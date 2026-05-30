Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

Fonseca consigue así el gran golpe de su por ahora corta carrera, batiendo por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su rival el domingo en octavos de final será el vencedor del duelo entre el noruego Casper Ruud (16º) y el estadounidense Tommy Paul (21º).

Nole había tomado los mandos del partido muy pronto, llevándose las dos primeras mangas con su efectividad de los mejores días en los momentos decisivos, demostrando su instinto para saber cuándo matar cada set.

Las primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, donde el serbio cedió ya con su saque de entrada y tuvo que nadar contracorriente en una manga que Fonseca concluyó con un ace y un 6-3.

João Fonseca tras ganar a Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros. En París, el 29 de mayo de 2026

El cuarto set estuvo más igualado y el brasileño se despegó casi al final para encadenar dos juegos seguidos y terminar ganando 7-5, abriendo la puerta al quinto y definitivo para alegría de un público entregado al espectáculo.

Allí las fuerzas estuvieron igualmente equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4, a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

Leer también¿Sin Alcaraz, no hay fiesta? Cinco razones para no perderse el Abierto de Francia de este año

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más