarse.

Las elecciones del 29 de octubre se convirtieron en un caos cuando grandes multitudes salieron a las calles de Dar es Salaam y otras ciudades, derribaron sus carteles y atacaron a la policía y los centros de votación, lo que provocó un cierre de internet y un toque de queda.

Con los periodistas extranjeros impedidos en gran medida de cubrir las elecciones y un bloqueo de comunicaciones entrando en su tercer día, la información sobre el terreno ha sido escasa.

Chadema, que fue excluido de las elecciones, dijo que los manifestantes marchaban hacia el centro de la ciudad en Dar es Salaam el 31 de octubre, recibidos por una fuerte presencia policial y militar.

Una fuente de seguridad dijo a la agencia AFP que estaban escuchando informes de más de 500 muertos, "tal vez 700-800 en todo el país", mientras que Amnistía Internacional dijo que había recibido información de al menos 100.

Varios hospitales y clínicas de salud tenían demasiado miedo para hablar directamente con los periodistas.

Los sitios de noticias locales no se habían actualizado desde el 29, y Hassan no ha comentado sobre los disturbios.

La única declaración oficial provino del jefe del ejército Jacob Mkunda el 30 por la noche, cuando llamó a los manifestantes "criminales".

Zanzíbar 'robado'

En Zanzíbar, un punto turístico, el partido gobernante de Hassan ya había sido declarado ganador de la votación local el 30 de octubre.

El partido de la oposición, ACT-Wazalendo, rechazó el resultado y dijo: "Le han robado la voz a la gente de Zanzíbar… La única solución para impartir justicia es a través de nuevas elecciones".

Un alto funcionario del partido dijo que las urnas habían sido llenadas, que se había permitido a la gente votar varias veces sin identificación y que sus observadores electorales habían sido expulsados de las salas de conteo.

El partido gobernante (Chama Cha Mapinduzi: CCM) debía dar una conferencia de prensa más tarde en el día.

En un lugar de reunión para partidarios de la oposición en Zanzíbar, hubo consternación y miedo.

"Nunca ha habido una elección creíble desde 1995″, dijo un hombre de 70 años, refiriéndose a la primera votación multipartidista de Tanzania.

Ninguno de los entrevistados dio sus nombres.

"Tenemos miedo de hablar porque podrían venir a nuestras casas y recogernos", dijo uno.

Represión

La presidenta Hassan se ha enfrentado con puño de hierro a la oposición de partes del Ejército y aliados de su predecesor, John Manufuli, desde que asumió el cargo tras la muerte de este en 2021, destacan los analistas.

Los expertos añaden que la mandataria buscaba una victoria enfática para consolidar su posición, y las autoridades prohibieron al principal partido de la oposición, Chadema, y llevaron a juicio a su líder por traición.

En el período previo a la votación, los grupos de derechos humanos condenaron una "ola de terror" en la nación del este de África, incluida una serie de secuestros de alto perfil que se intensificaron en los últimos días.

Gran parte de la ira pública se ha dirigido al hijo de Hassan, Abdul Halim Hafidh Ameir, acusado de supervisar la represión.

A ACT-Wazalendo se le permitió participar en las elecciones locales en el archipiélago de Zanzíbar, pero a su candidato se le prohibió competir contra Hassan en tierra firme.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

