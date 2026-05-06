Un visionario que cambió para siempre las noticias. El mayor legado de Ted Turner fue la creación de ‘CNN’ en 1980, una apuesta arriesgada que transformó el consumo informativo a nivel mundial. En una época dominada por informativos en horarios fijos, su idea de ofrecer informaciones continuas fue recibida con escepticismo e incluso burlas —llegó a ser llamada la “cadena de fideos de pollo”—.

“Salvo problemas con el satélite, no cerraremos hasta el fin del mundo”

Sin embargo, el tiempo le dio la razón. ‘CNN’ se convirtió en un referente global, especialmente durante la cobertura de la Guerra del Golfo en 1991, cuando sus periodistas informaron en directo desde Bagdad, mientras otras cadenas abandonaban la zona.

Turner defendía una visión ambiciosa del periodismo: “Salvo problemas con el satélite, no cerraremos hasta el fin del mundo”, llegó a afirmar.

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De heredero a magnate de los medios

Nacido en Cincinnati en 1938, Turner heredó el negocio de publicidad exterior de su padre tras su suicidio en 1963. A partir de ahí, inició una carrera marcada por decisiones arriesgadas.

En 1970 compró una pequeña estación de televisión en Atlanta que acabaría convirtiéndose en Turner Broadcasting System. Su visión pionera de la televisión por satélite permitió transformar esa emisora en la primera “superestación” nacional.

Su imperio creció rápidamente con la incorporación de canales especializados y la adquisición de estudios como MGM, lo que le dio acceso a una enorme biblioteca de cine clásico.

El gran salto llegó en 1996 con la fusión de su compañía con Time Warner por miles de millones de dólares, una operación que creó uno de los mayores grupos de comunicación del mundo. Sin embargo, esa misma decisión marcó el inicio de su pérdida de control sobre el negocio que había construido.

Un carácter polémico y sin filtros

Turner fue tan conocido por su genio empresarial como por su personalidad provocadora. Apodado “La Boca del Sur” o “Capitán Escandaloso”, no dudaba en expresar opiniones controvertidas.

Mantuvo una larga rivalidad con el magnate Rupert Murdoch, especialmente tras la creación de Fox News en 1996, competidora directa de CNN.

También protagonizó episodios excéntricos, como autoproclamarse entrenador de los Atlanta Braves y dirigir un partido oficial en 1977.

Su estilo directo lo resumía él mismo:

“No tengo ni idea de lo que voy a decir. Digo lo que se me pasa por la cabeza”.

Más allá de los negocios, Turner cultivó numerosas pasiones. Fue propietario de equipos como los Atlanta Braves y los Atlanta Hawks, y ganó la Copa América de vela en 1977 con su yate Courageous.

En el plano personal, su relación más conocida fue con la actriz Jane Fonda, con quien estuvo casado una década.

En sus últimos años, Turner centró su actividad en la filantropía y el activismo. En 1997 anunció una donación histórica de mil millones de dólares a Naciones Unidas, considerada una de las mayores contribuciones privadas de la historia.

También cofundó la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear en 2001 y destinó millones a causas ambientales a través de su fundación.

Convertido en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, llegó a poseer vastas extensiones de tierra y una enorme cabaña de bisontes, reflejo de su compromiso con la conservación.

Un legado entre la genialidad y la controversia

La fortuna de Turner, estimada por Forbes en unos 2.800 millones de dólares, llegó a ser mucho mayor antes de desplomarse tras la fusión de Time Warner con AOL en 2001.

Pese a los altibajos financieros y personales, su influencia en los medios es incuestionable. CNN abrió el camino a la información en tiempo real y redefinió el papel de la televisión en la cobertura global.

“Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto”, bromeó en una ocasión.

Con su muerte desaparece una de las figuras más audaces, imprevisibles y transformadoras de la historia reciente de la comunicación.

Con Reuters y AP

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