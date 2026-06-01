Los colombianos volverán a las urnas el próximo 21 de junio, en lo que promete ser una de las contiendas presidenciales más reñidas en años.

Mientras tanto, los dos candidatos que pasan al balotaje cruzan ataques, desafíos y acusaciones.

Este lunes 1 de junio, un día después de que el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, y el presidente Gustavo Petro, cuestionaran los resultados de la primera vuelta que otorgaron el primer lugar al derechista, Abelardo De La Espriella, el aspirante al Ejecutivo de la izquierda aseguró que su campaña no ha encontrado indicios significativos de presuntas irregularidades.

"No hemos encontrado, en este momento del desarrollo de esta labor, evidencias de hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", sostuvo Cepeda en una rueda de prensa.

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No obstante, el izquierdista declaró que su campaña se mantiene a la espera del escrutinio oficial, el proceso en el que comisiones integradas por jueces, notarios y otras autoridades revisan las actas mesa por mesa, resuelven reclamaciones e impugnaciones y corrigen posibles errores de transcripción. Hasta ahora, Colombia conoce los resultados del preconteo. Es decir, una contabilización rápida e informativa realizada por la Registraduría Nacional a partir de los formularios enviados desde cada mesa. Tiene valor político y permite conocer una tendencia prácticamente definitiva, pero no tiene validez jurídica.

"Nos mantenemos en lo dicho, vamos a esperar a que termine el trabajo, pero hasta el momento (…) no hemos encontrado evidencia, indicios, irregularidades protuberantes", subrayó Cepeda.

Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional, De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos (43,74 %), frente a los 9.688.361 sufragios (40,90 %) alcanzados por Cepeda, una diferencia de 673.138 votos, equivalente a 2,84 puntos porcentuales.

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Cepeda reta a De La Espriella a un debate; el derechista lo desafía a reconocer los resultados

Poco antes, a través de la red social X, el candidato del Gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda, anunció que emplaza a su rival, el abogado y empresario de la derecha colombiana, Abelardo De La Espriella, a participar en un debate político y electoral de cara a la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

Se trata de la primera propuesta formal de un cara a cara entre ambos candidatos desde el inicio de la campaña presidencial.

"Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió el senador izquierdista, quien añadió que las condiciones del encuentro deberán ser acordadas por representantes de las dos campañas.

"Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo"

De La Espriella respondió a Cepeda sugiriendo que se trata de una propuesta tardía y tildando al candidato del Gobierno como "cobarde". Además, retó al aspirante de la izquierda a reconocer los resultados de la primera vuelta de los comicios.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones", afirmó el candidato que lidera los resultados de la primera vuelta.

"Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe. Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro. Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer", agregó.

La propuesta llega después de una primera fase electoral en la que los candidatos presidenciales no consiguieron consensuar la realización de debates conjuntos. Ahora, con solo dos aspirantes en competencia, la iniciativa busca abrir un espacio de confrontación directa de propuestas antes de la votación definitiva.

La campaña arranca, sin embargo, marcada por un clima de fuerte polarización. Durante sus intervenciones tras conocerse los resultados, ambos candidatos intercambiaron acusaciones. De la Espriella exigió a su adversario reconocer los resultados electorales y lanzó duras críticas contra el dirigente oficialista, mientras que Cepeda cuestionó la trayectoria profesional de su rival e insistió en la necesidad de revisar diversos aspectos del proceso electoral.

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“Lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas": reacciones dentro y fuera de Colombia

Las horas posteriores a la primera vuelta estuvieron marcadas por las dudas expresadas por el oficialismo sobre el proceso electoral. Iván Cepeda aseguró que no reconocerá plenamente los resultados hasta que se aclaren varias inquietudes relacionadas con el censo electoral y con impugnaciones presentadas por testigos de su campaña en distintas mesas de votación.

El domingo, tras conocerse los resultados emitidos por la Registraduría Nacional, el candidato del Pacto Histórico afirmó que existe un supuesto desfase de 885.000 personas en el censo electoral que, según dijo, debe ser verificado. También sostuvo que su movimiento investiga denuncias sobre votaciones que considera atípicas en un número aún indeterminado de mesas electorales.

En la misma línea se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien manifestó que no acepta los resultados del preconteo difundidos por la Registraduría Nacional. Durante la campaña, el mandatario ya había lanzado cuestionamientos contra el sistema electoral de su país. Reiteró así su postura sobre el sistema informático utilizado durante las elecciones. El mandatario señaló que únicamente reconocerá los resultados que surjan del escrutinio oficial realizado por las autoridades competentes.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", declaró Petro en sus redes sociales.

Las declaraciones provocaron respuestas inmediatas tanto en Colombia como en el exterior. Una de las más relevantes fue la de la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien defendió la solidez institucional del sistema electoral colombiano y pidió respetar los resultados conocidos hasta el momento.

"Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas", afirmó Goebertus. La representante de HRW añadió que los resultados electorales deben respetarse y pidió a la comunidad internacional "rodear a la Registraduría", en respaldo a la entidad encargada de organizar los comicios.

Desde el ámbito político internacional también llegaron mensajes de respaldo a De la Espriella. El presidente argentino, Javier Milei, celebró el resultado obtenido por el candidato conservador y aseguró que refleja el deseo de cambio de una parte importante de la sociedad colombiana. Además, sostuvo que una eventual victoria de De La Espriella supondría un giro político para el país.

Por su parte, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga felicitó a Colombia por lo que calificó como una jornada electoral ejemplar y expresó su apoyo al candidato de Defensores de la Patria, al que consideró el liderazgo que el país necesita para los próximos años.

Entretanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ha protagonizado fuertes tensiones con el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en una disputa que ha escalado en una guerra arancelaria, se refirió a los resultados en Colombia como "una gran victoria".

"¡Felicidades, Abelardo de La Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región", indicó Noboa en referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, aliado de Petro, luego de que el mandatario colombiano cuestionara los resultados de la Registraduría.

Con el inicio formal de la campaña para la segunda vuelta, Colombia entra en tres semanas decisivas en las que el debate sobre la legitimidad del proceso electoral, junto con la confrontación de propuestas entre Cepeda y De La Espriella, marcarán el rumbo de una de las elecciones más polarizadas de los últimos años.

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Con EFE y medios locales

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