Lo esencial:
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Trump mantiene una reunión con su equipo para tomar una "decisión final" sobre Irán.
- Las delegaciones militares de Líbano e Israel mantendrán conversaciones de seguridad en Washington.
- Beirut advierte que los ataques de Israel ponen en grave peligro el patrimonio histórico de Tiro.
- Unicef informa que 15 niños murieron en Líbano durante los últimos siete días debido a los bombardeos israelíes.
- El primer ministro de Israel. Benjamin Netanyahu, confirmó que las tropas israelíes en Líbano cruzaron el río Litani y mantienen operaciones en Beirut y el valle de la Bekaa.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las noticias más relevantes de este 29 de mayo sobre la guerra en Medio Oriente, en una jornada marcada por las conversaciones en Estados Unidos entre representantes militares de Líbano e Israel y por la expectativa ante la respuesta de Donald Trump frente a un memorando de alto el fuego con Irán:
Con información de Reuters, AFP, AP y medios locales.
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