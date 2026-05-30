El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, afirmó que "no hay favoritos" antes de la final de la Liga de Campeones frente al Arsenal.

Se suele decir que los opuestos se atraen, y el irresistible poder ofensivo del Paris Saint-Germain lo llevó hasta la atractiva final de la Liga de Campeones de este sábado contra un Arsenal de férrea solidez defensiva en Budapest.

Luis Enrique aseguró que "no hay favoritos" en el enfrentamiento contra los campeones de la Premier League dirigidos por Mikel Arteta y subrayó que el desenlace dependerá de "los detalles".

Aunque las casas de apuestas consideran al campeón de la Ligue 1 como favorito, también sugieren que esta es la final más difícil de pronosticar desde 2018, cuando el Real Madrid venció al Liverpool.

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Solo uno de los dos equipos logró marcar en cada una de las últimas siete finales del torneo, algo que podría repetirse en el estadio Puskás Arena, teniendo en cuenta el planteamiento que se espera del Arsenal.

Los "Gunners", invictos en esta edición de la competición, han mantenido su arco en cero en nueve ocasiones y apenas han recibido seis goles. Muchos anticipan que el conjunto londinense se replegará y buscará castigar al PSG mediante jugadas a balón parado.

"Se va a decidir por los detalles", afirmó el capitán parisino Marquinhos, coincidiendo con su entrenador. "Cómo defender, cómo atacar… cómo defender una pelota quieta y también cómo aprovecharla en ataque. Todos los pequeños detalles de un partido de fútbol, y especialmente de una final, van a ser importantes".

Los jugadores del Arsenal han disputado muchos más minutos esta temporada que los del PSG, pero el extremo Bukayo Saka descartó que esa mayor carga de trabajo pueda pasarles factura.

"Un partido como este no se va a decidir por los minutos acumulados, sino por los momentos", declaró el internacional inglés.

PSG’s players warm up during a training session ahead of the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Friday, May 29, 2026.

Hacer historia

Ganar por fin la Liga de Campeones significaría mucho para el Arsenal, no solo para la plantilla actual, sino también para las generaciones anteriores que nunca consiguieron levantar el trofeo.

Patrick Vieira, leyenda del club y capitán del histórico equipo de los "Invencibles", envió un mensaje de apoyo en video al actual capitán, Martin Ødegaard.

"Fue algo especial. Es una auténtica leyenda del club por todo lo que hizo", señaló Ødegaard. "Ahora tenemos la oportunidad de lograr algo que ellos tampoco pudieron conseguir. Es una motivación muy bonita".

En 2006, la única final de Champions que había disputado hasta ahora, el Arsenal cayó en París ante el Barcelona. Además, ha perdido sus últimas cuatro finales europeas.

Saka reveló que otra gran figura histórica del club, Thierry Henry, integrante de aquel equipo de 2006, también le escribió el viernes y lo esperaba en el estadio para presenciar el último entrenamiento del Arsenal antes de la final.

Henry es probablemente el rostro más conocido entre las decenas de miles de aficionados del Arsenal que viajaron a Budapest, muchos de ellos disfrutando del ambiente veraniego en los famosos bares en ruinas de la capital húngara.

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Luis Enrique podría convertirse en apenas el quinto entrenador en conquistar la competición en tres o más ocasiones, tras haberla ganado previamente con el Barcelona.

Para Arteta, que admiraba al técnico asturiano cuando ambos coincidieron en el entorno del club catalán, su rival ya es uno de los mejores entrenadores del mundo.

"Siempre ha sido una referencia para mí desde que era jugador", afirmó el entrenador del Arsenal. "Ha sido una inspiración y mañana nos enfrentaremos desde los banquillos".

Más allá de ampliar el palmarés del Arsenal, los londinenses también pueden hacer historia para el fútbol inglés, después de que el Aston Villa ganara la Europa League y el Crystal Palace conquistara la Conference League.

Si el equipo de Arteta se impone, será la primera vez desde la temporada 1989-1990 que un mismo país logra un triplete de títulos europeos, algo que entonces consiguió Italia con el AC Milan, la Juventus y la Sampdoria.

Para el PSG, un nuevo éxito continental también tendría un enorme significado para Francia. El club parisino se convertiría en el único equipo francés con más de una Copa de Europa.

En la era moderna, solo el Real Madrid de Zinedine Zidane ha logrado defender con éxito el título, al ganar tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Sin embargo, para los jugadores, todo se reduce a un solo partido.

"Es un partido que todo el mundo quiere jugar, que todo el mundo ve y que tienes que ganar", resumió el mediocampista del PSG João Neves.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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