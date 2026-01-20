“Valentino Garavani no solo fue una guía e inspiración constante para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión”, declaró su fundación en un comunicado publicado en redes sociales este 19 de enero.

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y el jueves. El funeral se celebrará el próximo viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la Piazza della Repubblica de Roma.

“Sé lo que quieren las mujeres”

Universalmente conocido por su nombre de pila, Valentino fue adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la reina Rania de Jordania, quienes juraron que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de maravilla.

“Sé lo que quieren las mujeres (…) Quieren ser hermosas”, comentó en una ocasión.

Nunca aficionado a la vanguardia ni a los atuendos llamativos, Valentino cometió muy pocos errores de moda a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus inicios en Roma en la década de 1960 hasta su jubilación en 2008.

El rey de la alfombra roja

Sus diseños a prueba de fallos convirtieron a Valentino en el rey de la alfombra roja, el hombre predilecto para las ceremonias de premios de las celebridades. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, especialmente en 2001, cuando Roberts lució un vestido columna vintage en blanco y negro para recibir su premio a la mejor actriz. Cate Blanchett también lució un Valentino —un vestido de un solo hombro en seda color amarillo mantequilla— cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.

Valentino también fue el creador del vestido de encaje de manga larga que Jacqueline Kennedy lució para su boda con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Kennedy y Valentino fueron amigos íntimos durante décadas, y durante un tiempo la ex primera dama de Estados Unidos lució casi exclusivamente… Valentino.

También era muy cercano a Diana, Princesa de Gales, quien a menudo lucía sus suntuosos vestidos.

Además de su característico tono rojo con toques anaranjados, otras señas de identidad de Valentino incluían lazos, volantes, encajes y bordados; en resumen, adornos femeninos y coquetos que realzaban la belleza de los vestidos y, por ende, la de quienes los lucían.

Bronceado y siempre impecablemente vestido, Valentino compartía el estilo de vida de sus mecenas de la jet set. Además de su yate de 46 metros y una colección de arte que incluía obras de Picasso y Miró, el modisto poseía un castillo del siglo XVII cerca de París, con un jardín del que se decía que albergaba más de un millón de rosas.

Valentino y su pareja de toda la vida, Giancarlo Giammetti, viajaban entre sus casas —que también incluían lugares en Nueva York, Londres, Roma, Capri y Gstaad, Suiza— con su jauría de perros carlinos. La pareja recibía regularmente a amigos y mecenas de la élite, como Madonna y Gwyneth Paltrow.

"Rojo Valentino", un símbolo de distinción

Una mezcla de carmín y escarlata, con un toque naranja: un nuevo tono inspirado en una anciana de la ópera de Barcelona, ​​cuya elegancia impresionó al joven Valentino Garavani.

El color, introducido en el mundo de la moda varios años después, en 1959, con un vestido de cóctel palabra de honor de tul drapeado, ha llevado su nombre —"Rojo Valentino"— desde entonces, se ha convertido en el sello distintivo del grupo de moda italiano homónimo.

"Creo que una mujer vestida de rojo siempre es maravillosa; es la imagen perfecta de una heroína", escribió Valentino en el libro "Rosso" (Rojo), publicado en 2022. Incluiría al menos un vestido rojo en cada una de sus colecciones.

Valentino se ubicó junto a Giorgio Armani y Karl Lagerfeld como el último de una generación líder de diseñadores, de una época anterior a que la moda se convirtiera en una industria altamente comercial, dirigida tanto por financieros y ejecutivos de marketing como por modistos.

Alcanzando las cimas de la alta costura, fue el primer italiano en desfilar en las exclusivas pasarelas de alta costura de París.

Apasionado por el cine, de joven soñaba con vestir a las "bellas damas de la gran pantalla", como él las llamaba, entre ellas las estrellas de Hollywood de los años 50, Lana Turner y Judy Garland.

Valentino acabaría diseñando el vestido de novia de Elizabeth Taylor y fue la primera opción de numerosos ganadores del Oscar, como Sharon Stone y Penélope Cruz.

Sus románticos diseños, sencillos a primera vista, estaban llenos de detalles intrincados. "Amo la belleza", dijo Valentino. No es mi culpa. Y sé lo que quieren las mujeres: ser guapas.

El diseñador creó un imperio empresarial bajo su propio nombre antes de venderlo antes de jubilarse en 2008.

Con Reuters y AP

