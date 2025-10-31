Por quinta vez en los últimos seis años, dos equipos brasileños disputarán el título del máximo torneo sudamericano de clubes, luego de la épica remontada de Palmeiras, que había perdido 3-0 en el partido de ida de semifinales ante Liga de Quito, y terminó dominando 4-0 el de vuelta en su casa del Allianz Parque. El Verdão se benefició de un doblete de Raphael Veiga para anular la ventaja y citarse con Flamengo en la final, que se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Palmeiras logró remontar la atroz derrota del partido de ida contra Liga de Quito y selló con un 4-0 este 30 de octubre en el Allianz Parque su clasificación a la final de la Copa Libertadores, la séptima que disputará en su historia.

El entrenador Abel Ferreira prometió una "noche mágica" y cumplió. A pesar de la tupida línea defensiva de los ecuatorianos, Palmeiras logró hallar espacios y convirtió los cuatro goles que necesitaba para pasar a la próxima instancia.

De esta manera, el Verdão va por su cuarto título continental, tras las conquistas logradas en 1999, 2020 y 2021.

El primer gol de la noche llegó a los 19 minutos por intermedio de Ramón Sosa, que sorprendió con un cabezazo al portero Alexander Domínguez.

A los cinco minutos de tiempo añadido de ese mismo primer parcial, Fuchs concretó con eficiencia una jugada ensayada de pelota parada y consiguió cumplir la mitad de la misión antes de que acabara el primer tiempo.

El equipo dirigido por Tiago Nunes amenazó poco, priorizó defender su victoria de la semana pasada en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero sin demasiadas armas, y perdió la marca y el norte en reiteradas oportunidades.

A los 67 minutos, un recién entrado Raphael Veiga recibió una asistencia de Vitor Roque y empujó la pelota al centro del arco, esquivando al portero ecuatoriano y coronando el tercer tanto que empató el resultado global.

Fue Veiga quien minutos después pateó el penal de la victoria, tras una falta de Gruezo, que derribó a Allan dentro del área.

Vitor Roque había quedado a cargo de patear el penal, pero decidió cederle la pelota a Veiga, quien remató al centro de la portería y le dio a Palmeiras la posibilidad de jugar la final de la Copa sin pasar por la tanda de penaltis.

Tras seis minutos de adicionales, el árbitro pitó el final del partido y Abel Ferreira, en el día que cumple su quinto aniversario al mando del club, se tiró al césped de un Allianz Parque lleno de hinchas y lloró, mientras los jugadores se acercaban a celebrar.

Ahora, la Copa Libertadores será definida entre brasileños: Flamengo lo espera en el estadio Monumental de Lima, el próximo 29 de noviembre, en la segunda vez que ambos se encuentran en una final del torneo continental.

El tiempo infinito en casa del Verdão

Ferreira recalcó después de la victoria que quedó comprobado que 90 minutos en el Allianz Parque "es mucho tiempo", en conferencia de prensa tras la remontada por 4-0 ante Liga de Quito.

El portugués de 46 años confesó que después de la derrota por 3-0 contra Liga de Quito en Ecuador, se puso en campaña para "generar" una estrategia que hiciera que sus jugadores creyeran en la posibilidad de remontar el resultado global.

"¿Cómo es que voy a generar algo aquí para movilizar a estas tropas? Pero tiene que ser algo que sea empírico, verdadero. Este equipo ya ha hecho cuatro goles en 15 minutos. No estaba hablando de algo que no haya sucedido antes", expresó el entrenador en conferencia de prensa tras el partido.

"Y dije que 90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo. ¿Ustedes vieron? Es mucho tiempo", expresó Ferreira.

Palmeiras-Flamengo: duelo doméstico y regional

Palmeiras y Flamengo no solo son rivales en la Copa Libertadores. Este fin de semana prosiguen su duelo particular por el título del Campeonato Brasileño, para el que son máximos favoritos y cuya clasificación lideran con solo un punto de diferencia.

Las dos máximas potencias del fútbol brasileño tienen cerca de un mes para prepararse para la disputa del título continental, por lo que ahora sí pueden concentrarse totalmente en la Liga de Brasil cuando faltan solo ocho jornadas para el final.

Ambos tendrán compromisos relativamente fáciles por la trigésima primera jornada, ya que se enfrentarán a los dos últimos en la clasificación, Juventude y Sport, que luchan para evitar el descenso, pero no pueden descuidarse debido a que un revés puede ser fatal en la recta final.

