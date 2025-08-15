El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aprobó un plan que prevé la construcción de más de 3.000 nuevos asentamientos judíos, el cual dividiría Cisjordania en dos partes. El funcionario admitió que el plan tiene el objetivo de “enterrar la idea de un Estado Palestino”. El proyecto causa la condena de gran parte de la comunidad internacional. Reino Unido y la Autoridad Palestina exigieron este 14 de agosto su detención inmediata.

Es un proyecto de los más controvertidos que ha aprobado el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich. El funcionario de extrema derecha anunció este jueves 14 de agosto la aprobación de un plan que prevé la edificación de nuevos asentamientos.

En un comunicado titulado “Enterrar la idea de un Estado palestino”, el portavoz de Bezalel Smotrich, aseguró que el ministro ha dado luz verde al denominado proyecto E1, que contempla la construcción de alrededor de 3.400 viviendas entre la parte este de Jerusalén y el asentamiento judío de Maale Adumim, en Cisjordania.

Presente en Maale Adumim este jueves, Bezalel Smotrich declaró a la agencia de noticias Reuters que el proyecto entraría en vigor el próximo miércoles 20 de agosto, sin especificar qué paso dará la Administración de Netanyahu con respecto al proyecto.

Si se concretan estas construcciones, Cisjordania, territorio palestino ya ocupado ilegalmente por Israel, sería dividido en dos partes.

“Enterrar la idea de un Estado Palestino”

Las palabras del ministro de Finanzas israelí no dejaron dudas sobre el objetivo de la edificación de estos nuevos asentamientos: imposibilitar a un más la idea de dos Estados, uno israelí, ya establecido, y el palestino, que sigue recibiendo enormes bloqueos por parte del Gobierno del Estado de mayoría judía, pese a que actualmente 147 de los 193 países miembros de la ONU reconocen al Estado de Palestina.

"Nos encontramos al borde del abismo y el Gobierno nos está empujando hacia él a toda velocidad”

“Quienquiera que sea en el mundo que intente reconocer hoy un Estado palestino recibirá nuestra respuesta en el terreno. No con documentos, ni con decisiones o declaraciones, sino con hechos. Hechos de casas, hechos de barrios”, afirmó Smotrich el jueves.

“Esto no es solo un plan de edificación, es un mensaje sionista estruendoso: una Jerusalén unida es nuestra capital eterna, y Maale Adumim es una parte inseparable de ella”, continuó Smotrich.

Smotirch también aseguró que el plan tiene el respaldo de Benjamin Netanyahu, aunque hasta el momento la oficina del primer ministro no ha emitido un comunicado al respecto.

La concretización del proyecto daría un golpe duro a la idea de la fundación de un Estado palestino, ya que dividiría Cisjordania entre su parte norte y sur e impediría el desarrollo de una conexión entre Jerusalén Este y las ciudades de Belén y Ramala, que los palestinos llevan mucho tiempo esperando que sirva de base para su futuro Estado.

“El plan E1 es letal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de alcanzar una solución pacífica de dos Estados. Nos encontramos al borde del abismo y el Gobierno nos está empujando hacia él a toda velocidad”, advirtió por su parte la organización israelí anticolonización Paz Ahora, que hace seguimiento al desarrollo de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Un controvertido plan de larga data

Cabe recordar que Cisjordania, territorio cuyo control fue atribuido a la Autoridad Palestina, se encuentra bajo dominio militar de Israel desde la guerra de los Seis Días, en la que el Estado de mayoría judía se impuso en 1967.

A lo largo de los años, Israel aumentó su presencia en el territorio, implementando una política de colonización. Sin embargo, los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional.

Israel cita los vínculos históricos y bíblicos con este territorio y razones de seguridad para justificar la progresiva colonización del territorio.

Sin embargo, numerosos países condenan esa política, al argumentar que la fragmentación del territorio palestino impide cada vez más la posibilidad de crear un Estado Palestino.

El proyecto había sido congelado en 2012 por el gobierno israelí, y de nuevo en 2020, como consecuencia de las objeciones de Estados Unidos y aliados europeos.

La ONG Paz Ahora precisó que aún quedan pasos por dar antes de la construcción, en particular la aprobación del Alto Consejo de Planificación de Israel. Pero si todo resulta según lo previsto por Smotrich, las obras de infraestructura podrían comenzar en unos meses y la construcción de las viviendas en aproximadamente un año, añadió.

Reino Unido y Países árabes exigen la detención del plan

La reactivación del plan desató inmediatamente críticas por parte de varios actores internacionales.

En primer lugar, la indignación de la Autoridad Palestina. Su Ministerio de Asuntos Exteriores “condenó firmemente” el proyecto y pidió “una intervención internacional y sanciones para detener su ejecución”.

“La construcción colonial en la zona E1 es una continuación de los planes de ocupación destinados a aniquilar cualquier posibilidad de crear un Estado palestino en su territorio”

Países árabes como Egipto también denunciaron el anuncio israelí. "Estas políticas de asentamientos y las censurables declaraciones de responsables del Gobierno israelí incitan al odio, al extremismo y la violencia”, y “contradicen los esfuerzos de establecer una paz duradera e integral en Medio Oriente”, aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio en un comunicado.

Jordania adoptó un tono similar. Su portavoz de Exteriores, Sufian Qudah, advirtió contra “la continua política expansionista extremista del Gobierno israelí en Cisjordania ocupada, que alienta la continuación de ciclos de violencia y conflicto” en Medio Oriente.

En Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, afirmó que los planes israelíes que dividirían Cisjordania y la aislaría de Jerusalén Este constituyen una violación del derecho internacional y deben detenerse de inmediato.

"El Reino Unido se opone firmemente a los planes de asentamientos E1 del Gobierno israelí, que dividirían en dos un futuro Estado palestino y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Estos planes deben detenerse ya", declaró Lammy en un comunicado.

La Unión Europea también rechazó el plan de colonización israelí. “La UE rechaza cualquier cambio territorial que no forme parte de un acuerdo político entre las partes implicadas. Por lo tanto, la anexión de territorio es ilegal según el derecho internacional”, declaró la portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper.

Con Reuters, EFE y medios locales

