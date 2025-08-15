Rusia y Ucrania intercambiaron 84 prisioneros cada uno el jueves, un día antes de que el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieran en Alaska para una cumbre de alto nivel. Kiev afirmó que entre los ucranianos liberados se encontraban prisioneros de larga data y "defensores de Mariúpol", una ciudad portuaria ucraniana que cayó ante las fuerzas rusas en 2022 tras un asedio de casi tres meses.

Rusia y Ucrania intercambiaron 84 prisioneros cada uno el jueves, confirmaron ambas partes, el último de una serie de intercambios que han visto a cientos de prisioneros de guerra liberados en lo que va del año.

Este último se produjo en vísperas de una cumbre de alto nivel entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska el viernes.

El Ministerio de Defensa ruso informó a través de Telegram que los Emiratos Árabes Unidos mediaron en el intercambio y que el personal ruso liberado recibió "asistencia psicológica y médica".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo en redes sociales que entre los prisioneros intercambiados había "tanto militares como civiles", algunos de los cuales habían estado "retenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017″.

Explicó que los "defensores de Mariúpol" también fueron parte del intercambio, refiriéndose a una ciudad portuaria ucraniana que cayó ante las fuerzas rusas en 2022 luego de un asedio de casi tres meses.

Zelenski compartió fotografías de soldados ucranianos, sonrientes y envueltos en banderas nacionales azules y amarillas.

Agregó que "habrá más intercambios" de prisioneros.

Los canjes a gran escala fueron el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones de paz entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul entre mayo y julio.

En su última ronda de negociaciones el mes pasado, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar 1.200 prisioneros de guerra cada uno .

Un negociador ruso dijo que Moscú también había ofrecido entregar a Kiev los cuerpos de 3.000 soldados muertos.

Con AFP

