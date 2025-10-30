Melissa cruzó este miércoles 29 de octubre como huracán categoría 1 el archipiélago de Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Antes, Melissa azotó Cuba, con categoría 3, y dejó al menos cuatro muertos en Jamaica – país que se declaró como "zona catastrófica"-, 25 en Haití y uno en República Dominicana.

El huracán Melissa azotó el norte del Caribe el miércoles 29 de octubre después de devastar la segunda ciudad más grande de Cuba, aislar a cientos de comunidades rurales, causar estragos en Jamaica y azotar Haití, donde murieron al menos 25 personas.

Melissa azotó Jamaica el martes como el huracán más fuerte que jamás haya tocado directamente sus costas, con vientos sostenidos de 185 mph (298 km/h), muy por encima de la fuerza mínima para un huracán de categoría 5, la clasificación más fuerte.

Pero, para las 8 pm (0000 GMT) del miércoles, Melissa era ya un huracán de categoría 1 que traía viento, lluvia y marejadas ciclónicas mientras se desplazaba hacia el noreste a través del archipiélago de las Bahamas, cuyo Gobierno previamente había evacuado en avión a casi 1.500 personas en lo que denominó una de sus mayores operaciones de evacuación.

Los residentes de las Bahamas y de las cercanas Islas Turcas y Caicos se refugiaron, mientras que unos 1.440 km (895 millas) al noreste de las Bermudas se preparaban para las condiciones de huracán pronosticadas a partir del jueves.

"Las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando porciones de La Española, Jamaica, este de Cuba, las Islas Caimán durante el resto del día, afectarán Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días, y se propagarán hacia las Bermudas a finales de esta semana", aseveró el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Aunque "Melissa se ha debilitado sustancialmente" tras pasar por Jamaica y Cuba, el NHC apuntó que "los modelos globales y regionales de huracanes continúan sugiriendo que tiene una ventana a corto plazo para reintensificarse algo" al pasar por aguas más cálidas.

Un huracán potente en Cuba

En la mañana de este miércoles 29 de octubre, Melissa tocó tierra en el este de Cuba, con categoría 3, dentro de la escala Saffir-Simpson, cuyo nivel máximo es 5. Posteriormente, se degradó a categoría 2.

Allí arribó después de azotar Jamaica como uno de los huracanes más fuertes del Atlántico jamás registrados, según indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En el territorio cubano, cientos de miles de personas fueron evacuadas a refugios. Las autoridades emitieron una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Los expertos ya habían estimado que Melissa cruzara la isla durante el día y se adentrara posteriormente en las Bahamas. Las intensas lluvias continuadas podrían causar inundaciones que pondrían en peligro la vida de las personas, con numerosos deslizamientos de tierra, según los meteorólogos estadounidenses.

Melissa azotó Jamaica el martes 28 de octubre con vientos máximos sostenidos de 295 km/h. El primer ministro Andrew Holness declaró esa isla “zona catastrófica” y las autoridades advirtieron a los residentes que permanecieran refugiados ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, ya que el tiempo peligroso persistía incluso después de que lo peor del huracán hubiera pasado.

La magnitud de los daños causados por Melissa en el territorio jamaiquino aún no está clara, ya que una evaluación exhaustiva podría llevar días y gran parte de la isla sigue sin electricidad, con las redes de comunicaciones gravemente afectadas.

Tras el agresivo paso del huracán por el Atlántico, este miércoles el fenómeno meteorológico perdió fuerza y se redujo a huracán de categoría 3 antes de tocar suelo cubano.

El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró este miércoles al país como una "zona catastrófica" por los estragos causados por el huracán Melissa tras su paso, mientras el fenómeno se aleja del Caribe.

En una rueda de prensa, McKenzie detalló que entre las zonas más afectadas por el huracán están Black River y Manchester, y que por ello, más de 25.000 personas se encuentran refugiadas, casi el doble de refugiados de lo que las autoridades habían informado el martes.

"Estamos con ustedes y deseamos lo mejor para todos", afirmó McKenzie en el acto, donde también estuvo el director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson.

"Hemos visto la extensión de los daños", resaltó McKenzie.

Ante ello, el Gobierno pidió a los directores de los refugios que los mantengan abiertos, pues esperan que lleguen más personas a los mismos por el desastre.

McKenzie, no obstante, rechazó dar nuevos datos de fallecidos, aparte de los tres que informaron el pasado lunes, porque presuntamente las autoridades no han sido notificadas con ninguna víctima.

"No estamos en ninguna posición oficial para hablar de este tema, porque no tenemos el poder de hablar de ello, pues no hemos recibido información sobre ello", alegó.

En su momento álgido, el fenómeno alcanzó vientos sostenidos de 300 kilómetros por hora.

El ministro del Gobierno jamaiquino, Desmond McKenzie, señaló que varios hospitales sufrieron daños, entre ellos los del distrito suroccidental de Saint Elizabeth, una zona costera que, según el gobernante, ha quedado “sumergida bajo el agua”.

“Por lo que hemos visto, los daños en Saint Elizabeth son muy graves (…) Saint Elizabeth es el granero del país, y ha sufrido un duro golpe. Toda Jamaica ha sufrido las consecuencias de Melissa”, subrayó en una rueda de prensa.

Se trata del peor huracán que ha azotado Jamaica, con vientos máximos aún más potentes que los de la mayoría de los fenómenos climáticos más brutales de la historia reciente, incluida Katrina en 2005, que devastó la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

El huracán tardó horas en atravesar la nación caribeña, un paso por tierra que disminuyó sus vientos.

“Infraestructuras gravemente dañadas”

Incluso antes de que Melissa azotara Jamaica, ya se habían producido siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana— a causa del deterioro de las condiciones.

El ministro de Cambio Climático de Jamaica declaró a la cadena estadounidense ‘CNN’ que los efectos del huracán Melissa habían sido “catastróficos”, citando viviendas inundadas e “infraestructuras públicas y hospitales gravemente dañados”.

“El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales”

Por si fuera poco, las autoridades sanitarias instaron a la vigilancia contra los cocodrilos desplazados por las lluvias torrenciales.

“El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales”, publicó la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA) en un anuncio de servicio público en Instagram.

Mathue Tapper, de 31 años, declaró a la agencia de noticias AFP desde Kingston que los habitantes de la capital habían tenido “suerte”, pero temía por sus compatriotas jamaiquinos de las zonas más rurales de la isla.

“Mi corazón está con la gente que vive en el extremo occidental de la isla”, afirmó.

Melissa podría causar una devastación similar a la de algunos de los peores huracanes de los últimos tiempos, como Katrina, María o Harvey.

Aumentan a 20 los muertos en Haití por las lluvias del huracán Melissa

Al menos veinte personas han muerto y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescate han recuperado veinte cuerpos, mientras siguen la búsqueda de diez personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con el funcionario, otras diez personas resultaron heridas por la situación causada por Melissa, que el martes tocó tierra en Jamaica y la pasada madrugada en Cuba.

Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa causó tres muertes y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según datos ofrecidos por Unicef el lunes a EFE, más de 2.000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias asociadas a Melissa.

Impacto del cambio climático

Existe un amplio consenso científico en que el cambio climático causado por el ser humano es responsable de la intensificación de tormentas y huracanes como Melissa, que se producen con mayor frecuencia y tienen un mayor potencial de destrucción e inundaciones mortales.

Melissa permaneció sobre Jamaica el tiempo suficiente como para que las lluvias fueran especialmente intensas.

“El cambio climático provocado por el ser humano está agravando aún más los peores aspectos del huracán Melissa”, explicó el científico climático Daniel Gilford.

La Cruz Roja de Jamaica, que estaba distribuyendo agua potable y kits de higiene antes de que se produjeran las interrupciones en las infraestructuras, afirmó que la “lentitud” de Melissa exacerbó la ansiedad.

La ONU tiene previsto enviar por vía aérea alrededor de 2.000 kits de ayuda humanitaria a Jamaica desde una estación de suministros de ayuda humanitaria en Barbados, una vez que sea posible viajar en avión.

También tiene previsto prestar asistencia a otros países afectados, como Cuba y Haití, según informó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Las autoridades de Jamaica afirmaron que cerca de 25.000 turistas se encontraban en el país, famoso por sus aguas cristalinas.

Mientras tanto, el velocista olímpico Usain Bolt, una de las figuras más famosas de la nación, publicaba regularmente mensajes en las redes sociales dirigidos a su país natal: “Recen por Jamaica”, destacaba.

Con Reuters, AP, EFE y artículo de su versión original en inglés

