El aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, irán al balotaje a la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera vuelta de este 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella encabezó las votaciones, con una ventaja de alrededor de 3 puntos, con el 99% de los votos escrutados, según la Registraduría Nacional, la autoridad electoral del país.

Según los resultados, De La Espriella obtuvo el 43,7% de los votos y Cepeda , senador y activista de larga trayectoria, obtuvo poco menos del 41%.

Resultados del preconteo de las presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Los datos muestran que el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda irán al balotaje del 21 de junio.

El tercer puesto fue para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibió un 6,92% de apoyo, un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto.

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De la Espriella sorprende al encabezar las votaciones y carga contra Petro

Los resultados generaron cierta sorpresa ya que diferentes sondeos mostraban al candidato de izquierda a la cabeza de la intención de voto. Pero, fue el abogado de extrema derecha el que terminó liderando las votaciones.

En un discurso de celebración, De la Espriella advirtió al presidente Gustavo Petro y a la izquierda al instarles a aceptar el resultado de las elecciones de la primera vuelta, en las que él aparece como el más votado. Esto, luego de que Petro dijera que se niega a aceptar los resultados del preconteo y que esperará al conteo consolidado oficial.

"No se les ocurra desconocer la voluntad popular", manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla.

De La Espriella, de 47 años y que nunca ha ocupado un cargo de elección popular, defendió en campaña las posturas de líderes regionales también de extrema, como Nayib Bukele y Javier Milei.

El controvertido abogado se ha presentado como una figura ajena a la política tradicional De La Espriella, de 47 años, y ha propuesto la mano dura contra los grupos armados ilegales y la construcción de megaprisiones, al estilo Bukele.

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Cepeda queda segundo y dilata un pronunciamiento sobre los resultados

Iván Cepeda, un legislador de 63 años y conocido por su trabajo en favor de las víctimas del conflicto armado en el país, quedó segundo pese a que había liderado las encuestas de opinión de la primera vuelta.

Tras conocerse los datos del preconteo, el senador afirmó ante sus seguidores que no reconocerá los resultados hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso vinculadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", dijo Cepeda en Bogotá, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Cepeda, hijo de un líder político de izquierda asesinado, prometió insistir en una salida negociada al conflicto con los grupos armados ilegales, un enfoque que ha dado pocos resultados bajo el mandato del actual mandatario, el presidente Gustavo Petro.

Esos mismos sondeos sugirieron que la contienda será mucho más dura en la segunda ronda, una vez que los votantes de derecha y de centro ya no tienen múltiples candidatos entre los que elegir.

La baja participación en las elecciones del domingo podría dar margen de maniobra a los candidatos, si logran convencer a más simpatizantes para que voten en la segunda vuelta del 21 de junio . Según cifras del registro electoral, poco más de la mitad de los 41 millones de votantes habilitados emitieron su voto este domingo.

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Con EFE y Reuters

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