Líbano e Israel acordaron la implementación de un alto el fuego, según una declaración conjunta con Estados Unidos publicada este miércoles 3 de junio por el Departamento de Estado tras las negociaciones en Washington.

Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en Líbano que estarán controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en la declaración.

"Ambas partes acordaron, siguiendo las directrices de Estados Unidos, acelerar la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", expresa el documento.

Ambas partes se emplazaron además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

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Una bandera israelí y una bandera de la Brigada Golani ondean en el castillo de Beaufort, visto desde Marjayoun, en el sur del Líbano, el 31 de mayo de 2026.

Según el comunicado, la nueva tregua está condicionada al cese total de los ataques por parte de Hezbolá, una milicia alineada con Irán. También implica la salida de todos sus miembros del sector de Litani Sur.

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Ambas partes habían acordado un alto el fuego el mes pasado, pero las hostilidades continuaron.

De hecho, según fuentes de seguridad libanesas, ataques con drones israelíes causaron en la última jornada la muerte de al menos seis personas en el sur del Líbano y tuvieron como objetivo un automóvil al sur de Beirut el miércoles. Israel afirmó haber interceptado una aeronave hostil, probablemente disparada por Hezbolá.

Un acuerdo mediado por Estados Unidos y anunciado el lunes llevó a Israel a desistir de atacar los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, y al grupo respaldado por Irán a detener los ataques transfronterizos.

"Israel y Líbano reafirmaron que no tienen ninguna intención hostil el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para generar confianza, resolver todos los problemas pendientes y trabajar para lograr un acuerdo integral entre los dos países", señala la declaración publicada por el Departamento de Estado.

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Israel invadió Líbano en marzo justificando una persecución a Hezbolá, que abrió fuego a través de la frontera en apoyo a Irán.

Por su parte, Irán ha dicho que no aceptará el acuerdo para poner fin al conflicto con Estados Unidos e Israel, lanzado a finales de febrero, a menos que un alto el fuego también incluya a Líbano.

Líbano e Israel acordaron continuar las negociaciones directas para generar confianza y resolver otros asuntos pendientes, según un comunicado emitido el miércoles.

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Con EFE y Reuters

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