Lo esencial:

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se medirán en el balotaje del 21 de junio, tras ser los más votados en la primera vuelta de este domingo.

Con más del 97% escrutado, De la Espriella sorprendió al obtener 10.118.924 votos (43,77%) y Cepeda, 9.451.732 (40,88%).

Sin embargo, ninguno superó el 50% de apoyo, por lo que deberán ir a segunda vuelta.

Unos 41,4 millones de colombianos estaban habilitados para participar en la primera vuelta presidencial, entre ellos 1,4 millones de votantes residentes en el exterior.

entre ellos 1,4 millones de votantes residentes en el exterior. Un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos depositados en la jornada electoral para ganar en primera vuelta, según el artículo 190 de la Constitución.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, los momentos más relevantes de la jornada de votación del 31 de mayo para elegir al próximo presidente de Colombia:

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Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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