Las hostilidades en el Golfo se recrudecieron este miércoles 3 de junio, cuando ataques iraníes contra Kuwait dañaron su aeropuerto, causando un muerto y decenas de heridos.

Mientras, el Ejército estadounidense llevó a cabo ataques cerca del estrecho de Ormuz, sin que la diplomacia para detener la guerra mostrara grandes avances.

Estos ataques son los últimos en poner a prueba el frágil alto el fuego, provocando un aumento de casi el 2% en los precios del petróleo, mientras el estrecho, una vía estratégica para el comercio mundial, permanece prácticamente cerrado más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques de esta ofensiva contra Irán.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Kuwait fueron suspendidos después de que un ataque con drones y misiles iraníes dañara las instalaciones del aeropuerto, causando la muerte de una persona y dejando más de 60 heridos, de acuerdo con autoridades kuwaitíes y los medios estatales.

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Kuwait Airways y Jazeera Airways reanudaron posteriormente sus vuelos tras adoptar medidas de seguridad, según la autoridad de aviación civil.

Medios estatales iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria asegura no haber disparado contra el aeropuerto de Kuwait y atribuyó la destrucción a misiles interceptores estadounidenses que no lograron alcanzar sus objetivos.

El Ejército estadounidense afirmó que esa información no era precisa y que los drones iraníes atacaron el aeropuerto deliberadamente.

Anteriormente, medios iraníes informaron que la Guardia Revolucionaria había atacado el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein y una base aérea estadounidense, así como un buque identificado como Panaya.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) negó que sus bases hubieran sido atacadas y afirmó que los misiles balísticos iraníes no alcanzaron sus objetivos en la región.

El Centcom declaró haber llevado a cabo una nueva ronda de "ataques defensivos" en el sur de Irán, dirigidos contra emplazamientos de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas, y haber realizado ataques en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, tras los intentos de ataque iraníes.

Alto el fuego en duda por las hostilidades

Desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha atacado repetidamente objetivos en la región del Golfo donde se encuentran bases militares estadounidenses.

Las hostilidades se han recrudecido periódicamente en las últimas semanas a pesar del alto el fuego acordado a principios de abril, ya que Estados Unidos ha presionado para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos dieron señales de progreso hacia un acuerdo inicial provisional para detener la guerra y reabrir el estrecho, pero ambas partes aún no han dado su visto bueno al acuerdo, lo que dejaría las negociaciones más complejas para más adelante.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró este miércoles a la emisora ​​libanesa Al Mayadeen que las conversaciones no se habían interrumpido, pero que no se había logrado tampoco ningún progreso.

Teherán ha condicionado el acuerdo al cese de los combates en Líbano. También exige acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, la exención de las sanciones a las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y el mantenimiento de su influencia sobre el estrecho.

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Donald Trump, presionado para reducir los precios del combustible en Estados Unidos, ha declarado que su máxima prioridad es impedir que Irán adquiera armas nucleares.

Irán afirma que su programa atómico tiene fines pacíficos. En una entrevista de podcast publicada el miércoles, Trump afirmó que Irán había acordado no tener armas nucleares y que el asesinado Ali Jamenei participó en su momento en las negociaciones.

Con Reuters

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