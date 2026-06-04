El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, anunció este miércoles 3 de junio que su país y Ucrania alcanzaron un acuerdo sobre los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara que vive en territorio ucraniano, lo que abre la puerta a que Budapest respalde el inicio formal de las negociaciones de adhesión de Kiev a la Unión Europea (UE).

"100.000 húngaros van a recuperar sus derechos fundamentales", afirmó Magyar en un video publicado en Facebook durante una visita oficial a París, donde calificó el resultado de "gran noticia".

Según el acuerdo, Ucrania restablecerá escuelas para minorías étnicas, permitirá el uso del húngaro en todos los ámbitos escolares, habilitará el empleo de símbolos y banderas nacionales en celebraciones y permitirá que los estudiantes rindan exámenes en su lengua materna.

Magyar, que sucedió al ultranacionalista Viktor Orbán tras las elecciones del 12 de abril, destacó que su equipo logró en pocas semanas lo que su predecesor no pudo conseguir en diez años.

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El nuevo gobierno húngaro había condicionado explícitamente su apoyo al proceso de adhesión ucraniano a avances concretos en esta materia.

Los compromisos de Kiev quedarán reflejados en la legislación ucraniana y en el plan de acción presentado ante la UE. Con esa condición cumplida, Budapest dará su visto bueno a la apertura del primer bloque de capítulos de negociación.

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En paralelo, los embajadores de los países miembros en Bruselas ya iniciaron este miércoles los preparativos para ese paso, con dos conferencias interministeriales previstas para el 15 de junio en Luxemburgo.

Sin embargo, Magyar aclaró que su gobierno "sigue sin apoyar unas negociaciones aceleradas" y que, si Ucrania cerrara los 33 capítulos de adhesión en un plazo de entre 10 y 15 años, Hungría convocaría un referéndum vinculante sobre la cuestión.

No obstante el Gobierno ucraniano celebró la postura del nuevo Gobierno de Hungría y las posibilidades abiertas de unirse a la UE. Según, la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, todos los miembros de la Unión Europea dieron luz verde para abrir una fase de conversaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia.

"¡Fantásticas noticias!", escribió. "Estamos un paso más cerca de la adhesión a la UE: avanzamos con paso firme hacia nuestro objetivo".

El giro representa un cambio importante respecto a la etapa de Orbán, cuyo gobierno fue considerado el principal aliado de Rusia dentro de la UE.

Durante años, Budapest bloqueó o demoró el flujo de miles de millones de euros en ayuda europea a Ucrania y se opuso sistemáticamente a cualquier avance hacia la adhesión de Kiev al bloque.

La llegada de Magyar al poder abre así una nueva etapa en las relaciones húngaro-ucranianas, con repercusiones directas sobre la capacidad de la UE para sostener su respaldo a Kiev en el marco de la guerra con Rusia.

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Con EFE y Reuters

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