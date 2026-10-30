A medida que avanza la investigación se observa con mayor claridad las motivaciones racistas de Kévin T., como ha sido identificado el atacante que mató a una persona e hirió a otras siete el 23 de octubre, en un ataque en Trappes, comuna del departamento de Yvelines, a las afueras de París.

Este jueves 29 de octubre, el titular de la fiscalía antiterrorista (PNAT) de Francia, Olivier Christen, explicó que, durante los interrogatorios, el sospechoso admitió haber "disparado específicamente a personas 'de tipo musulmán o africano, norte-africano' y eligió el lugar de su acción porque 'Trappes es un refugio de islamistas'".

El pasado viernes, el hombre de 39 años abrió fuego desde un vehículo que circulaba por las localidades de Trappes y La Verrière, situadas a unos 30 kilómetros al suroeste de París, y disparó hasta 128 veces.

Como consecuencia mató a Pengo Bossio Wangi, un francés afrodescendiente de 26 años, e hirió a siete personas, varias de ellas de origen africano o magrebí, incluida una niña de once años que ya no se encuentra en estado crítico.

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Los expertos de la policía científica intervienen en el lugar de un tiroteo mortal en Trappes, en la periferia de París, el 23 de octubre de 2026.

De los cuatro heridos de gravedad, tres "permanecen hospitalizados en este momento y uno de ellos sigue en estado crítico", amplió Christen.

Desde su arresto, unos 20 minutos después de iniciar su ataque, el sospechoso ha sido interrogado en seis ocasiones. Nunca ha negado los hechos, pero sí ha rechazado que tuviera una "intención terrorista" porque consideraba su acción como "legítima", detalló el fiscal.

El tirador también descartó haber querido disparar a niños, aunque reconoció que la talla de la menor de once años, que recibió hasta ocho impactos, pudo inducirle al error, aunque admitió "no lamentarlo".

Al ser presentado este jueves ante el juez de instrucción, al atacante se le formularon cargos preliminares por "asesinato e intento de asesinato en relación con una actividad terrorista, con la circunstancia agravante de que los delitos se cometieron debido a la raza, etnia, nacionalidad o religión —real o percibida— de las víctimas", indicó la fiscalía, que solicitó que el hombre permanezca en prisión preventiva.

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Armas, el libro de Hitler y pegatinas de extrema derecha

El fiscal antiterrorista señaló que en el registro del domicilio de Kévin T. encontraron armas y otros elementos militares, como un cargador, un puño metálico, una bayoneta de acero y un silenciador, así como ejemplares del Corán, la Biblia y de 'Mein Kampf' (’Mi Lucha'), el libro de Adolf Hitler.

Asimismo, hallaron una serie de pegatinas confeccionadas por él, algunas con el emblema del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) y con leyendas como "Viva Francia", "Orgulloso de ser francés", "100% francés" o "Apoyo a las fuerzas del orden".

El sospechoso les indicó a los investigadores que "él mismo diseñó las pegatinas halladas en su casa y, hace más de un año, encargó su fabricación a través de Amazon", sin ningún tipo de intervención de la formación de Marine Le Pen, quien lidera los sondeos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

El hombre negó ser "miembro o simpatizante de ningún partido político" y sostuvo que, en el pasado, participó de manifestaciones anticapitalistas porque "en un momento de su vida quería infiltrarse entre los izquierdistas".

Agentes de policía examinan pruebas en una gasolinera tras el ataque en Trappes, un suburbio de París, el 23 de octubre de 2026.

Christen subrayó el "alto nivel de preparación" del ataque, evidenciado, por ejemplo, en la adquisición el pasado 3 de septiembre y varios días más tarde de "varios elementos de armas para reforzar la eficacia táctica de la metralleta" que utilizó, además de un brazalete de policía y de esposas.

En los días previos al atentado, Kévin T. pagó deudas familiares y en la víspera del tiroteo, borró sus cuentas en las redes sociales, vendió su computadora portátil y escondió su teléfono móvil, que, de todos modos, fue hallado el pasado domingo por los investigadores y está siendo analizado.

Asimismo, en su vehículo se encontró un subfusil tipo Sten, y en su apartamento de Plaisir (Yvelines) había preparado una trampa explosiva con tres bombonas de gas y cables eléctricos conectados a un temporizador. "El dispositivo era funcional y capaz de destruir el apartamento y dañar los contiguos", aseguró Christen.

Aunque el lunes pasado su procesamiento judicial se había interrumpido por motivos psiquiátricos –según una fuente cercana a la investigación, se le había diagnosticado esquizofrenia–, un nuevo examen realizado ese día determinó que "Kévin T. no presentaba ningún síntoma de descompensación aguda, ni ningún signo directo o indirecto que indicara actividad alucinatoria o delirante", añadió el fiscal.

En sus análisis se detectó "la presencia de cannabis y cocaína en su sangre" en el momento del ataque así como restos de medicamentos antipsicóticos, según la PNAT, que especificó que sus antecedentes penales mostraban cuatro condenas previas, la última de ellas en 2012. Su perfil era desconocido para los servicios de inteligencia.

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Un ataque que pone la lupa sobre el flagelo de los discursos de odio

Según reveló la emisora pública France Info, que cita fuentes próximas a la investigación, solo tres días antes del hecho que se investiga como atentado terrorista racista, Kévin T. había sido detenido por haber agredido a una persona negra.

De acuerdo a lo trascendido, el hombre de 39 años lanzó una bomba lacrimógena al agredido, que le había pedido que moviera su vehículo, y luego le golpeó violentamente. Ese mismo día fue puesto en libertad y debía volver a presentarse en la comisaría el viernes siguiente, día en el que cometió el atentado.

El ataque en Trappes ha conmocionado a Francia y ha abierto la discusión sobre el impacto de los discursos de odio, amplificados y normalizados en los medios de comunicación y por los partidos políticos.

Personas participan en París de un acto ciudadano en apoyo a las víctimas y para denunciar la banalización del odio racista, tras el tiroteo ocurrido en Trappes, el 26 de octubre de 2026.

Al ser preguntado el miércoles en el canal de YouTube HugoDécrypte sobre los responsables de un clima que pudo haber contribuido a este ataque, el presidente Emmanuel Macron, se refirió a una "atmósfera de racismo" y afirmó que había "movimientos políticos que permitieron que esto echara raíces en la extrema derecha", citando a la RN y a "sus allegados".

Para la semióloga y especialista en discurso de extrema derecha Cécile Alduy, al señalar constantemente con el dedo a los extranjeros y a los musulmanes como responsables de "los males de Francia", la extrema derecha convierte a estas poblaciones en "objetivo" de ataques.

En diálogo con France 24, la autora de los libros 'Marine Le Pen tomada al pie de la letra. Descifrando el nuevo discurso fronterizo' y 'El lenguaje de Zemmour. Un arma de destrucción semántica' indicó que si individuos como Kévin T. deciden actuar es porque, según ella, "existe una continuidad entre el discurso de odio violento y los actos de odio violentos".

La experta lamentó así que la normalización de la retórica de extrema derecha tenga el efecto de "legitimar sus conceptos y su visión del mundo estigmatizante y deshumanizadora".

Con AP, EFE, AFP y medios

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