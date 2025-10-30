Un juez de instrucción imputó a los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del Museo del Louvre del pasado 19 de octubre y decretó su prisión provisional. La fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró este miércoles 29 de octubre que los dos hombres arrestados reconocieron parcialmente los hechos.

Los dos hombres detenidos el pasado sábado 25 de octubre por el robo en el Louvre “reconocieron parcialmente los hechos”, declaró la fiscal de París, Laure Beccuau, este miércoles 29 de octubre, en una rueda de prensa.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que ambos fueron formalmente acusados de "robo en banda organizada y asociación de malhechores en vista de cometer un delito".

Previamente la fiscal dijo que ambos estaban siendo "presentados ante los jueces de instrucción con el fin de su imputación por robo en banda organizada, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, así como por asociación para delinquir, castigada con hasta 10 años de cárcel”.

Según Beccuau, ambos hombres “son sospechosos de ser los que entraron en la galería de Apolo para apoderarse de las joyas”. Uno de ellos, de 34 años, es de nacionalidad argelina y reside en Francia. El segundo, de 39 años, nació y vive en Aubervilliers, en la región parisina. Ambos eran conocidos por la Policía.

Uno de los sospechosos fue detenido el sábado en el aeropuerto de Roissy, cuando se disponía a viajar a Argelia sin billete de regreso a Francia. El segundo fue arrestado horas después cerca de su domicilio.

Las joyas aún no han sido recuperadas

“En este momento, las joyas no están aún en nuestro poder”, indicó la fiscal, añadiendo: “conservo la esperanza de que puedan ser encontradas”.

“A diferencia de lo que circula en algunos medios, nada permite afirmar por ahora que los autores hayan contado con ayuda interna en el Louvre”, insistió la fiscal de París.

La corona de Eugenia, que los ladrones “dejaron caer durante su huida”, fue “recuperada” por los investigadores, recordó Beccuau, pero la directora del museo advirtió que su restauración será compleja.

Si bien los investigadores han identificado “con certeza la implicación de cuatro autores materiales”, no descartan un “nivel superior de organización", con la implicación de "un posible autor intelectual o posibles destinatarios” de las joyas robadas, concluyó Beccuau.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más