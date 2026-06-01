Lo esencial: 

  • El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se medirán en el balotaje del 21 de junio, tras ser los más votados en la primera vuelta de este domingo.

  • Con más del 97% escrutado,  De la Espriella sorprendió al obtener 10.118.924 votos (43,77%) y Cepeda, 9.451.732 (40,88%).

  • Sin embargo, ninguno superó el 50% de apoyo, por lo que deberán ir a segunda vuelta. 
  • Unos 41,4 millones de colombianos estaban habilitados para participar en la primera vuelta presidencial, entre ellos 1,4 millones de votantes residentes en el exterior.
  • Un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos depositados en la jornada electoral para ganar en primera vuelta, según el artículo 190 de la Constitución.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, los momentos más relevantes de la jornada de votación del 31 de mayo para elegir al próximo presidente de Colombia:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

France24

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