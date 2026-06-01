El aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, pasaron a la segunda vuelta presidencial en Colombia tras ser los más votados en la primera vuelta de este 31 de mayo, según los datos del preconteo.

Abelardo de la Espriella encabezó las votaciones, con una ventaja de alrededor de 3 puntos, con el 99% de los votos escrutados, según la Registraduría Nacional, la autoridad electoral del país.

Resultados del preconteo de las presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia. Los datos muestran que el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda irán al balotaje del 21 de junio.

De acuerdo con los resultados, De La Espriella obtuvo el 43,7% de los votos; Cepeda , senador y activista de larga trayectoria, captó poco menos del 41%.

A continuación, algunas de las frases destacadas de sus discursos rumbo a la segunda vuelta presidencial.

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"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se les ocurra desconocer la voluntad popular"

En el foco de su discurso tras ser el más votado en la primera vuelta, De la Espriella arremetió contra Iván Cepeda y contra el presidente Gustavo Petro, ambos del izquierdista Pacto Histórico, luego de que anunciaran que no aceptarán los resultados hasta que se aclaren dudas sobre el proceso y se emita el consolidado oficial de las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República, respectivamente.

Al respecto, De la Espriella, en una alocución a sus seguidores en la caribeña Barranquilla, advirtió:

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar".

Agregó sobre el mismo tema: "¡Petro, delincuente miserable, y tú, Cepeda, heredero de las FARC, no se van a robar la democracia!".

De la Espriella elevó luego aún más el tono de sus ataques contra Cepeda, a quien calificó de "narcoterrorista", mientras que a Petro lo tildó de "drogadicto y miserable".

Añadió: "Usted señor Petro y usted señor Cepeda son un par de bandidos que vamos a jubilar".

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De la Espriella "representa el fascismo mafioso"

De su lado, Cepeda, que había mantenido un tono de moderación para la primera vuelta, arremetió este domingo en su discurso más feroz en lo que va de campaña en contra de De la Espriella.

El aspirante de izquierda llamó a su rival "estafador de estafadores" y "abogado de los señores paramilitares". Aseveró además que sus propuestas representan la consolidación de un "fascismo mafioso".

“El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso”, sostuvo.

“Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores”,

Además, el aspirante del partido del presidente Gustavo Petro lanzó señalamientos sobre su carrera y agenda política. Aquí algunas de sus declaraciones: "De él no esperen nada de cuidado ecológico para el país; su gobierno significaría la total destrucción de la naturaleza y de la vida de Colombia".

“¿Qué campaña hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Acaso lo nuestro ha sido danza de los miles de millones de pesos, como sí lo hemos visto en otras campañas presidenciales que han gastado?, entre ellas la del señor De la Espriella, que me gustaría se le practique una auditoría seria sobre cuánto invirtió en todos los dineros que se fueron en redes sociales y las denuncias que hay de compra de votos por parte de su campaña en distintos lugares del país”, retó Cepeda.

“¿Diversidad sexual? ¿Respeto por las mujeres? No, el señor De la Espriella es un misógino y es un homófobo. Digámoslo con claridad”, declaró Cepeda.

Asimismo, subrayó que su adversario político representa un retorno a prácticas que vinculó con gobiernos anteriores y con sectores de la extrema derecha internacional.

“El señor de la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe”, afirmó.

Integrantes del Ejército custodian un puesto de votación durante las elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo en Cúcuta (Colombia).

Los resultados de este domingo generaron cierta sorpresa ya que diferentes sondeos mostraban al candidato de izquierda a la cabeza de la intención de voto. Pero, fue el abogado de extrema derecha el que terminó liderando las votaciones.

La baja participación en las elecciones del domingo podría dar margen de maniobra a los candidatos, si logran convencer a más simpatizantes para que voten en la segunda vuelta del 21 de junio . Según cifras del registro electoral, poco más de la mitad de los 41 millones de votantes habilitados emitieron su voto este domingo.

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Con EFE y Reuters

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