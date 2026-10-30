El actor británico Patrick Stewart, conocido por su papel de capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y por su participación en la franquicia de 'X-Men', murió el miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según un comunicado de la familia enviado por su representante.

El intérprete había estado luchando contra el Alzheimer y la demencia, señaló su manager en el texto enviado a la prensa

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, detalla el texto compartido por medios.

La marca de 'Star Trek'

Stewart se convirtió en actor a los 18 años y alcanzó la fama en el teatro como miembro de la Royal Shakespeare Company a partir de la década de 1960. Pero no fue hasta después de ser contratado a los 47 años para "Star Trek: The Next Generation" —una serie de televisión que se emitió de 1987 a 1994 como secuela de la "Star Trek" original de la década de 1960— que alcanzó la fama a nivel general, actuando hasta los 80 años.

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"Que así sea", decía a menudo su personaje, Picard, dando instrucciones a un subordinado para que ejecutara una orden, o a veces utilizando la frase similar "¡A la carga!".

Patrick Stewart posa para un retrato en Pasadena, California, el 9 de enero de 2023.

Era un papel que incluso había dudado en aceptar después de que su viejo amigo y compañero shakesperiano Ian McKellen le aconsejara rechazar "Star Trek" y permanecer en el teatro. Stewart aceptó el papel y se convirtió en uno de los favoritos del público y en una parte indispensable de una lucrativa franquicia de ciencia ficción, interpretando a Picard no solo en 176 episodios a lo largo de siete temporadas de esa serie, sino también en varias películas de "Star Trek" y en la posterior serie de streaming "Star Trek: Picard", que comenzó a emitirse en 2020 cuando tenía 79 años.

"A medida que transcurrían las siete temporadas de TNG (La Nueva Generación), la distinción entre Jean-Luc Picard y Patrick Stewart se fue difuminando cada vez más, hasta que me resultó imposible saber dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Gran parte de lo que creía y sentía quedó plasmado en esa serie", declaró Stewart al periódico The Guardian en 2022.

Stewart también se mostró reacio inicialmente a ser elegido para interpretar al mutante Profesor X, que usa silla de ruedas, en las películas de "X-Men", basadas en el popular personaje de los cómics de Marvel.

"Les dije: 'Miren, sé que esto no es ciencia ficción, pero es fantasía, y ya he hecho sobre eso'. Pero me convencieron de que no sería como “Star Trek”, así que lo hice. Y, una vez más, me demostraron que estaba equivocado», declaró Stewart al periódico The Guardian.

Se convirtió en una pieza clave de otra franquicia de gran éxito, comenzando con la primera entrega de "X-Men" en el año 2000 y seguida por varias más, incluyendo la película de Marvel de 2002 "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura". Apareció junto a McKellen, quien interpretó al villano Magneto, en algunas de las películas de "X-Men".

Stewart, quien interpreta a Charles Xavier, participó en el rodaje de la esperadísima "Avengers: Doomsday" y aparecerá en la película de Marvel que se estrenará en diciembre.

El actor de 'X-Men' Hugh Jackman dijo: "Hoy perdimos a uno de los grandes del escenario y la pantalla. Y, en mi haber, un amigo y hombre tremendo. Aprendí tanto de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida".





Marvel Studios rindió homenaje a Stewart el jueves en un comunicado, describiéndolo como "un talento excepcional, un colaborador generoso y un verdadero caballero".

¿Quién era Patrick Stewart?

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en la ciudad inglesa de Mirfield, en Yorkshire. Creció en la pobreza; su padre, según contó, regresó de la Segunda Guerra Mundial alcohólico, padecía síndrome de estrés postraumático y maltrataba físicamente a su madre. Stewart recordó haberse interpuesto entre su padre y su madre para intentar protegerla.

Stewart contó que, de niño, la actuación se convirtió en un "espacio seguro" después de que un profesor le presentara a Shakespeare —en concreto, "El mercader de Venecia"— durante una clase cuando tenía 12 años. Empezó a perder el pelo a los 17 y a los 19 ya estaba calvo. En aquel momento le daba vergüenza, pero con el tiempo lo aceptó.





"Star Trek", creada por Gene Roddenberry, presentaba una visión esperanzadora del futuro, donde la humanidad se aventuraba en el cosmos en naves espaciales que superaban la velocidad de la luz y se encontraba con razas alienígenas. La popularidad perdurable de la serie original y el éxito de las películas derivadas impulsaron a Roddenberry a crear la secuela "La Nueva Generación".

El personaje de Picard era lo opuesto al intrépido y a veces involuntariamente bufonesco Capitán James T. Kirk, interpretado por William Shatner, de la serie original; se le concibió como más cerebral y disciplinado, aunque a veces parecía estirado, sin sentido del humor o engreído.

Stewart recordó que al principio se tomaba las cosas demasiado en serio con sus compañeros de reparto.

"Recuerdo haber convocado una reunión con mis compañeros de reparto principales y haberles dicho que pensaba que no éramos lo suficientemente disciplinados, que no deberíamos estar perdiendo el tiempo en el plató como lo estábamos haciendo, sino tomándonos todo en serio", declaró Stewart a The New Yorker en 2023. MIRA TAMBIÉN Una derrota, una fuga y una explosiva carta: ¿derrumbó Flávio Bolsonaro su capital político? Bloque de Netanyahu supera a la oposición pero no logra mayoría para formar gobierno, según escrutinio final

"Y uno de los miembros del reparto me dijo: '¡Vamos, Patrick , tenemos que divertirnos!'. Y yo le di un golpe a la silla y le dije: 'No estamos aquí para divertirnos', algo que nunca me han dejado olvidar. Me enseñaron muchísimo sobre cómo relajarme y ser más libre", añadió Stewart.

Stewart también consideró que la serie mejoró a medida que avanzaba, aunque criticó su propia interpretación de Picard en las dos primeras temporadas.

"Me pareció que le faltaba intimidad. Era muy autoritario, pero tenía pocas otras cualidades", dijo Stewart, añadiendo que su trabajo mejoró en las temporadas siguientes.

De hecho, el mejor trabajo de todo el reparto quizás haya sido el final de la serie, dividido en dos partes y con un juego de líneas temporales.

Se convirtió en Sir Patrick Stewart cuando la reina le otorgó el título de caballero en el Palacio de Buckingham en 2010. Declaró a los periodistas que sus ídolos eran los actores británicos Laurence Olivier, John Gielgud y Alec Guinness, quienes también habían recibido el título de caballero, y añadió que estar "en esa compañía es lo más grandioso que me ha sucedido profesionalmente".

Stewart se casó tres veces y tuvo dos hijos. Su tercer matrimonio, en 2013, fue con la música estadounidense Sunny Ozell.

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